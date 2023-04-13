Радимов не получает денег от «Матч ТВ»: «У меня это как хобби. Естественно, я езжу не за свои деньги»
Владислав Радимов рассказал, что ничего не зарабатывает на «Матч ТВ».
– Евгений Ловчев, на мой взгляд, – самый монетизируемый эксперт. Он дает прогнозы, появляется на ТВ, на ютуб-проектах. По-моему, это было несколько лет назад, он говорил: «Я зарабатываю в районе 300 тысяч в месяц экспертизой». Солидные деньги для эксперта?
– Не знаю. Я понятия не имею.
– Вы приближались к этой сумме?
– Я вообще ничего не зарабатываю.
– То есть вы ездите на «Матч ТВ» просто так?
– Да. У меня это как хобби. Я ж работаю (в «Зените» – Sports.ru).
– То есть вам звонят, и вы приезжаете на эфир? Вам покупают билеты?
– Если есть свободное время – да. Естественно, я езжу не за свои деньги.
– Это альтруизм какой-то.
– Мне нравится. Это хобби, – сказал бывший игрок «Зенита».
У многих пенсия больше?
Впрочем тебе лишь бы рот разинуть на Зенит.
Одна новость только по интервью Романцева и то в ней Слуцкого интервьюером не указали, а взяли ее из телеграмма, а не ютуба коммент шоу
Смешные конечно…