Александр Медведев: «Зенит» – флагман футбола в России. Это идет на пользу, вопреки мнению псевдоэкспертов. Чемпиона можно менять каждый год, играя как попало»
Александр Медведев считает «Зенит» флагманом российского футбола.
«Цель у нас всегда побеждать: и в юбилейные года, и не в юбилейные. Я считаю, что «Зенит» – очевидный флагман российского футбола.
Это идет на пользу нашему футболу, вопреки мнению некоторых псевдоэкспертов, которые говорят, что наш футбол деградирует.
Именно в борьбе с лидером, в борьбе за титул с сильным соперником футбол может развиваться.
Потому что можно менять чемпиона каждый год, играя как попало.
Когда нужно бороться с сильным, искушенным тактически и стратегически соперником, я считаю, что это предпосылки того, что футбол будет двигаться вперед», – сказал генеральный директор клуба Александр Медведев.
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Не говоря уже о шлагбауме !
Тут уже говорят, что Зенит даже повлиял на судейство в матче Спартака и ЦСКА😂😂😂 специально, наверное, просили не удалять Соболева
Видимо 72 забитых при 19 пропущенных это все судьи.
Хотя я же помню, лично Вилков же вам три раза пятерку отгрузил, че я тут что-то объясняю.
раз уж ты такое трусливое создание, что ограничил в ответе:
тупо обвинять зенит во всех неудачах российского футбола, в упор не замечая, что за последние пять лет, это единственная команда в рпл, которая выстроила свою игру и показывает стабильную результативность. а все остальные играют всплесками(иными словами "как попало"), но гонора словно лигу чемпионов взяли;)
У вас так то вообще никакого стадиона нет, следует признать.
Как бы там ни было, а мне всегда был симпатичен ЦСКА. Денег в разы меньше, чем у этой троицы, про доходы других практически не ноют, а уже много лет в топе лиги.
И подождите, я правильно понял, что в поведении Соболева виноват в конечном счете Зенит?
Вон оно что, михалыч.
нет, так что можешь идти лесом со своей лигой чемпионов.
И при всем этом я вообще не могу понять, что за бред вы несете, и при чем здесь "Зенит"?
1) "Зенит" стал чемпионом ещё до начала дерби. Ему теперь наплевать на собственные очки, на "Спартак", на ЦСКА и на всё остальное. На турнирное положение "Зенита" никакие результаты никаких матчей уже вообще никак не влияют.
2) "Скандалище в дерби, которое запустили судьи, вовремя не потушив" - КАК ЭТОТ СКАНДАЛ ВЫГОДЕН "ЗЕНИТУ"? Или сейчас речь уже не о "Зените"?
3) "Сделали главное, убрали Соболева" - опять-таки, вопрос: КОМУ НУЖНО БЫЛО УБРАТЬ СОБОЛЕВА?
Я ещё мог бы понять, если бы вы обвиняли в этом ЦСКА - дескать, спровоцировали ключевого форварда спартаковцев. В этом была бы хоть какая-то логика. Но "Зенит"-то тут при чем???
Логических связей в ваших речах не просматривается совсем. Кто, что и с какой целью сделал, что кому выгодно, как одно вытекает из другого - понять невозможно.
Или вы мастерски троллите публику на Спортсе, изображая человека с разорванным мышлением, или вы и правда такой.