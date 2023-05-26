Василий Уткин с иронией отнесся к словам гендиректора «Зенита» о Лиге чемпионов.

заявил: «Зенит составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей ».

«Александр Иванович Медведев рассказал, что у него нет сомнений – « » образца нынешнего года «составил бы серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов».

Вот ведь как хорошо в этой лиге НЕ играть.) Команда сразу начинает прогрессировать. И отлично получается, когда на глазок-то!

Только зачем себя сдерживать? «Серьезная конкуренция»… Надо сразу говорить – да сегодняшний «Зенит» мог бы и в полуфинале сыграть! Нет сомнений.

У меня тоже, кстати, нет никаких сомнений. Никакейших). В том, что можно об этом совершенно свободно рассуждать», – написал журналист и блогер.

В трех последних сезонах в Лиге чемпионов «Зенит» дважды занимал четвертое место в группе и не продолжал выступления в еврокубках и один раз, заняв третье место, вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где выбыл на этой стадии.

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