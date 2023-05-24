Бензема забил 30+ голов за «Реал» в 4 из 5 сезонов без Роналду. За 9 лет с Криштиану это удалось Кариму лишь в одном сезоне

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига Райо Вальекано высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Карим Бензема забил 30 и более голов за «Реал» в 4 из 5 сезонов без Криштиану Роналду.

В матче 36-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» форвард открыл счет на 31-й минуте. Этот гол стал для Бензема 30-м во всех турнирах.

После ухода Криштиану Роналду из «Реала» в 2018 году Бензема преодолевал эту отметку в 4 сезонах из 5 – за исключением сезона-2019/20, когда француз забил лишь 27 мячей.

При этом за 9 сезонов при португальце форвард забивал 30 и более голов лишь в сезоне-2011/12 (32 гола).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Райо Вальекано» (2:1, второй тайм).

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13 комментариев

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Фёдор Кузнецов
Ответ therealgreenman
А пять сезонов назад считали его братом Игуаина
И было за что, при всей его отличной играет в подыгрыш,он мазал кучу моментов
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инок
Карим подтвердил свой статус лучшего и самого стабильного игрока Реала последнего времени. Он молодец.
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Sobachkin
Вышел из тени...
+7
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mqh9pzrxgf
Ну так это легко дается рассуждению. Ушел кр 7 забивавший в год 40-50, кто то эти голы должен был взять на себя, хотя бы с тех же пенок, а так Бензема провел только один шикарный год в Реале когда взял зм, в остальных случаях много провалов было, начиная с реализации, кончая плохой физ формой, ну а шансов Бенз получал больше всех, даже когда его никто не видел на поле, все равно продолжал и продолжает выходить в старте
+11
-8
+3
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Gravdaar Iyaad
Жертвовал собой ради статонабивателя, а тот даже не пришел на церемонию награждения ЗМ, когда Бенз получил
+3
0
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ts_vlad
Ответ mqh9pzrxgf
Ну так это легко дается рассуждению. Ушел кр 7 забивавший в год 40-50, кто то эти голы должен был взять на себя, хотя бы с тех же пенок, а так Бензема провел только один шикарный год в Реале когда взял зм, в остальных случаях много провалов было, начиная с реализации, кончая плохой физ формой, ну а шансов Бенз получал больше всех, даже когда его никто не видел на поле, все равно продолжал и продолжает выходить в старте
Пенки к слову он начал бить после ухода Рамоса. Про провалы не согласен, много забивал Карим, проваливался Мадрид, потому что в напарниках у него были Асенсио, Азар, и молодые Вини с Родриго, забивающий по 2 мяча за сезон
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therealgreenman
А пять сезонов назад считали его братом Игуаина
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ARIGAMI ARIGAMI
С победой. Как игра, матч не смотрел
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Greatest Of All Time
Если бы не пахал на статистику замыкателя сейчас он бы был лучшим бомбардиром Реала в ИСТОРИИ.
Бензема лучший ассистент в ИСТОРИИ Реала, вместо этого он бы стал лучшим бомбардиром если бы не пахал 9 лет на статистику днаря из Аль Насра.
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