Уткин о словах гендиректора «Зенита» про конкуренцию в ЛЧ: «Зачем себя сдерживать? Надо говорить – могли бы и в полуфинале сыграть!»
Василий Уткин с иронией отнесся к словам гендиректора «Зенита» о Лиге чемпионов.
Александр Медведев заявил: «Зенит составил бы серьезную конкуренцию в прошедшей и будущей Лиге чемпионов».
«Александр Иванович Медведев рассказал, что у него нет сомнений – «Зенит» образца нынешнего года «составил бы серьезную конкуренцию в Лиге чемпионов».
Вот ведь как хорошо в этой лиге НЕ играть.) Команда сразу начинает прогрессировать. И отлично получается, когда на глазок-то!
Только зачем себя сдерживать? «Серьезная конкуренция»… Надо сразу говорить – да сегодняшний «Зенит» мог бы и в полуфинале сыграть! Нет сомнений.
У меня тоже, кстати, нет никаких сомнений. Никакейших). В том, что можно об этом совершенно свободно рассуждать», – написал журналист и блогер.
В трех последних сезонах в Лиге чемпионов «Зенит» дважды занимал четвертое место в группе и не продолжал выступления в еврокубках и один раз, заняв третье место, вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где выбыл на этой стадии.
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- Что? Что вы его?!
- Опережу! - подумал Ипполит Матвеевич, но промолчал.
мы могли бы забрать ЛЧ
только если подумать честно
мы в российском ногомяче
- Доктор, вот уже пять лет, как я не сплю с женой
- - А сколько Вам лет?
- 65
- - Это возраст, батенька, возраст
- А вот соседу 75, он говорит, что ежедневно...
-- Ну и Вы говорите 🤣
Если в 2004 году написать,что у России будет 2 кубка УЕФА,то его бы отправили в дурку.
Но что-то постоянно идёт не так.