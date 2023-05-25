«Испания не расистская страна. Винисиус так сказал, будучи расстроенным, это нормально». Карамбе о вингере «Реала»
Кристиан Карамбе не считает Испанию расистской страной.
В матче 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» вингер мадридцев Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям с трибун. После матча бразилец опубликовал заявление с критикой Ла Лиги и заявил, что Испания известна в Бразилии как страна расистов.
«Испания не расистская страна, мы не можем этого сказать.
Конечно, Винисиус так сказал, потому что он был очень расстроен. Его слова сильны, и это нормально», – сказал бывший игрок «Реала» в эфире El Chiringuito.
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