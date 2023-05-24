Бензема забил 30+ голов за «Реал» в 4 из 5 сезонов без Роналду. За 9 лет с Криштиану это удалось Кариму лишь в одном сезоне

Карим Бензема забил 30 и более голов за «Реал» в 4 из 5 сезонов без Криштиану Роналду.

В матче 36-го тура против « » форвард открыл счет на 31-й минуте. Этот гол стал для Бензема 30-м во всех турнирах.

После ухода из « » в 2018 году преодолевал эту отметку в 4 сезонах из 5 – за исключением сезона-2019/20, когда француз забил лишь 27 мячей.

При этом за 9 сезонов при португальце форвард забивал 30 и более голов лишь в сезоне-2011/12 (32 гола).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Райо Вальекано» (2:1, второй тайм).

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