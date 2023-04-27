У Мудрика 2 ассиста в 13 матчах за «Челси», у Энцо – 2 в 16, Феликс забил 2 гола за 16 игр

Михаил Мудрик сделал 2 голевых передачи в 13 матчах за «Челси».

В матче 33-го тура «Челси» на своем поле уступил «Брентфорду» со счетом 0:2.

, присоединившийся к команде в январское трансферное окно, вышел на замену в начале второго тайма. В 13 матчах за «Челси» во всех турнирах Мудрик сделал 2 голевых передачи.

, перешедший в « » из «Бенфики» в январе, выходил на поле в 16 матчах – на его счету также 2 голевых передачи.

Жоау Феликс, арендованный у мадридского « », провел за «Челси» 16 матчей и отметился двумя забитыми голами.

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