Евгений Ловчев: «Зениту» далеко до популярности «Спартака». Одним чемпионством за другим этот разрыв не преодолеть»

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия Евгений Ловчев Футбол

Евгений Ловчев считает, что «Зенит» не может сравниться по популярности со «Спартаком».

«Уже говорил давно о том, что интриги в нашем чемпионате нет, и «Зенит» можно поздравлять еще до начала чемпионата – команда сильнее всех по составу, стабильнее. Но ведь зимой, когда отрыв между «Зенитом» и «Спартаком» выглядел не безнадежным, помните, о чем говорили? Что важно, чтобы Питер стал спотыкаться и терять очки – тогда у остальных появится шанс.

Но вот «Зенит» показал, что его можно обыгрывать в отдельно взятых матчах – уступил ЦСКА в чемпионате, проиграл «Динамо» на своем поле в Кубке, пусть и в серии пенальти.

Но ведь преследователи теряют еще больше очков! У всех свои беды и проблемы, но ни у кого нет стабильности. В этой ситуации «Ростов», где есть проблемы с финансами, где очень молодой состав и которому приходится тяжело из-за транспортных проблем, просто поражает. Но в целом Питер не станет чемпионом, только если сам чемпионат остановят. Надо признать, что преследователи не потянули.

Сейчас в «Зените» говорят, что хотелось бы стать чемпионом после матча со «Спартаком». Я рассматриваю это просто как рекламный ход – чтобы собрать больше болельщиков, сделать интересный матч. Ничего страшного, но если «Спартак» это подхлестнет, будет еще интереснее.

Но в целом «Зениту» далеко до популярности «Спартака». Так просто, одним чемпионством за другим, этот разрыв не преодолеть. С одной стороны, люди любят победителей, с другой – то, что «Зенит» финансируется госкомпанией, и то, что президентами РФС раз за разом становятся экс-президенты «Зенита», стало напрягать и даже бесить болельщиков», – написал бывший футболист «Спартака».

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109 комментариев

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Hong Kil
Популярность Спартака среди болельщиков Спартака действительно зашкаливает. Собираются в кружок и поздравляют друг дружку с очередной популярностью.
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Юрий Кечко
Ответ Spartakus1984
Так популярность не в прошлом же но и в настоящем.Ну а против денег Газпрома конечно мало что работает.
Когда Цска был впорядке ему деньги газпрома не мешали штамповать чемпионства )))
Только Спартаку вечно что то мешает
+58
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+48
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Назар Игорь
Сколько ни говори "халва" во рту сладко не будет. Прошлая популярность сегодня не работает. Рядовой клуб.
+43
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+29
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kulik13
Ну да, зачем титулы и кубки, когда можно быть просто популярными.
+31
-10
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krasota19740
Не смешите мои тапки - далеко видители , мне 50 лет и то я не помню уже былого как Вы говорите величия , а был ли мальчик , а было ли оно _- Величие ? Зенит Да велик - брал Кубок УЕФА навсегда вписал свое имя в Величие , ЦСКА Да велик - брал Кубок УЕФА навсегда вписало свое имя в Величие … Даже московское Динамо Яшинское играло в финале Европейского Кубка …, не говоря уже о Бывший советских командах Динамо Киев и Динамо Тбилиси - выигравшие Европейские Кубки , а Динамо Киев целых два раза - да навсегда вписали свое Имя в Величие … А что Ваше Цирковое Шапито выигрывало на европейской арене ? Чтобы Вы говорили о каком то величии … Поколение моложе 50 лет только лишь застали Романцевский Спартак , который забирал всех лучших по всей стране , как барин или хоккейный ЦСКА , но внимание , тоже ничегошеньки не выиграл !!! Команда неудачник или команда Безтрофейник - где же Величие покажите место … в Каком месте ?
+24
-3
+21
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Onion
Ответ Spartakus1984
Да зачем,если у Спартака все таки до сих пор титулов больше<кроме популярности.Когда что то хотите брякнуть хоть думали бы))
Сколько у Спартака ЕК?)
+24
-4
+20
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reteka
Зато во всех "экспертных" и "карательных" органах РФС-РПЛ сидят спартаковские ветераны.
+21
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+20
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xoms
А ведь время бежит, скоро уже Соболев будет вещать про аля великий Спартак, сидя в студии подрабатавая экспертом, да закончилась ваша история с приходом нулевых, а точнее приходом денег в другие клубы, когда уже перестал действовать бромотан, да слова что в сборной не будешь раз не играешь за Спартак, да и вобще печально что народ как стадо болеет по указке, даже незадумаваесь от куда этот клуб появился, кто создал, чем на жизнь создатель зарарабатывал, зато с гордостью несём портрет предков на параде кто жизнь отдал за будущее своих потомков, лицемеры!
+19
-2
+17
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Onion
Ответ Ксяоми Ноутов
ЕК как и чемпионат, как и кубок страны равен одному трофею или у тебя какое-то другое исчисление?
А копа Дель соль равен сразу двум! Понятно)
+18
-2
+16
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Арш-Ус
Ну да, логика железная, ЛЕ и Супер Кубок Европы не БОРЩ, его в тарелку не нальешь!
+19
-5
+14
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Илья Ворошилов
Ответ Spartakus1984
Так популярность не в прошлом же но и в настоящем.Ну а против денег Газпрома конечно мало что работает.
Да кто спорит, что Спартак самый популярный и все его знают. Спроси народ, кто проиграл Зениту 1-2? Затруднятся ответить, Спроси, кто проиграл 1-7, все сразу скажут - Спартак.
+14
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+12
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Onion
Почему разнообразные спартаковские постоянно упоминают Зенит?
+14
-2
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munhin
Ответ Spartakus1984
Так популярность не в прошлом же но и в настоящем.Ну а против денег Газпрома конечно мало что работает.
мы знаем что бабло лукоила другое, особенно в бесполезных делах )
+11
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Эндрю Сотка
Ответ Spartakus1984
Раз ты написал про логику.То у меня вопрос причем тут популярность и ЛЕ?Ну и атк к слову,не ЛЕ а Кубок УЕФА.Лигу Европы сейчас выиграть гораздо сложнее ибо там ТОПЫ играют вылетившие из ЛЧ
Зенит Баварию дёрнул с железным Каном на пути к финалу ) не топ?
+9
0
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munhin
Ответ Alex Chernov
Современный Зенит плотно ассоциируется с партией власти. Это заведомо непопулярный симбиоз, увы 🙃
современный спартак с заремой, цирозными блогерами, истериками и нытьем, ну и с цирком еще ))
+9
-2
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Игорь Пичугин
Чето рановато дедушку Женю выписали, вроде ещё весна не закончилась. Или его после 7 мая снова увезут?
+8
-1
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KOTOV71
".. стало напрягать,и бесить болельщиков.."- чьих болельщиков? Если болельщиков Спартака ,так и надо говорить,а вообще-то правильнее говорить от Своего Имени.
+6
-1
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Кирилл.С-Пб
Ответ Alex Chernov
Недавно за футбол болеешь? В год столетия у Спартака трофей был, можешь загуглить какой, если умеешь. Гы 🙃
Так это вам, мясным, гуглить надо. А мы тут и так всё видим. Не первый год, кстати
+5
0
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AIBOLIT66
Евгений Ловчев: «Зениту» далеко до популярности «Спартака». Одним чемпионством за другим этот разрыв не преодолеть»
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так чего волнуетесь? Почивайте на лаврах...
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Дмитрий9779
Если бы 50-60 лет назад Брежнев и ко болели за условный Локо и каждый день повторяли.что это народная команда,то Локо сейчас был бы самым популярным.
Аргумент,что на выездах больше болельщиков Спартака это бред ибо до любого города доехать из Москвы быстрее чем из Питера+у нас 15 выездов у них 10,что намного дешевле.Но отрицать,что их там больше тоже бред,их там действительно больше при разных возможностях, да и пес с ним.Не знаю как камрадам,мне всё равно на эти рейтинги.Я болею за Зенит!
+6
-2
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Юрий Кечко
Ответ Ксяоми Ноутов
нейтральный болельщик на то и нейтральный, чтобы ко всем клубам относиться абсолютно одинаково. А ты слишком палишься, притворяясь нейтральным, да ещё и пытаясь говорить от лица других.
Кто тебе сказал ? Мне одни могут быть симпатичны больше другие меньше , но это не делает меня именно БОЛЕЛЬЩИКОМ команды
Мне Зенит симпатичнее гораздо да , Спартак я терпеть не могу , но если будет матч в Европе я за них поболею
А так мне и Цска симпатичнее И так далее , просто на спортсе тут идёт в основном противопоставление Зенита и Спартака )))
+4
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Юрий Кечко
Спартак популярнее по стране кто спорит , но как же это смешно со стороны когда эти возгласы идут тупо от отсутствия результатов 20+ лет)))
+10
-6
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munhin
Ответ Onion
Почему разнообразные спартаковские постоянно упоминают Зенит?
хайпятся, спартаковская пропаганда замешанная на ненависти и зависти к Зениту ))
+4
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Кирилл.С-Пб
Комменты трут. А местные пишут про "загавар". Да везде одны мясные. Клоунада
+3
0
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Злодей Спб
Собственно, популярность так и зарабатывается, стабильными спортивными успехами клуба. Почему все так наяривали на спартак в 90е? Вот.

Есть еще и социальные аспекты. Раньше было модно в регионах болеть за столичные клубы - типо посмотрите какой я модный, болею за столичный клуб! А сейчас ровно наоборот. Болеют либо за свои региональные, либо за кого угодно (например, Зенит или какой-то иностранный), только не за столицу :)

Поэтому, Зенит идёт верным путём, главное не сбавлять темп.
+4
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