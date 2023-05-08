Джикия поддержал отказ от турнира в Азии: «Сборная нужна, играть желательно в европейской части»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация Георгий Джикия ТАСС Футбол

Георгий Джикия поддержал отказ от участие в турнире в Азии.

Напомним, ранее сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской футбольной ассоциации.

«Я полностью поддерживаю решение, которое наше руководство приняло по поводу участия в чемпионате CAFA. Наверное, это связано с тем, что больше европейскую часть будем поддерживать.

Поэтому я согласен с нашим руководством. Жду, когда сборная России вновь соберется, когда будет соперник. Потому что сборная нужна, играть нужно, желательно, так сказать, в европейской части», – сказал защитник «Спартака» и сборной России.

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22 комментария

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Гамарджоба Генацвале
Ну играйте в чем проблема. Тут есть нюанс, как говорится.
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Вячеслав Максименко
Сборная может играть без Джикии.
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Asian
Азиатской части России нужен свой чемпионат и играть в азии
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CriminalJoint62
Да, устройте товарняк с Францией, Испанией…. а забыл
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Hong Kil
Я думал задача футболиста играть, а оказывается ждать.
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Xm.md
Паспортистам лишь бы не играть
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Ganibale
Ну и сиди без турниров еще лет 5. Так хоть какая то мотивация
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LoLKeK4eburek
>играть желательно в европейской части

ну играй. хочешь в ФИФА, на плейстейшн, хочешь в ФИФА на иксбоксе, хочешь в ФИФА на комлюктере.

Все такие важные, заявления делают что играть нужно в Европе, отказываются от Азии. Как будто есть какой-то выбор и это РФС решил, что больше не хочет играть в футбол в Европе, а ФИФА и УЕФА вокруг РФС на коленях ползают и упрашивают
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mitos
Бери грузинский паспорт и вперед.
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Пользователь заблокирован
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svft
но желательно в июле и желательно в Крыму (с)
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PsichoEscape
При нынешней власти никто из европы с нами играть не будет. Бородатый капитан уже давно карьеру закончит к этому времени
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Naseer Amir
я поддерживаю Джикию, но не поддерживаю его в сборной потому что он не уровень и многие не уровень сборной которая хочеть выиграть евро или чм
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Виталий Желтоусов
до 2027 года не будет играть Россия на международных турнирах - неужели это ещё кому-то непонятно!!!
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xomamb
кто такая эта джикия и почему ее надо спрашивать в таких вопросах
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Dizzod
Ответ заблокированному пользователю
Я совершенно согласен с Джикией! 🙌 Сборная должна играть только для победы! 🏆
ага, кому интересна ничья с центральной азией
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LoLKeK4eburek
Ответ Dizzod
ага, кому интересна ничья с центральной азией
Между ничьей в Азии и ничем в Европе следует выбирать Азию.
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Rested
Ответ LoLKeK4eburek
Между ничьей в Азии и ничем в Европе следует выбирать Азию.
А вместо мира-войну,так?
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Кенигсбергер
Ответ LoLKeK4eburek
Между ничьей в Азии и ничем в Европе следует выбирать Азию.
А между ничем в Азии и ничем в Европе что следует выбирать? У азиатов может спросить сначала, хотят ли они к себе Россиюшку?
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Rested
Ответ Вячеслав Максименко
Сборная может играть без Джикии.
Угу,в Азии,а лучше в Африке,че нет то
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Dizzod
Ответ заблокированному пользователю
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класс, одолжи тыщу верну с выигрыша.
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