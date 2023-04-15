Евгений Ловчев: «Зенит» много тратит, но Питер и выигрывает. Другие готовы только плакаться о баснословных питерских деньгах. У «Лукойла» и ВТБ их меньше?»

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Евгений Ловчев ВТБ Лукойл Евгений Ловчев-младший Алексис Дуарте деньги Пол Эшуорт Футбол

Евгений Ловчев высказался о борьбе за чемпионство в России.

«Интрига за чемпионство – все. Не вижу команды, которая могла бы догнать «Зенит». «Ростов» прыгнул выше головы, команда идет второй, но не вижу потенциала для борьбы с мощью Питера.

«Спартак»? Духовитая команда, но по качеству футбола в обороне есть большие вопросы. Прежде всего, по уровню исполнителей. Ушел Жиго, но на замену взяли Дуарте, и стало намного хуже. Настолько, что этот футболист, которого пока не понимаю, кто и купил, сидит на замене и не выходит. Абаскаль себе не враг, и если не выпускает парня, значит, он просто не тянет.

У «Спартака» большая группа молодых ребят, которые пришли из второй команды – Игнатов, Литвинов, Мелешин, Денисов, – но этого пока недостаточно, потому что они пока не играют лидирующей роли. Им дали шанс, и они этим шансом воспользовались. Но этого недостаточно для борьбы за чемпионство.

Применительно же к борьбе за чемпионство, мне интересен следующий год. Если правда, что уходят бразильцы, это дает шанс всем остальным. Говорят о том, что «Зенит» может забрать россиян-лидеров из других клубов, но это и проверка для этих клубов – если вы хотите конкурировать, тратьтесь на лидеров, оставляйте их у себя.

Да, «Зенит» тратит много денег, но ведь Питер в результате и выигрывает. А другие и тратят много, пусть меньше питерских, но титулов-то нет! У «Лукойла» меньше денег? У ВТБ динамовского меньше денег? А то только готовы плакаться о баснословных питерских деньгах…

По поводу спортивного директора «Спартака». Эшуорта лично не знаю. Но мой сын Евгений – известный в прошлом футболист, играл в Казахстане долгое время, занимался там агентской деятельностью, и как только назначили этого человека, он отозвался о нем максимально нелестно.

А с точки зрения обсуждения работы в «Спартаке» – тут сложно что-то говорить, потому что работы мало. Появились Дуарте, который сидит на лавке, и Тавареш, с которым работал Абаскаль и, вероятно, кандидатура именно тренера.

Чтобы понять, что думает, что делает, какие мысли и планы, надо, чтобы человек что-то объяснял, говорил. Эшуорт молчит. Это не означает, что он ничего не делает. Мы просто не знаем о его деятельности.

«Спартак» отыграл большую часть сезона, и как говорили в начале о проблемах в обороне, так они и остались, несмотря на приход новых игроков. К обороне большие вопросы. С таким подходом за первое место нельзя бороться», – написал бывший футболист «Спартака».

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47 комментариев

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Rinat Gazimzyanov
Ответ Дмитрий9779
Недавно состоявшийся международный экономический форум в Санкт-Петербурге пролил свет на эту тайну. Глава и совладелец ПАО сделал заявление. Он рассказал о том, кому принадлежит "Лукойл". Вагит Алекперов ранее сообщал, что 50% компании владеют иностранные инвесторы, лично ему принадлежат только 20%, а ещё 10% акций находятся у вице-президента, Леонида Федуна.
Иностранные комапании в обшоре. Это дочерние комапании Лукойла принадлежат Вагиту и Леониду.
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svft
"известный в прошлом футболист"
сам Марадона ему руку жал)
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Дмитрий9779
Ответ Ковид 07.10.52
Не с вложениями, а с подачками от типов из одного города, которые разбазаривают госсредства по понятиям...."себе половину и другим чуть-чуть меньше....не обделил ли я себя...." цитата из к/ф.
Зависть это комплекс,не все’с коту масленица
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Rinat Gazimzyanov
Ответ Трусики Бочкаревой
спартак уже синоним таким понятиям , как лицемерие и лживость . Кричат о баснословных тратах газпрома, в время как выбрасывают на ветер баснословные деньги на игроков , которые даже в рпл заиграть не могут (Педро роша, крал, гус тил и др), я уже молчу про безумные выплаты агентам
Дело не в качестве игроков. Просто они не вписались в игровую схему.Они не плохо играли до Спартака.Гус и после него играет не плохо.Крал в Англии не давали по сути играть.Сейчас вроде играет в Германии в Шалке.А сбразильские игроками это вообщегадание на кофейной гуще. Кого хотели купить Луан так не заиграл. Возможно нужно было Эвертона брать. Но Родионов был против.Хотя всплеска ему хватило на 2года.После кубка мира за два года 10 мячей в Бенфике забил.Год назад вернулся в Бразилию и пропал.
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форест
Ответ RW_4ever
Госбюджет безразмерный и частная компания для Ловчева разницы не имеет. Вот на свои ,,Феррари" Серафимыч купит или подумает, а если госбюджет предложит он и думать не будет сразу в автосалон метнется
Не частная,а основанная в СССР и украденная у государства
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Дмитрий9779
Ответ savik-A.M.
За последние пять лет балан по трансферам , Зенит -117 млн. Евро , Спартак -28 млн. , Как тебе такое ?
Зенит заработал в ЛЧ-140 млн за 4 года+за чемпионство 5(каждый год),Спартак-Москва.
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Трусики Бочкаревой
Ответ jonnysilverhand01
Давай за Зенит лучше поговорим, в то твои слова не вызывают доверия
Педро роша 12 млн
Крал 12 млн
Тил 18 млн
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Dinamik1
Уважаю Ловчева но у зенита не только деньги но.и админресурс а он иногда важней чем деньги.
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Дмитрий9779
Ответ валя_стакан
Если ты про пенальти на Смолове то я выкладывал скриншот где видно что фол был еще в штрафной и никто даже не спорил.
1. Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Краснодар» на 45+2-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Краснодар» Александр Черников, прихватившего за майку атакующего игрока команды «Динамо» Федора Смолова в собственной штрафной площади, еще не являлись основаниями считать их наказуемыми, так как, согласно правилам игры, их нарушением является только та задержка, которая очевидно приводит к препятствованию продвижения соперника. Учитывая данный факт, судья должен был ограничиться в данной ситуации максимум назначением штрафного удара, так как возможное препятствование продвижению атакующего игрока никак не влияло на него в штрафной площади, а повторная задержка произошла уже за пределами штрафной площади и была достаточно легкой. Комиссия отмечает, что в действиях атакующего игрока «Динамо» Федора Смолова просматривались элементы симуляции
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Антонио Мартынов
В кое-то веки правильные слова от Ловчева
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форест
Ответ валя_стакан
Только на Динамо ВТБ зарабатывает себе бабки, а Газпром исключительно теряет на своем Рио де Жанейре.
Расскажи как ВТБ заробатывет на Динамо.
Всем очень интересно.
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Kit Belleu
Ну вообще-то Лукойл не беднее Газпрома,плюс нет долгов.А у Газпрома их очень много.Но не бойцы там работают в Лукойле,а так.Да и работа это для галочки ,от принуждения.Цели нет быть первым,поэтому предпочитают говорить о том,что мы ростим молодёжь, а то что она не дают результат,это не важно.Раньше говорили это по Фрейду,сейчас можно сказать-это по Федуну.Толку от смены собственника не будет,все останется как у Фрейда (Федуна).
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savik-A.M.
Ответ Трусики Бочкаревой
спартак уже синоним таким понятиям , как лицемерие и лживость . Кричат о баснословных тратах газпрома, в время как выбрасывают на ветер баснословные деньги на игроков , которые даже в рпл заиграть не могут (Педро роша, крал, гус тил и др), я уже молчу про безумные выплаты агентам
За последние пять лет балан по трансферам , Зенит -117 млн. Евро , Спартак -28 млн. , Как тебе такое ?
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RW_4ever
Госбюджет безразмерный и частная компания для Ловчева разницы не имеет. Вот на свои ,,Феррари" Серафимыч купит или подумает, а если госбюджет предложит он и думать не будет сразу в автосалон метнется
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Spartak Forever
Теперь в заявке на матч с зенитом в стартовый состав можно включать только 8 футболистов (поправки к регламенту)
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Viktor Martunov
Ответ валя_стакан
У Ловчева сын не то что не футболист, а вообще ноль. Он все время пытался куда то его запихнуть по своим связям, но везде был забракован.
То то про него и не слышал, неудивительно.
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валя_стакан
Ответ Дмитрий9779
Все видели,что вам ставят пенальти за нарушения вне штрафной и тоже после просмотра монитора 😁Вынимай бревно из своего глаза.
Если ты про пенальти на Смолове то я выкладывал скриншот где видно что фол был еще в штрафной и никто даже не спорил.
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Удар Кержакова
Зенит отбивал траты попаданием в ЛЧ. Сейчас нет смысла в дорогих трансферах. не рентабельно.
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justbored
А когда Динамо плакалось о баснословных питерских деньгах? Очевидно, что дело не в них (Взгляните на Челси при Боули). В общем, Серафимыч, если у тебя в Динамо не задалось в своё время, не надо гнать и приплетать.
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Ковид 07.10.52
Ответ angry horse
Комментарий удален модератором
Где кормится продажный, тех и славит, а остальных унижает...
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валя_стакан
Ответ Дмитрий9779
Банк ВТБ (ПАО) — российский универсальный коммерческий банк c государственным участием. Является головной структурой Группы ВТБ. Финансовый конгломерат. 60,9 % обыкновенных акций банка принадлежит государству, остальные 39,1 % находятся в свободном обращении; с учётом привилегированных акций под государственным контролем находится 92 % акций
Только на Динамо ВТБ зарабатывает себе бабки, а Газпром исключительно теряет на своем Рио де Жанейре.
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Удар Кержакова
Ответ Kanan Jarrus
втб и лукойл - частные спонсоры. газпром - госпроект незаконно направляющий народные деньги в питерский проект. дед опять таблетки не выпил
Зенит на 50% гос.клуб. Динамо на 60%. Локомотив, Ростов и ЦСКА на 100%. Почувствуй разницу)
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Ковид 07.10.52
Ответ Дмитрий9779
Привет Алексеич,разговор про ВТБ и Лукойл,а вы молодцы,с минимальными вложениями идете вторыми
Не с вложениями, а с подачками от типов из одного города, которые разбазаривают госсредства по понятиям...."себе половину и другим чуть-чуть меньше....не обделил ли я себя...." цитата из к/ф.
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валя_стакан
У Ловчева сын не то что не футболист, а вообще ноль. Он все время пытался куда то его запихнуть по своим связям, но везде был забракован.
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Вадим Крупенников
Ответ Viktor Martunov
Чего-то первый раз слышу про известного игрока сына Ловчева, где и когда он играл, кто подскажет?
Если и известный, то только потому что папу зовут точно так же. В Казахстане долго играл, за Шахтер Караганда в том числе. Ну и за сборную Казахстана около 10 матчей. В общем вот такой известный в прошлом футболист
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