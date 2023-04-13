Радимов не получает денег от «Матч ТВ»: «У меня это как хобби. Естественно, я езжу не за свои деньги»

Владислав Радимов рассказал, что ничего не зарабатывает на «Матч ТВ».

– Евгений Ловчев, на мой взгляд, – самый монетизируемый эксперт. Он дает прогнозы, появляется на ТВ, на ютуб-проектах. По-моему, это было несколько лет назад, он говорил: «Я зарабатываю в районе 300 тысяч в месяц экспертизой». Солидные деньги для эксперта?

– Не знаю. Я понятия не имею.

– Вы приближались к этой сумме?

– Я вообще ничего не зарабатываю.

– То есть вы ездите на «Матч ТВ» просто так?

– Да. У меня это как хобби. Я ж работаю (в «Зените» – Sports.ru).

– То есть вам звонят, и вы приезжаете на эфир? Вам покупают билеты?

– Если есть свободное время – да. Естественно, я езжу не за свои деньги.

– Это альтруизм какой-то.

– Мне нравится. Это хобби, – сказал бывший игрок «Зенита».