Феликс хочет остаться в АПЛ после аренды в «Челси», но намерен перейти в клуб из ЛЧ. Ему интересны «Сити», «Арсенал», «Ньюкасл» и «МЮ»

Жоау Феликс хочет остаться в Англии, но намерен перейти в клуб, играющий в Лиге чемпионов.

По данным Cope, атакующий футболист, права на которого принадлежат «Атлетико», хотел бы выступать за клуб из АПЛ в следующем сезоне. Жоау считает, что продолжение карьеры в Англии наиболее благоприятным образом повлияет на его будущее.

При этом желание остаться в Англии не означает, что он продолжит выступать за «Челси». Португалец хочет сыграть в в следующем сезоне, а лондонцы не попадут в еврокубки по итогам нынешнего розыгрыша .

Сейчас места в зоне Лиги чемпионов занимают «Манчестер Сити», « », «Ньюкасл» и « », так что Феликс хотел бы оказаться в одном из этих клубов.

Жоау понимает, что переговорный процесс может затянуться, и осознает, что может начать предсезонку с «Атлетико». Даже при таком развитии событий он очень хочет остаться в Англии и на следующий сезон.

Феликс перешел в «Атлетико» за 126 млн евро летом 2019 года. Зимой «Челси» арендовал его до конца сезона за 11 млн евро, а также взял на себя всю зарплату игрока на период аренды – 6 млн евро.

В «Челси» вингер забил 3 гола в 17 матчах во всех турнирах. Полную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.