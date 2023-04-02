«Мудрик в «Челси» будто не понимает, что происходит вокруг». Каскарино об украинце

отметил, что выглядит потерянным после перехода в «Челси».

«В команде отличные футболисты. Взгляните на , он очень техничный игрок, нет никаких сомнений в том, что он на многое способен. Хавертц создает моменты, но я не думаю, что его можно считать долгосрочным решением.

Мудрик вышел на матч [с « »]. У него была пара моментов, он их не реализовал – такое бывает. Но после трансфера он выглядит так, будто не понимает, что происходит вокруг него», – заявил бывший форвард « ».