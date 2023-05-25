Пеп о праздновании чемпионства: «В 22:30 я лежал в постели с женой. Я был измотан и спал как младенец»

Пеп Гвардиола рассказал, что не слишком бурно отпраздновал победу в АПЛ.

«В 22:30 я лежал в постели с женой. Я был измотан. Посмотрел на BBC Match of the Day и спал как младенец. Но игроки сделали то, что должны были сделать. Когда выигрываешь Премьер-лигу, ты должен это отпраздновать.

Они праздновали со своими семьями и получили массу удовольствия... Следующим утром было время для сауны, а на следующий день была беседа после обеда: «Ребята, вы должны быть готовы и полны сил завтра вечером в Брайтоне». И они сделали это!» – сказал тренер «Манчестер Сити».

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