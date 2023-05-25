«Испания не расистская страна. Винисиус так сказал, будучи расстроенным, это нормально». Карамбе о вингере «Реала»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Кристиан Карамбе Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Кристиан Карамбе не считает Испанию расистской страной.

В матче 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» вингер мадридцев Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям с трибун. После матча бразилец опубликовал заявление с критикой Ла Лиги и заявил, что Испания известна в Бразилии как страна расистов.

«Испания не расистская страна, мы не можем этого сказать.

Конечно, Винисиус так сказал, потому что он был очень расстроен. Его слова сильны, и это нормально», – сказал бывший игрок «Реала» в эфире El Chiringuito.

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6 комментариев

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Los Galácticos
Что-то мне подсказывает что любая другая страна в Европе в которой будет играть Винисиус тоже станет для него расистской.
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Jack Stifferson
как же уже достали эти новости про черного нытика
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Sobachkin
Надеюсь фаны будут его троллить дальше
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Старый Сухи
В Испании играют и другие черные, но почему-то проблемы в основном у Винисиуса. Причем постоянно. Может надо сначала посмотреть на его поведение на поле и вне, а не кричать из всех утюгов про расизм в Испании.
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Dead88 Poets
расизм есть везде ...
что у нас в России
что у них в Испании
что в степях Монголии
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Pb-SE
Ответ Los Galácticos
Что-то мне подсказывает что любая другая страна в Европе в которой будет играть Винисиус тоже станет для него расистской.
Россия не станет. После введения фанайди кричать с трибун стало некому.
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