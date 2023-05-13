Феликс хочет остаться в АПЛ после аренды в «Челси», но намерен перейти в клуб из ЛЧ. Ему интересны «Сити», «Арсенал», «Ньюкасл» и «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Арсенал возможные трансферы Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс хочет остаться в Англии, но намерен перейти в клуб, играющий в Лиге чемпионов.

По данным Cope, атакующий футболист, права на которого принадлежат «Атлетико», хотел бы выступать за клуб из АПЛ в следующем сезоне. Жоау считает, что продолжение карьеры в Англии наиболее благоприятным образом повлияет на его будущее.

При этом желание Феликса остаться в Англии не означает, что он продолжит выступать за «Челси». Португалец хочет сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, а лондонцы не попадут в еврокубки по итогам нынешнего розыгрыша АПЛ.

Сейчас места в зоне Лиги чемпионов занимают «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», так что Феликс хотел бы оказаться в одном из этих клубов.

Жоау понимает, что переговорный процесс может затянуться, и осознает, что может начать предсезонку с «Атлетико». Даже при таком развитии событий он очень хочет остаться в Англии и на следующий сезон.

Феликс перешел в «Атлетико» за 126 млн евро летом 2019 года. Зимой «Челси» арендовал его до конца сезона за 11 млн евро, а также взял на себя всю зарплату игрока на период аренды – 6 млн евро.

В «Челси» вингер забил 3 гола в 17 матчах во всех турнирах. Полную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.

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27 комментариев

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Igor Shalamov
Ответ Давид Agabekyan
Мне тоже интересно перейти в эти клубы. Но не думаю, что я им интересен
но ты и не Феликс
+32
-2
+30
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Давид Agabekyan
Мне тоже интересно перейти в эти клубы. Но не думаю, что я им интересен
+32
-10
+22
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Акира_1
Типичный золотой капризный мальчик, но самое смешное, что он реально верит, что за него сейчас будут драться английские клубы с его 3 голами и суммой выкупа. 😄😄
+13
-2
+11
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Иван Иванов
Один из самых переоцененных молодых игроков, личный трансферный провал Симеоне,провёл один симпатичный отрезок сезона за Бенфику в Ле и на этом всё ,до этого был похожий провальный трансфер колумбийца Джексона мартинеса из Порту в атм, которого потом перепродали в Китай.
+8
-3
+5
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Иван Иванов
Нуу в Сити своего Альвареса хватает, который страдает от присутствия Холанда, так что это точно не вариант.
Нужно выбрать одну из трёх: Арсенал, Ньюкасл или МЮ.
В Ньюкасле станет первым парнем на деревне, а вот в Арсенале и МЮ придётся побороться, я думаю. Всё-таки Ньюкасл наверное лучший вариант.
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zzzeeerrrooo
Ответ Акира_1
Типичный золотой капризный мальчик, но самое смешное, что он реально верит, что за него сейчас будут драться английские клубы с его 3 голами и суммой выкупа. 😄😄
Он хорошо впишется в Арсенал или Ньюкасл
+4
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RealJericho
А интересен ли он этим клубам?🤨
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Streetbor
Феликс загадка за 126 млн, вот что значит иметь хорошего агента))
+2
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зак
время показало, бестолковый футболист его уровень это Тоттенхэм и бчк..
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kaviknat
А интересен ли Феликс этим клубам?
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red hikkikomori
Ответ Рискну предположить
Вот так из победителя ЛЧ клуб превратился в посмешище, из которого бегут игроки не самого высокого калибра🙈
Феликс как раз уровня нынешнего Челси
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Balt
Ответ Иван Иванов
Один из самых переоцененных молодых игроков, личный трансферный провал Симеоне,провёл один симпатичный отрезок сезона за Бенфику в Ле и на этом всё ,до этого был похожий провальный трансфер колумбийца Джексона мартинеса из Порту в атм, которого потом перепродали в Китай.
Да спешат вечно - один сезон успешный провёл молодчик и его сразу в клуб и чемпионат существенно сильнее. Зря они так.
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The Best
Ответ Акира_1
Типичный золотой капризный мальчик, но самое смешное, что он реально верит, что за него сейчас будут драться английские клубы с его 3 голами и суммой выкупа. 😄😄
Так это ещё при том что он не командный игрок,я не знаю кому он будет нужен из английских топ клубов)
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The Best
В современном футболе вся команда должна уметь атаковать и оборонятся,и когда в твоей команде есть такой игрок как Феликс то это будет сделать сложно.Он прекрасный футболист в индивидуальном плане но слишком эгоистичен,в ситуациях где можно отдать пас ближнему партнёру или сыграть надёжнее он будет лезть на нескольких игроков соперника и в итоге мяч,на защиту он не пашет совсем.Ну и учитывая его сумму выкупа я не знаю кто в здравом уме будет его брать
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Ashan Sorokin
Шахтёр например в ЛЧ будет выступать как раз на замену Мудрику норм вариант
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Джон Картер
Даже Феликс хочет свалить из ФК Мемси
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Экспертное мнение
Для такого технаря самая халявная лига, которую можно только представить себе, гектары пространства, не очень умные защитники, что еще нужно для счастья?)) Азар и Коутиньо совершили большую ошибку покинув это двор и обнаружили в Ла Лиге, что в футбол оказывается можно играть мозгами.
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Михаил Родченков
этот "феномен" если и интересен кому-нибудь в премьер лиге, то только в российской.
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hyunday
Интересен ли он им?
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Аслам Курбонов
значит ему интересен побольше денег 😂
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deadjoker
Хотеть то не вредно. :)
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Vadia
Пусть в Челси остается. Там еще Нкунку будет. Здоровая конкуренция же.
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