Медведев о планах «Зенита»: «На повестке 10-е российское чемпионство и юбилейный сезон, столетие клуба. Готовимся уж сейчас»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Александр Медведев Чемпионат.com Футбол

Александр Медведев рассказал о планах и задачах «Зенита».

«Зенит» стал чемпионом в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

«Было бы грех жаловаться. Вторая звезда, пять чемпионств подряд. Доказали, что в нашей арифметике дважды пять – это десять (улыбается). 

Мы с хорошим настроением подходим к следующему этапу, где у нас на повестке дня 10-е российское чемпионство и, конечно, юбилейный сезон для «Зенита»: столетие клуба, к которому мы готовимся уже сейчас.

Главное – это спортивная часть, но, как доказывает сегодняшняя выставка, использование всех современных технологий, методов цифровизации, чтобы расширять нашу аудиторию и на стадионе, и у экранов не телевизоров, а, как говорят теперь, гаджетов.

Мы хотим, чтобы наша аудитория была многообразной по возрасту, чтобы для молодых людей было современно, интересно, популярно и модно ходить на футбол, интересоваться футболом, просматривать лучшие эпизоды.

Таких эпизодов в нашем футболе, что бы ни говорили скептики и злопыхатели, очень и очень много», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

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22 комментария

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Vatikan
Насчёт "ходить на футбол" после фануйди как то не вяжется
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Ебздрогыч
Главное достижение цифровизации - это поставить сцену вместо Виража, согнать студентов и бюджетников и пускать интершум с поддержкой фанатов во время трансляции. Время высоких технологий!
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JENNINGS
Как отменят фан уйди, тогда и будет модно ходить на футбол. А так нет, спасибо
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fellx
Это заявление можно считать официальным планом для РФС на следующий сезон. Поздравляем клуб Зенит с чемпионством РПЛ 2024!
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юра георгиевский
Зенит ещё 10 лет подряд будет чемпионом. Просто сейчас он очень силён, конкурентов нет по игре, все плохо играют в атаке, а про оборону вообще смешно говорить. Зенит - явный гегемон РПЛ. Это реальность сегодняшнего дня. Столица футбола России сегодня находится в городе Санкт-Петербурге.
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доктор Ливси
Ответ Алексей Петров
Соболев красава !Интерес к чемпинату подогревает!!
Не в той ветке воюете, товарищ! Тут в новости ни про Соболева ничего, ни про Спартак, ни про Москву, ни про шавуху в сырном лаваше
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SMART789
В каждом интервью говорит про «злопыхателей» наняли бы дедушке спичрайтера что ли, менеджер вроде отличный, но публичность не самая сильная сторона
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RomanVin
Уж готовьтесь
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KOTOV71
Ответ доктор Ливси
Не в той ветке воюете, товарищ! Тут в новости ни про Соболева ничего, ни про Спартак, ни про Москву, ни про шавуху в сырном лаваше
Про " злопыхателей" есть,вот и пришли.
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Красный чай
Ответ SMART789
В каждом интервью говорит про «злопыхателей» наняли бы дедушке спичрайтера что ли, менеджер вроде отличный, но публичность не самая сильная сторона
Такая политическая повестка у них, везде враги и злопыхатели которые вечно что то говорят и мешают им.
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Klinsmann32
Ответ Russ Ivan
Готовимся уж сейчас - звучит тревожно, календарь, работа с судьями, расстановка своих людей в руководстве РПЛ и РФС, подготовка массы бюджетников для заполнения мест и т.п.
именно все это помешало спаму запустить 7 штук, именно они помогли Верону выиграть и тп
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Дмитрий9779
Ответ </c/>
заранее уже договорились...печально всё это...
Вы договорились лишь на 10-е место в год столетия....вот что тебя должно волновать.
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