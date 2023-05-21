Ловчев не считает Джикию игроком высокого уровня: «Не могу его сравнить с Видичем. Он не лидер «Спартака», играет как будто сам по себе»

Теги Спартак Неманя Видич премьер-лига Россия Евгений Ловчев Георгий Джикия Футбол

Евгений Ловчев заявил, что не считает Георгия Джикию игроком высокого уровня.

«Когда я смотрю на оборону «Спартака», не вижу там классных игроков. Многие считают Георгия Джикию игроком высокого уровня. Я так не думаю.

Да, он надежный, он лучше других защитников красно-белых, но он не лучший.

Я не могу его сравнить, например, с Неманей Видичем, который пришел в «Спартак» и организовал всю оборону, всех расставил и объяснил партнерам, как действовать. Он был настоящим лидером.

А Джикия не лидер команды, он играет как будто сам по себе, и команда от этого страдает. И по этой же причине спартаковцы много пропускают со стандартов. Сыгранности нет.

Поэтому «Спартаку» нужен лидер не только в обороне, но и во всей команде», – сказал бывший футболист «Спартака».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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21 комментарий

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Pok_Toholo
Ну Джикия так не считает😄 он считает себя лучшим, особенно когда героически в подкате выбивает мяч, который сам же парой секунд ранее потерял
+29
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Kazbek Ilyassovskiy
Видич. И джикия. Видич. И джикия.
+10
0
+10
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limidi
Ответ Wiley Fox
Жжикия днище всегда был и остаётся Я его ненавижу с амкара, когда он Промеса хватал за горло Это дно засунули в Спартак бандиты, и он сдал кучу игр в одного. По сравнению с ним глушакова можно считать ангелом И капитаном его сделали бандиты при кононове
эти бандиты с вами в комнате?
+8
-3
+5
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rigobersong
Согласен, сколько лет смотрю очень средний защитник, просто хайлайтами за счет скорости иногда вывозит:)
+6
-2
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Жаргал Шадапов
Ответ rigobersong
Согласен, сколько лет смотрю очень средний защитник, просто хайлайтами за счет скорости иногда вывозит:)
Скорость и Джикия на мой взгляд вещи не совместимые
+3
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Wiley Fox
Жжикия днище всегда был и остаётся

Я его ненавижу с амкара, когда он Промеса хватал за горло

Это дно засунули в Спартак бандиты, и он сдал кучу игр в одного. По сравнению с ним глушакова можно считать ангелом

И капитаном его сделали бандиты при кононове
+7
-6
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jwbmwbqvih
Джикии нужен свой Жиго,который будет лидером обороны и подчищать за ним.
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WelcomeBackPURE
Да уж, тут сравнение спорное. Один - один из легенд АПЛ, а второй-жирный грузин
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Один живой
да вы на фигуру Джикии посмотрите, это фигура человека бегающего трусцой 3-4 раза в неделю по 4-5 км для здоровья, возраста 50-55. Какой Видич?
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Slavick Nemkovsky
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Видич. И джикия. Видич. И джикия.
Джикич...
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шатанледс 12
Ответ limidi
эти бандиты с вами в комнате?
Палате
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Bylb
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Видич. И джикия. Видич. И джикия.
А себя Ловчев не хочет сравнить с Видичем?
+1
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kidd32
Ответ Pok_Toholo
Ну Джикия так не считает😄 он считает себя лучшим, особенно когда героически в подкате выбивает мяч, который сам же парой секунд ранее потерял
Это было понятно в 2017 году
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Slavick Nemkovsky
Ответ Очки Дани Алвеса
Серафимыч, я никого после Видича с Видичем сравнивать не смогу. Не было ни одного такого ЦЗ в чемпионате, который и в моменте был хорош, и в перспективе чемпион всего
В моменте было полно: Гарай, Иванович, Игнашевич, Вася...
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mnogokotin-
средний игрок
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Valentin Kompaneytsev
Некорректное сравнение. С Видичем некого сравнивать в РПЛ. Он был лучшим Ц.З. Альтернативы ему не вижу.
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Василий Голованев
Он лучший , но не лучший...
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Николай Николаев
Капитан очевидность! все понимают что Джикия не Видич!!!
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mqh9pzrxgf
Если бы джикия был как Видич, то уже играл в топ клубе мирового масштаба
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Ельдар Таймов
Джикия долго думает и часто передерживает мяч,но диагонали у него неплохие
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