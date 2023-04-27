У Мудрика 2 ассиста в 13 матчах за «Челси», у Энцо – 2 в 16, Феликс забил 2 гола за 16 игр

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Жоау Феликс Михаил Мудрик Энцо Фернандес Футбол

Михаил Мудрик сделал 2 голевых передачи в 13 матчах за «Челси».

В матче 33-го тура АПЛ «Челси» на своем поле уступил «Брентфорду» со счетом 0:2.

Михаил Мудрик, присоединившийся к команде в январское трансферное окно, вышел на замену в начале второго тайма. В 13 матчах за «Челси» во всех турнирах Мудрик сделал 2 голевых передачи.

Энцо Фернандес, перешедший в «Челси» из «Бенфики» в январе, выходил на поле в 16 матчах – на его счету также 2 голевых передачи.

Жоау Феликс, арендованный у мадридского «Атлетико», провел за «Челси» 16 матчей и отметился двумя забитыми голами.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jordy
Зачем нам каждый раз постить достижения Мудрика?
Мы уже поняли, что Мудрик своей игрой отбил затраченные Челси средства на его покупку.
+69
-11
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
danilevich
Все равно будут хейтить только мудрика))
+36
-10
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Ну летом надо ещё как минимум 500 Лямов, может тогда что-то получится 😅😅 вот бы у моего Интера были такие деньги))
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ответ jordy
Зачем нам каждый раз постить достижения Мудрика? Мы уже поняли, что Мудрик своей игрой отбил затраченные Челси средства на его покупку.
Здесь обозначены все громкие трансферы Челси зимой, не только Мудрик.
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Дело не в статистике
Даже среди всего сброда, и отсутствия игры , Мудрик все равно выглядит самым инородным элементом на поле
+21
-12
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovana Jovičić
Хм, а зачем писать про 2 ассиста в матче где Челси не забил ни одного гола? То есть, с прошлого матча ничего не изменилось...
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vzhik \0
Ну сегодня он красиво начал голевую атаку Брентфорда
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
revo
Ответ Mortimer1
мудрик не оправдал тех денег, которые за него заплатили. Да и зп свою не отбивает. Тут все по фактам
Ну да, а Энцо уже свои 120 млн оправдал на 100%, а Фофана за 80 и Кукурелья за 65 так вообще уже больше легенды Челси чем Лэмпард и Дрогба. Кстати, не забываем как мощно Лукаку отбил свои 113 млн😧😧
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deni Magician
Ответ Sanan1908
Ну летом надо ещё как минимум 500 Лямов, может тогда что-то получится 😅😅 вот бы у моего Интера были такие деньги))
С победой и выходом финал!( и полу-финал) )))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yumurta
Шеффилд вернулся в АПЛ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Ответ Deni Magician
С победой и выходом финал!( и полу-финал) )))
Спасибо большое. Вас тоже с победой)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
a2wai
Как бы Энцо не стал вторым Вероном.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silent Mode
Ответ Stewee
Зачем сравнивать Мудрика и Энцо, когда Мудрик - вингер, а Энцо - опорник. Про Феликса и говорить нечего - он просто арендован. П.с. Уровень Мудрика - Ноттингем Форрест, не более.
Только Мудрик в основном на заменах под конец выходит, а так да, вингер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
Феликс начинал за здравие, закончит походу этот сезон за упокой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S1ash
у тарантино был фильм с подходящим названием
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
Гениальное обновление статы после очередного матча, где Челси не забил.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atomio
прогресс у редакторов спорца. теперь хотя бы не одним Мудриком едины
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Пустохин
Ответ Mortimer1
Да
А вы точно смотрите футбол глазами?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silent Mode
Ответ CFCheadhunter
Интересно, здесь тоже мой коммент насчет этого политпроекта удалят админы по методичкам Дудя или оставят? Укроп - «лучшее» приобретение Челси, не могу не восхититься, с каким изяществом он привез второй гол, выйдя в трудный момент на замену, чтобы уже без вариантов слить очередной матч. Красава….
скинь пж методичку дудя - интересно будет ее почитать. Ну если ты не шиз
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аа Еее
думал уже не напишут про мудика))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeniy Kireev
Ответ danilevich
Все равно будут хейтить только мудрика))
😠
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Юрий Кечко
Дело не в статистике Даже среди всего сброда, и отсутствия игры , Мудрик все равно выглядит самым инородным элементом на поле
Тайный талисман клуба)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ManuCherry
Ответ Sanan1908
Ну летом надо ещё как минимум 500 Лямов, может тогда что-то получится 😅😅 вот бы у моего Интера были такие деньги))
Эх, вот бы у Тоттенхэма были такие деньги)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Деньгами швыряться не даст результата. Надо ещё адекватного менеджмента
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Трент Резнор
Шмурдяк мастер ассистов
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий