Александр Медведев: «Зенит» – флагман футбола в России. Это идет на пользу, вопреки мнению псевдоэкспертов. Чемпиона можно менять каждый год, играя как попало»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Чемпионат.com Футбол

Александр Медведев считает «Зенит» флагманом российского футбола.

«Цель у нас всегда побеждать: и в юбилейные года, и не в юбилейные. Я считаю, что «Зенит» – очевидный флагман российского футбола.

Это идет на пользу нашему футболу, вопреки мнению некоторых псевдоэкспертов, которые говорят, что наш футбол деградирует.

Именно в борьбе с лидером, в борьбе за титул с сильным соперником футбол может развиваться.

Потому что можно менять чемпиона каждый год, играя как попало.

Когда нужно бороться с сильным, искушенным тактически и стратегически соперником, я считаю, что это предпосылки того, что футбол будет двигаться вперед», – сказал генеральный директор клуба Александр Медведев.

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117 комментариев

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Евгений Онегин
Да что он несет🤦‍♂️
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да вы уже забыли когда против сильных соперников без ручных судеек выходить...даже в золотом матче против Спартака заведомо являясь фаворитом и играя дома забиваете голы с нарушениями...
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+50
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Mohnatiy
Мания величия - она такая...
+43
-9
+34
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suka1989
То есть он фактически прямо говорит что чемпион назначается в кабинете ?)))
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-14
+31
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Ответ suka1989
То есть он фактически прямо говорит что чемпион назначается в кабинете ?)))
последние 5 лет очевидно...
+25
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+12
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OldRedWhite
Ответ Евгений Онегин
Да что он несет🤦‍♂️
Флагман , боцман и айсберг !
Не говоря уже о шлагбауме !
+9
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+7
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Игорь М.
Ответ schwein
Вернусь когда комментарии настоятся и внутримкадовые страдальцы нам расскажут, как им не хватает 12 млрд Лукойловских денег, 7-8 млрд РЖД и ВТБ’шных денег для того, чтобы показывать хоть какой то вменяемый футбол. Как бы там ни было, а мне всегда был симпатичен ЦСКА. Денег в разы меньше, чем у этой троицы, про доходы других практически не ноют, а уже много лет в топе лиги.
Сейчас москвабадовцы поноют, наберут плюсов и будет думать, что всё именно так, как они и рассказали)
Тут уже говорят, что Зенит даже повлиял на судейство в матче Спартака и ЦСКА😂😂😂 специально, наверное, просили не удалять Соболева
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Игорь М.
Ответ </c/>
я чуть ли не по каждому туру уже могу расклады давать на половину результатов...ровно в те дни когда зениту нужно слить игру одному из своих саттелитов, клубы конкуренты либо играют между собой, либо в этих матчах на первый план выходят люди со свистком и происходят скандалы...
Я чуть ли не Билли Айлиш имел! Правда, во сне это было и мы только за ручки держались, но всё же!!!
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Ответ Виктор
А спартак, влетающий акронам с оренбургами, точно сильный соперник?
любой, абсолютно любой клуб может проиграть любому...
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Nick Crosier
Зенит при Семаке вертит всеми как хочет. При этом ни Манчини,ни Луческу такого не добились. Ладно Манчини,но что мешало Луческу такую политику как сейчас проводит? Латинская Америка, пробы и ошибки. Мне кажется все зависит от тренера,кто-то спокоен и доносит что он хочет и ждет от игрока как Семак,а кто-то просто ждет игрока,надеясь,что он все решит. Вот и результат. Зенит не скупает РПЛ,хотя скорее всего спокойно бы мог.Привозит людей,которые на слуху уж у очень искушенных экспертов.. Работает так,Что Дзюба только после ухода что-то пытается сказать про Семака и его Зенит и потом его не слышно. Спокойно и размерянно работает Зенит.Тут и новые контракты,сотрудничество,анонсированиепрограмм по развитию юнных игроков. Вряд ли тут играет роль деньги,играет роль отношение и ведение переговоров. Ни один физрук пять лет не сможет выигрывать,приэтом меняя и ратируя сотсав. Но кто-то хочет это видет,он и витдит.
+11
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Owen_the_Simple
Ответ Recreated
Комментарий удален пользователем
Локомотив Тбилиси
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schwein
Ответ </c/>
Комментарий удален модератором
>который не за счёт мастерства берёт титулы
Видимо 72 забитых при 19 пропущенных это все судьи.
Хотя я же помню, лично Вилков же вам три раза пятерку отгрузил, че я тут что-то объясняю.
+10
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Данко Лазович
Ответ Данко Лазович
московские специалисты скажут, что лучше играть как попало. что мы собственно и видим последние пять лет))
для Pov Belov
раз уж ты такое трусливое создание, что ограничил в ответе:

тупо обвинять зенит во всех неудачах российского футбола, в упор не замечая, что за последние пять лет, это единственная команда в рпл, которая выстроила свою игру и показывает стабильную результативность. а все остальные играют всплесками(иными словами "как попало"), но гонора словно лигу чемпионов взяли;)
+3
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schwein
Ответ T622222
У нас реально нет стадиона за 1,3 млрд долл
У Зенита тоже нет стадиона за такие деньги.
У вас так то вообще никакого стадиона нет, следует признать.
+11
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Owen_the_Simple
Ответ samarskij-kuzmich
Участвуете вы, например, в конкурсе. В любом. И одному участнику-"гению" ДАЛИ 100 миллионов евро на реализацию проекта, а у других с этим по разному. Но меньше. У 3-4 сильно поменьше, а у остальных совсем мало. Жюри конкурса возглавляет родственник "гения". И несколько лет подряд этот "гений" выигрывает конкурсы, ибо может нанять себе команду из более сильных спецов. Да и в жюри помогут,если что-то пойдёт не так. И вот, когда другие участники начали возмущаться "гений" и говорит: а вы боритесь со мной, тянитесь за мной, улучшайтесь. Напоминает фразы блатных сынулек и дочурок по поводу того, что "Надо просто много работать", чтобы жить, как они.
Отобрать и поделить?
+4
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А я ясные дни оставляю себе
Ответ Owen_the_Simple
Лахта-центр - это на самом деле гигантская антенна, которая прямо в мозг Соболеву транслирует сигнал, чтоб он своего ужа душил на матче
Евгений Ваганыч, в новости ни слова ни про Соболева, ни про Лахту, но вы и тут умудрились изловчиться и выдать восхитительную юмореску))) Человечище!
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Owen_the_Simple
Ответ </c/>
я очень большой % матчей смотрю нашего чемпионата...в больших играх накал нужно тушить сразу, Карасёв работая не первый год и не впервые в дерби должен это понимать...
Если пересвистывать в важных матчах, то получается плохое зрелище. Поведение Соболева продиктовано особенностями его личности, а не судейством Карасёва.
+3
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Павел
Ответ OldRedWhite
Флагман , боцман и айсберг ! Не говоря уже о шлагбауме !
лоцман,кацман и шипшандер
+3
-1
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schwein
Вернусь когда комментарии настоятся и внутримкадовые страдальцы нам расскажут, как им не хватает 12 млрд Лукойловских денег, 7-8 млрд РЖД и ВТБ’шных денег для того, чтобы показывать хоть какой то вменяемый футбол.
Как бы там ни было, а мне всегда был симпатичен ЦСКА. Денег в разы меньше, чем у этой троицы, про доходы других практически не ноют, а уже много лет в топе лиги.
+22
-20
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schwein
Ответ </c/>
прошлый тур...скандалище в дерби, которое запустили судьи во время не потушив, а зенит при этом спокойно катанул ничью против оренбурга
А в чем смысл? Зенит уже чемпион и его лидеры давно в отпуске на пляже в футволей играют.
И подождите, я правильно понял, что в поведении Соболева виноват в конечном счете Зенит?
Вон оно что, михалыч.
+7
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Owen_the_Simple
Ответ Dolphin Alex
Комментарий удален модератором
У нас статья есть в УК за такие призывы.
+6
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Данко Лазович
Ответ Xm.md
Питерские специалисты довольны постоянными провалами в ЛЧ. Для меня загадка почему так
расскажи нам про успехи российских клубов в лч? кто-нибудь выиграл может кубок?
нет, так что можешь идти лесом со своей лигой чемпионов.
+5
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krokodilych
Ответ </c/>
прошлый тур...скандалище в дерби, которое запустили судьи во время не потушив, а зенит при этом спокойно катанул ничью против оренбурга
Я - москвич. Вообще ни за какой клуб не болею, за "Зенит" - в особенности. В прошлом туре в дерби по некоторым причинам мои симпатии были на стороне "Спартака".

И при всем этом я вообще не могу понять, что за бред вы несете, и при чем здесь "Зенит"?

1) "Зенит" стал чемпионом ещё до начала дерби. Ему теперь наплевать на собственные очки, на "Спартак", на ЦСКА и на всё остальное. На турнирное положение "Зенита" никакие результаты никаких матчей уже вообще никак не влияют.

2) "Скандалище в дерби, которое запустили судьи, вовремя не потушив" - КАК ЭТОТ СКАНДАЛ ВЫГОДЕН "ЗЕНИТУ"? Или сейчас речь уже не о "Зените"?

3) "Сделали главное, убрали Соболева" - опять-таки, вопрос: КОМУ НУЖНО БЫЛО УБРАТЬ СОБОЛЕВА?
Я ещё мог бы понять, если бы вы обвиняли в этом ЦСКА - дескать, спровоцировали ключевого форварда спартаковцев. В этом была бы хоть какая-то логика. Но "Зенит"-то тут при чем???

Логических связей в ваших речах не просматривается совсем. Кто, что и с какой целью сделал, что кому выгодно, как одно вытекает из другого - понять невозможно.

Или вы мастерски троллите публику на Спортсе, изображая человека с разорванным мышлением, или вы и правда такой.
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Owen_the_Simple
Ответ nmnackjbxkasbk
Комментарий удален модератором
То есть ты боишься сказать? Зачем тогда вообще мне писал?
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Owen_the_Simple
Ответ nmnackjbxkasbk
то что надо
А если конкретнее? Что за внезапно накатившая робость?
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