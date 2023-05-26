Александр Медведев: «Зенит» – флагман футбола в России. Это идет на пользу, вопреки мнению псевдоэкспертов. Чемпиона можно менять каждый год, играя как попало»

Александр Медведев считает «Зенит» флагманом российского футбола.

«Цель у нас всегда побеждать: и в юбилейные года, и не в юбилейные. Я считаю, что « » – очевидный флагман российского футбола.

Это идет на пользу нашему футболу, вопреки мнению некоторых псевдоэкспертов, которые говорят, что наш футбол деградирует.

Именно в борьбе с лидером, в борьбе за титул с сильным соперником футбол может развиваться.

Потому что можно менять чемпиона каждый год, играя как попало.

Когда нужно бороться с сильным, искушенным тактически и стратегически соперником, я считаю, что это предпосылки того, что футбол будет двигаться вперед», – сказал генеральный директор клуба .

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