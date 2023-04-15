Евгений Ловчев: «Зенит» много тратит, но Питер и выигрывает. Другие готовы только плакаться о баснословных питерских деньгах. У «Лукойла» и ВТБ их меньше?»
Евгений Ловчев высказался о борьбе за чемпионство в России.
«Интрига за чемпионство – все. Не вижу команды, которая могла бы догнать «Зенит». «Ростов» прыгнул выше головы, команда идет второй, но не вижу потенциала для борьбы с мощью Питера.
«Спартак»? Духовитая команда, но по качеству футбола в обороне есть большие вопросы. Прежде всего, по уровню исполнителей. Ушел Жиго, но на замену взяли Дуарте, и стало намного хуже. Настолько, что этот футболист, которого пока не понимаю, кто и купил, сидит на замене и не выходит. Абаскаль себе не враг, и если не выпускает парня, значит, он просто не тянет.
У «Спартака» большая группа молодых ребят, которые пришли из второй команды – Игнатов, Литвинов, Мелешин, Денисов, – но этого пока недостаточно, потому что они пока не играют лидирующей роли. Им дали шанс, и они этим шансом воспользовались. Но этого недостаточно для борьбы за чемпионство.
Применительно же к борьбе за чемпионство, мне интересен следующий год. Если правда, что уходят бразильцы, это дает шанс всем остальным. Говорят о том, что «Зенит» может забрать россиян-лидеров из других клубов, но это и проверка для этих клубов – если вы хотите конкурировать, тратьтесь на лидеров, оставляйте их у себя.
Да, «Зенит» тратит много денег, но ведь Питер в результате и выигрывает. А другие и тратят много, пусть меньше питерских, но титулов-то нет! У «Лукойла» меньше денег? У ВТБ динамовского меньше денег? А то только готовы плакаться о баснословных питерских деньгах…
По поводу спортивного директора «Спартака». Эшуорта лично не знаю. Но мой сын Евгений – известный в прошлом футболист, играл в Казахстане долгое время, занимался там агентской деятельностью, и как только назначили этого человека, он отозвался о нем максимально нелестно.
А с точки зрения обсуждения работы в «Спартаке» – тут сложно что-то говорить, потому что работы мало. Появились Дуарте, который сидит на лавке, и Тавареш, с которым работал Абаскаль и, вероятно, кандидатура именно тренера.
Чтобы понять, что думает, что делает, какие мысли и планы, надо, чтобы человек что-то объяснял, говорил. Эшуорт молчит. Это не означает, что он ничего не делает. Мы просто не знаем о его деятельности.
«Спартак» отыграл большую часть сезона, и как говорили в начале о проблемах в обороне, так они и остались, несмотря на приход новых игроков. К обороне большие вопросы. С таким подходом за первое место нельзя бороться», – написал бывший футболист «Спартака».
сам Марадона ему руку жал)
Крал 12 млн
Тил 18 млн
Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Краснодар» Александр Черников, прихватившего за майку атакующего игрока команды «Динамо» Федора Смолова в собственной штрафной площади, еще не являлись основаниями считать их наказуемыми, так как, согласно правилам игры, их нарушением является только та задержка, которая очевидно приводит к препятствованию продвижения соперника. Учитывая данный факт, судья должен был ограничиться в данной ситуации максимум назначением штрафного удара, так как возможное препятствование продвижению атакующего игрока никак не влияло на него в штрафной площади, а повторная задержка произошла уже за пределами штрафной площади и была достаточно легкой. Комиссия отмечает, что в действиях атакующего игрока «Динамо» Федора Смолова просматривались элементы симуляции
Всем очень интересно.