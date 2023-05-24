Бензема забил 30+ голов за «Реал» в 4 из 5 сезонов без Роналду. За 9 лет с Криштиану это удалось Кариму лишь в одном сезоне
Карим Бензема забил 30 и более голов за «Реал» в 4 из 5 сезонов без Криштиану Роналду.
В матче 36-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» форвард открыл счет на 31-й минуте. Этот гол стал для Бензема 30-м во всех турнирах.
После ухода Криштиану Роналду из «Реала» в 2018 году Бензема преодолевал эту отметку в 4 сезонах из 5 – за исключением сезона-2019/20, когда француз забил лишь 27 мячей.
При этом за 9 сезонов при португальце форвард забивал 30 и более голов лишь в сезоне-2011/12 (32 гола).
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Райо Вальекано» (2:1, второй тайм).
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Бензема лучший ассистент в ИСТОРИИ Реала, вместо этого он бы стал лучшим бомбардиром если бы не пахал 9 лет на статистику днаря из Аль Насра.