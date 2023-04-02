«Мудрик в «Челси» будто не понимает, что происходит вокруг». Каскарино об украинце

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия Тони Каскарино Кай Хавертц Жоау Феликс Михаил Мудрик Футбол

Тони Каскарино отметил, что Михаил Мудрик выглядит потерянным после перехода в «Челси».

«В команде отличные футболисты. Взгляните на Феликса, он очень техничный игрок, нет никаких сомнений в том, что он на многое способен. Хавертц создает моменты, но я не думаю, что его можно считать долгосрочным решением.

Мудрик вышел на матч [с «Астон Виллой»]. У него была пара моментов, он их не реализовал – такое бывает. Но после трансфера он выглядит так, будто не понимает, что происходит вокруг него», – заявил бывший форвард «Челси».

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34 комментария

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Амин Чич
Ответ d.xoxlov
Вполне нормально смотрелся в том "Арсенале", который ещё регулярно титулы собирал.
я же имел ввиду момент, что тот или иной игрок засветился в Европе на уровне, но перейдя в АПЛ, он растерял свой уровень до этого
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QWertY
Ответ gPk
Так Рафинья сильнее Энтони. Это ведь факт.Что статистически, что в сборной его предпочитают. А там выбирают лучших вне зависимости от клубов;)
Антони в очной встрече показал кто сильнее. Остальные разговоры для нытиков☝🏻
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gPk
Ответ QWertY
Или Рафинью, который выжигал против МЮ в ЛЕ и помог каталонцам пройти дальше🫡 Но Барса его перехватила у Боэли
Так Рафинья сильнее Энтони. Это ведь факт.Что статистически, что в сборной его предпочитают. А там выбирают лучших вне зависимости от клубов;)
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Юрий Кечко
Ответ Ростовский
Комментарий удален модератором
Тебе не кажется что любая страна сама в состоянии решить кому прадоваться и с кем развиваться ?
Нацизм на Украине действительно есть , но это нас вообще не должно было касаться , теперь мировые изгои
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d.xoxlov
Ответ Амин Чич
почему?
Вполне нормально смотрелся в том "Арсенале", который ещё регулярно титулы собирал.
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Амин Чич
Ответ Streetbor
Воронин, Ярмоленко, Миколенко.
да вспомнил)
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Амин Чич
Ответ d.xoxlov
Ну Лужный тут вряд ли уместен.
почему?
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Ростовский
Комментарий удален модератором
желаю тебе здоровья!
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Вячеслав Пустохин
Где новость про отставку Поттера?
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Амин Чич
Ответ Ростовский
Комментарий удален модератором
))) это мы уже писали в марте прошлого года
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Ivan Ivanych
Все украины такие, не только в спорте
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Artur Turik
все, Поттера уволили, где новость, спортс?
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d.xoxlov
Ответ Амин Чич
не прет у украинцев в АПЛ! Ребров Лужный Шевченко дальше не помню
Ну Лужный тут вряд ли уместен.
+2
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Амин Чич
Ответ Зелёный гопник
Зинченко ?🤣
)))
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Streetbor
Ответ Амин Чич
не прет у украинцев в АПЛ! Ребров Лужный Шевченко дальше не помню
Воронин, Ярмоленко, Миколенко.
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Ростовский
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Йозе_Марино
Ответ Амин Чич
не прет у украинцев в АПЛ! Ребров Лужный Шевченко дальше не помню
Всю пруху Зинченко на себя забрал!
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Зелёный гопник
Ответ Амин Чич
Арсеналу тоже не повезло, взялии же " Царевну несмеяну " которая при любом удобном случае начинает плакать и обниматься
Зинченко ?🤣
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Fox_Mulder_12
Поттера уволили)
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Амин Чич
Ответ Зелёный гопник
Развод века! Арсеналу крупно повезло, что не взяли это полено.
Арсеналу тоже не повезло, взялии же " Царевну несмеяну " которая при любом удобном случае начинает плакать и обниматься
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QWertY
Ответ QWertY
Боэли сильно подставил Гарри Поттера с трансфером Мудрика. Да и вообще практически со всеми трансферами. Ладно Энцо хорош и Фелиш неплох, но кто такие Бадиашиле, Мадуэки, Фофаны, Закарии, Кукурельи, Кулебяки, Чуквуэмеки? Сброд!
Пахах, Гарри покидает Челси
Худший день для фанатов Челси🥲
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Зелёный гопник
Развод века!
Арсеналу крупно повезло, что не взяли это полено.
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Амин Чич
мудрик чем-то напоминает, если кто помнит, в Интере играл Мартенс, по моему нигериец, тупо бегал как спринтер, а толку не было
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Им бы с Кокориным задружить. 2 сапога - кеды)))
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DolJun
удивительно, что не смотря на то, что кроме мудрика из-за поттера большая половина команды не понимает что вокруг происходит, фокус нужно держать именно на нем.
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