Уткин о словах гендиректора «Зенита» про конкуренцию в ЛЧ: «Зачем себя сдерживать? Надо говорить – могли бы и в полуфинале сыграть!»

Теги Зенит Василий Уткин премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Александр Медведев Футбол

Василий Уткин с иронией отнесся к словам гендиректора «Зенита» о Лиге чемпионов.

Александр Медведев заявил: «Зенит составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей Лиге чемпионов».

«Александр Иванович Медведев рассказал, что у него нет сомнений – «Зенит» образца нынешнего года «составил бы серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов».

Вот ведь как хорошо в этой лиге НЕ играть.) Команда сразу начинает прогрессировать. И отлично получается, когда на глазок-то!

Только зачем себя сдерживать? «Серьезная конкуренция»… Надо сразу говорить – да сегодняшний «Зенит» мог бы и в полуфинале сыграть! Нет сомнений.

У меня тоже, кстати, нет никаких сомнений. Никакейших). В том, что можно об этом совершенно свободно рассуждать», – написал журналист и блогер.

В трех последних сезонах в Лиге чемпионов «Зенит» дважды занимал четвертое место в группе и не продолжал выступления в еврокубках и один раз, заняв третье место, вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где выбыл на этой стадии.

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53 комментария

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T622222
Пока бан не исчезнет - любые влажные фантазии ✌️
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ахахахаха Василий Уткин топ!
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Иван Иванов
Хорошо тролит)
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Федя Букин
На месте Манчестер Сити должны быть мы 😌
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Собиратель хаоса
- Ух я его! Ух я его!
- Что? Что вы его?!
- Опережу! - подумал Ипполит Матвеевич, но промолчал.
+15
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+10
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Упасть бы ниц и ницше
мы могли бы пройти Манчестер
мы могли бы забрать ЛЧ

только если подумать честно
мы в российском ногомяче
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+9
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Владимир Данилов
Ответ Teodrakis
Был период с Халком, когда и до финала могли дойти. Просто это ж как рулетка, другие команды тоже могли. Вон в финале Интер, это ж не значит, что Бавария, ПСЖ или Барса плохие команды. Просто из множества классных команд доходят только 2. ЦСКА однажды не повезло с Севильей, Зениту также не повезло с Бенфикой. Также как с Хорватами от победы отделял лишь Смолов.
Да, дело только в везении. Ну что такое разница в один гол. Пшик, случайность. Да даже в два - там не повезло, тут отскочило, вот вам и пожалуйста. Когда разница в три гола, можно, конечно, задуматься, но зачем? Три года - это три удара. А сколько их за игру-то наносится? Просто день неудачный. Сыграли б завтра или вчера - уверяю, результат был бы противоположный.
+10
-2
+8
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Геннадий Тимченко
Руководство Зенита напоминает деда из старого анекдота:
- Доктор, вот уже пять лет, как я не сплю с женой
- - А сколько Вам лет?
- 65
- - Это возраст, батенька, возраст
- А вот соседу 75, он говорит, что ежедневно...
-- Ну и Вы говорите 🤣
+8
-1
+7
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JENNINGS
Ответ Teodrakis
Был период с Халком, когда и до финала могли дойти. Просто это ж как рулетка, другие команды тоже могли. Вон в финале Интер, это ж не значит, что Бавария, ПСЖ или Барса плохие команды. Просто из множества классных команд доходят только 2. ЦСКА однажды не повезло с Севильей, Зениту также не повезло с Бенфикой. Также как с Хорватами от победы отделял лишь Смолов.
ЦСКА как раз-таки и прошёл «Севилью», они от «Интера» в 1/4 финала вылетели
+6
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+5
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Костя Кот
если бы не отстранили, то сейчас к интеру бы готовились вместо манчестера
+3
-1
+2
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ГЕНПЛАН
Ответ Ебздрогыч
Да могли бы и в финал выйти, и выиграть бы могли, а уж на клубном чемпионате мира и подавно!
Да чего мелочиться, могли б и на ЧМ по хоккею сгонять тем же составом, там тоже не затерялись бы))
+3
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свободу попугаю
да повезло конечно... и лиге чемпионов и нхл, чего уж там говорить
+1
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форест
Сейчас зачем об этом писать.Может и мог бы.
Если в 2004 году написать,что у России будет 2 кубка УЕФА,то его бы отправили в дурку.
+3
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Okaka
составил бы конкуренцию Брюгге, хотя стоп
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Ебздрогыч
Да могли бы и в финал выйти, и выиграть бы могли, а уж на клубном чемпионате мира и подавно!
+11
-10
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Михаил1970
Настоящая ЛЧ будет летом в Спб. Зенит, Фенербахче, Нефтчи и Црвена Звезда.
+4
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Al561
Напрашивалось))
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Kabardinka
Вася сам тоже похудеть бы мог.
Но что-то постоянно идёт не так.
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pgrtsd5br6
Прям просится статья через лет, эдак, 5-7: «где сейчас тот золотой состав. И чего могли достичь/выиграть» (спойлер - полуфинал ЛЧ)
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Dinamik1
Они же все из газпрома вышли а там одни сказчники.Вспомните фурсенко так тот вобще говорил что мы чемпионы мира вот вот должны стать.
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Tigo_Volchara93
Уася Уткин 1-0 Газпромка
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Честный контроль
Сказал Уткин и притопнув ножкой одной рукой уперся в бок, а вторую вытянул ладошкой кверху, в надежде получить премиальныe.
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Сергей Болдин
Ответ Teodrakis
Был период с Халком, когда и до финала могли дойти. Просто это ж как рулетка, другие команды тоже могли. Вон в финале Интер, это ж не значит, что Бавария, ПСЖ или Барса плохие команды. Просто из множества классных команд доходят только 2. ЦСКА однажды не повезло с Севильей, Зениту также не повезло с Бенфикой. Также как с Хорватами от победы отделял лишь Смолов.
До финала! Был период когда ты мог стать президентом россии!
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Theodor Herzl
Василий адекват
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haymaker
Ответ GMF
Один Вася молодец, не сдерживал себя и поднялся от НТВ+ - до ТГ - канала.
Российский медиа-рынок не показатель. В условной Италии был бы звездой.
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