Радимов не получает денег от «Матч ТВ»: «У меня это как хобби. Естественно, я езжу не за свои деньги»

Теги Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия телевидение Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов рассказал, что ничего не зарабатывает на «Матч ТВ».

– Евгений Ловчев, на мой взгляд, – самый монетизируемый эксперт. Он дает прогнозы, появляется на ТВ, на ютуб-проектах. По-моему, это было несколько лет назад, он говорил: «Я зарабатываю в районе 300 тысяч в месяц экспертизой». Солидные деньги для эксперта?

– Не знаю. Я понятия не имею.

– Вы приближались к этой сумме?

– Я вообще ничего не зарабатываю. 

– То есть вы ездите на «Матч ТВ» просто так?

– Да. У меня это как хобби. Я ж работаю (в «Зените» – Sports.ru). 

– То есть вам звонят, и вы приезжаете на эфир? Вам покупают билеты?

– Если есть свободное время – да. Естественно, я езжу не за свои деньги.

– Это альтруизм какой-то. 

– Мне нравится. Это хобби, – сказал бывший игрок «Зенита».

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10 комментариев

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versus_
Радимов берет только стоимость за проезд. Только вот цена билетов у него выше в разы.
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Катя СПб
Ответ Ковид 07.10.52
Ну вот и на хамство перешли....когда на тему мою аргументов нет...и это люди, которые себя столицей культуры возомнили...и мявкают на всех углах, что они столица всего, чего им в голову земляки во власти вложат....
Сказать что вы гавкаете на Зенит по поводу и без поводу не хамство, а правда.
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Ковид 07.10.52
Ответ Катя СПб
Злоба из вас прет. Я писала про цены на билеты. А сколько он получает столько суточных вам не дано знать. И остаётся только гавкать.
Ну вот и на хамство перешли....когда на тему мою аргументов нет...и это люди, которые себя столицей культуры возомнили...и мявкают на всех углах, что они столица всего, чего им в голову земляки во власти вложат....
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Катя СПб
Ответ Ковид 07.10.52
В порыве бессильной злобы не заметили, что я про суточные писал...
Злоба из вас прет. Я писала про цены на билеты. А сколько он получает столько суточных вам не дано знать. И остаётся только гавкать.
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Ковид 07.10.52
Ответ Катя СПб
Больше. В воскресенье брала билеты в Москву. На Сапсаны из "дешевых" несколько "бизнес " по 16 000. Остальные 1 класс от 26000 до 65 000. У многих пенсия больше? Впрочем тебе лишь бы рот разинуть на Зенит.
В порыве бессильной злобы не заметили, что я про суточные писал...
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Катя СПб
Ответ Ковид 07.10.52
Мне оплачивают проезд, проживание и получаю суточные , сколько не скажу....потому что это больше в разы пенсий...
Больше. В воскресенье брала билеты в Москву. На Сапсаны из "дешевых" несколько "бизнес " по 16 000. Остальные 1 класс от 26000 до 65 000.
У многих пенсия больше?
Впрочем тебе лишь бы рот разинуть на Зенит.
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Никого_нет
Спортс вообще обнаглели, тут Городницкого не указали
Одна новость только по интервью Романцева и то в ней Слуцкого интервьюером не указали, а взяли ее из телеграмма, а не ютуба коммент шоу

Смешные конечно…
+3
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Ковид 07.10.52
Мне оплачивают проезд, проживание и получаю суточные , сколько не скажу....потому что это больше в разы пенсий...
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Невский баклан
Ну хоть карту Тройка пополняют)
+2
0
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Алексей Зиновьев
Спортс, а почему бы источник не указать?
+15
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