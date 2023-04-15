Евгений Ловчев: «Зенит» много тратит, но Питер и выигрывает. Другие готовы только плакаться о баснословных питерских деньгах. У «Лукойла» и ВТБ их меньше?»

Евгений Ловчев высказался о борьбе за чемпионство в России.

«Интрига за чемпионство – все. Не вижу команды, которая могла бы догнать «Зенит». « » прыгнул выше головы, команда идет второй, но не вижу потенциала для борьбы с мощью Питера.

«Спартак»? Духовитая команда, но по качеству футбола в обороне есть большие вопросы. Прежде всего, по уровню исполнителей. Ушел Жиго, но на замену взяли Дуарте, и стало намного хуже. Настолько, что этот футболист, которого пока не понимаю, кто и купил, сидит на замене и не выходит. Абаскаль себе не враг, и если не выпускает парня, значит, он просто не тянет.

У «Спартака» большая группа молодых ребят, которые пришли из второй команды – Игнатов, Литвинов, Мелешин, Денисов, – но этого пока недостаточно, потому что они пока не играют лидирующей роли. Им дали шанс, и они этим шансом воспользовались. Но этого недостаточно для борьбы за чемпионство.

Применительно же к борьбе за чемпионство, мне интересен следующий год. Если правда, что уходят бразильцы, это дает шанс всем остальным. Говорят о том, что « » может забрать россиян-лидеров из других клубов, но это и проверка для этих клубов – если вы хотите конкурировать, тратьтесь на лидеров, оставляйте их у себя.

Да, «Зенит» тратит много денег, но ведь Питер в результате и выигрывает. А другие и тратят много, пусть меньше питерских, но титулов-то нет! У « » меньше денег? У ВТБ динамовского меньше денег? А то только готовы плакаться о баснословных питерских деньгах…

По поводу спортивного директора «Спартака». Эшуорта лично не знаю. Но мой сын Евгений – известный в прошлом футболист, играл в Казахстане долгое время, занимался там агентской деятельностью, и как только назначили этого человека, он отозвался о нем максимально нелестно.

А с точки зрения обсуждения работы в « » – тут сложно что-то говорить, потому что работы мало. Появились Дуарте, который сидит на лавке, и Тавареш, с которым работал Абаскаль и, вероятно, кандидатура именно тренера.

Чтобы понять, что думает, что делает, какие мысли и планы, надо, чтобы человек что-то объяснял, говорил. Эшуорт молчит. Это не означает, что он ничего не делает. Мы просто не знаем о его деятельности.

«Спартак» отыграл большую часть сезона, и как говорили в начале о проблемах в обороне, так они и остались, несмотря на приход новых игроков. К обороне большие вопросы. С таким подходом за первое место нельзя бороться», – написал бывший футболист «Спартака».