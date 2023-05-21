Ловчев не считает Джикию игроком высокого уровня: «Не могу его сравнить с Видичем. Он не лидер «Спартака», играет как будто сам по себе»

Евгений Ловчев заявил, что не считает Георгия Джикию игроком высокого уровня.

«Когда я смотрю на оборону «Спартака», не вижу там классных игроков. Многие считают Георгия Джикию игроком высокого уровня. Я так не думаю.

Да, он надежный, он лучше других защитников красно-белых, но он не лучший.

Я не могу его сравнить, например, с Неманей Видичем, который пришел в «Спартак» и организовал всю оборону, всех расставил и объяснил партнерам, как действовать. Он был настоящим лидером.

А Джикия не лидер команды, он играет как будто сам по себе, и команда от этого страдает. И по этой же причине спартаковцы много пропускают со стандартов. Сыгранности нет.

Поэтому «Спартаку» нужен лидер не только в обороне, но и во всей команде», – сказал бывший футболист « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!