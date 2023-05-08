Джикия поддержал отказ от турнира в Азии: «Сборная нужна, играть желательно в европейской части»

Георгий Джикия поддержал отказ от участие в турнире в Азии.

Напомним, ранее сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Я полностью поддерживаю решение, которое наше руководство приняло по поводу участия в чемпионате CAFA. Наверное, это связано с тем, что больше европейскую часть будем поддерживать.

Поэтому я согласен с нашим руководством. Жду, когда сборная России вновь соберется, когда будет соперник. Потому что сборная нужна, играть нужно, желательно, так сказать, в европейской части», – сказал защитник « » и сборной России.