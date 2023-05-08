Джикия поддержал отказ от турнира в Азии: «Сборная нужна, играть желательно в европейской части»
Георгий Джикия поддержал отказ от участие в турнире в Азии.
Напомним, ранее сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.
«Я полностью поддерживаю решение, которое наше руководство приняло по поводу участия в чемпионате CAFA. Наверное, это связано с тем, что больше европейскую часть будем поддерживать.
Поэтому я согласен с нашим руководством. Жду, когда сборная России вновь соберется, когда будет соперник. Потому что сборная нужна, играть нужно, желательно, так сказать, в европейской части», – сказал защитник «Спартака» и сборной России.
ну играй. хочешь в ФИФА, на плейстейшн, хочешь в ФИФА на иксбоксе, хочешь в ФИФА на комлюктере.
Все такие важные, заявления делают что играть нужно в Европе, отказываются от Азии. Как будто есть какой-то выбор и это РФС решил, что больше не хочет играть в футбол в Европе, а ФИФА и УЕФА вокруг РФС на коленях ползают и упрашивают