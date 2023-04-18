Евгений Ловчев: «Зениту» далеко до популярности «Спартака». Одним чемпионством за другим этот разрыв не преодолеть»
Евгений Ловчев считает, что «Зенит» не может сравниться по популярности со «Спартаком».
«Уже говорил давно о том, что интриги в нашем чемпионате нет, и «Зенит» можно поздравлять еще до начала чемпионата – команда сильнее всех по составу, стабильнее. Но ведь зимой, когда отрыв между «Зенитом» и «Спартаком» выглядел не безнадежным, помните, о чем говорили? Что важно, чтобы Питер стал спотыкаться и терять очки – тогда у остальных появится шанс.
Но вот «Зенит» показал, что его можно обыгрывать в отдельно взятых матчах – уступил ЦСКА в чемпионате, проиграл «Динамо» на своем поле в Кубке, пусть и в серии пенальти.
Но ведь преследователи теряют еще больше очков! У всех свои беды и проблемы, но ни у кого нет стабильности. В этой ситуации «Ростов», где есть проблемы с финансами, где очень молодой состав и которому приходится тяжело из-за транспортных проблем, просто поражает. Но в целом Питер не станет чемпионом, только если сам чемпионат остановят. Надо признать, что преследователи не потянули.
Сейчас в «Зените» говорят, что хотелось бы стать чемпионом после матча со «Спартаком». Я рассматриваю это просто как рекламный ход – чтобы собрать больше болельщиков, сделать интересный матч. Ничего страшного, но если «Спартак» это подхлестнет, будет еще интереснее.
Но в целом «Зениту» далеко до популярности «Спартака». Так просто, одним чемпионством за другим, этот разрыв не преодолеть. С одной стороны, люди любят победителей, с другой – то, что «Зенит» финансируется госкомпанией, и то, что президентами РФС раз за разом становятся экс-президенты «Зенита», стало напрягать и даже бесить болельщиков», – написал бывший футболист «Спартака».
Только Спартаку вечно что то мешает
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так чего волнуетесь? Почивайте на лаврах...
Аргумент,что на выездах больше болельщиков Спартака это бред ибо до любого города доехать из Москвы быстрее чем из Питера+у нас 15 выездов у них 10,что намного дешевле.Но отрицать,что их там больше тоже бред,их там действительно больше при разных возможностях, да и пес с ним.Не знаю как камрадам,мне всё равно на эти рейтинги.Я болею за Зенит!
Мне Зенит симпатичнее гораздо да , Спартак я терпеть не могу , но если будет матч в Европе я за них поболею
А так мне и Цска симпатичнее И так далее , просто на спортсе тут идёт в основном противопоставление Зенита и Спартака )))
Есть еще и социальные аспекты. Раньше было модно в регионах болеть за столичные клубы - типо посмотрите какой я модный, болею за столичный клуб! А сейчас ровно наоборот. Болеют либо за свои региональные, либо за кого угодно (например, Зенит или какой-то иностранный), только не за столицу :)
Поэтому, Зенит идёт верным путём, главное не сбавлять темп.