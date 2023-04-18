Евгений Ловчев: «Зениту» далеко до популярности «Спартака». Одним чемпионством за другим этот разрыв не преодолеть»

Евгений Ловчев считает, что «Зенит» не может сравниться по популярности со «Спартаком».

«Уже говорил давно о том, что интриги в нашем чемпионате нет, и «Зенит» можно поздравлять еще до начала чемпионата – команда сильнее всех по составу, стабильнее. Но ведь зимой, когда отрыв между « » и «Спартаком» выглядел не безнадежным, помните, о чем говорили? Что важно, чтобы Питер стал спотыкаться и терять очки – тогда у остальных появится шанс.

Но вот «Зенит» показал, что его можно обыгрывать в отдельно взятых матчах – уступил ЦСКА в чемпионате, проиграл «Динамо» на своем поле в Кубке, пусть и в серии пенальти.

Но ведь преследователи теряют еще больше очков! У всех свои беды и проблемы, но ни у кого нет стабильности. В этой ситуации « », где есть проблемы с финансами, где очень молодой состав и которому приходится тяжело из-за транспортных проблем, просто поражает. Но в целом Питер не станет чемпионом, только если сам чемпионат остановят. Надо признать, что преследователи не потянули.

Сейчас в «Зените» говорят, что хотелось бы стать чемпионом после матча со «Спартаком». Я рассматриваю это просто как рекламный ход – чтобы собрать больше болельщиков, сделать интересный матч. Ничего страшного, но если «Спартак» это подхлестнет, будет еще интереснее.

Но в целом «Зениту» далеко до популярности «Спартака». Так просто, одним чемпионством за другим, этот разрыв не преодолеть. С одной стороны, люди любят победителей, с другой – то, что «Зенит» финансируется госкомпанией, и то, что президентами РФС раз за разом становятся экс-президенты «Зенита», стало напрягать и даже бесить болельщиков», – написал бывший футболист « ».