Медведев о планах «Зенита»: «На повестке 10-е российское чемпионство и юбилейный сезон, столетие клуба. Готовимся уж сейчас»

Александр Медведев рассказал о планах и задачах «Зенита».

«Зенит» стал чемпионом в нынешнем сезоне Мир .

«Было бы грех жаловаться. Вторая звезда, пять чемпионств подряд. Доказали, что в нашей арифметике дважды пять – это десять (улыбается).

Мы с хорошим настроением подходим к следующему этапу, где у нас на повестке дня 10-е российское чемпионство и, конечно, юбилейный сезон для «Зенита»: столетие клуба, к которому мы готовимся уже сейчас.

Главное – это спортивная часть, но, как доказывает сегодняшняя выставка, использование всех современных технологий, методов цифровизации, чтобы расширять нашу аудиторию и на стадионе, и у экранов не телевизоров, а, как говорят теперь, гаджетов.

Мы хотим, чтобы наша аудитория была многообразной по возрасту, чтобы для молодых людей было современно, интересно, популярно и модно ходить на футбол, интересоваться футболом, просматривать лучшие эпизоды.

Таких эпизодов в нашем футболе, что бы ни говорили скептики и злопыхатели, очень и очень много», – сказал генеральный директор « » .

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте