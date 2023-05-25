Пеп о праздновании чемпионства: «В 22:30 я лежал в постели с женой. Я был измотан и спал как младенец»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола рассказал, что не слишком бурно отпраздновал победу в АПЛ.

«В 22:30 я лежал в постели с женой. Я был измотан. Посмотрел на BBC Match of the Day и спал как младенец. Но игроки сделали то, что должны были сделать. Когда выигрываешь Премьер-лигу, ты должен это отпраздновать.

Они праздновали со своими семьями и получили массу удовольствия... Следующим утром было время для сауны, а на следующий день была беседа после обеда: «Ребята, вы должны быть готовы и полны сил завтра вечером в Брайтоне». И они сделали это!» – сказал тренер «Манчестер Сити».

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20 комментариев

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Spaten
Да ладно, команде сказал , что к жене, жене- что с командой, а сам в библиотеку работать над тактикой!))
+50
-1
+49
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Дмитрий Снегирёв
Мужики, 11 июня будете праздновать. Надо быть предельно сконцентрированными в оставшиеся две недели!
+25
-9
+16
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Pink Man
Ответ Direct free kick
С Луишом Фигу он лежал https://www.sports.ru/dynamic_images/news/108/155/377/8/share/1f9f1b_no_logo_no_text.jpg
что за херню ты сейчас написал?
+9
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+9
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АРТУР АЛИЕВ
Интересно, он в постели тоже выдумывает какие-то схемы или по старинке?
+6
0
+6
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U
Тоже хороший способ отпраздновать.
+8
-2
+6
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Balt
Ну такое себе как младенец спать. Надо спать как дед перед телевизором.
+6
-1
+5
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Добрый Ретроград
Ответ Roman
Арьен Роббен: «Гвардиола может позвонить в три часа ночи, чтобы поговорить о тактике»
А телефон с ноутбуком лежали на спине у жены)
+3
0
+3
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Roman
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Интересно, он в постели тоже выдумывает какие-то схемы или по старинке?
Арьен Роббен: «Гвардиола может позвонить в три часа ночи, чтобы поговорить о тактике»
+3
0
+3
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R-WRashid
Ухамаздала жена Пепку.
+2
0
+2
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Зизуха
Ответ Дмитрий Снегирёв
Мужики, 11 июня будете праздновать. Надо быть предельно сконцентрированными в оставшиеся две недели!
"Согласен"- ответил Индзаги
+4
-2
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Balt
Ну такое себе как младенец спать. Надо спать как дед перед телевизором.
Включив матч Ромы
+1
0
+1
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Pb-SE
Ответ Spaten
Да ладно, команде сказал , что к жене, жене- что с командой, а сам в библиотеку работать над тактикой!))
Перечитывать конспекты Михелса и Лобановского?
+3
-2
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mancunian82
Нормально его жена измотала, если он даже чемпионство не смог отпраздновать)
+1
0
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Уся Ваткин
Одна замужняя женщина жалуется подруге на своего мужа:
— Представляешь, снизу его положишь — задыхается, сверху— засыпает, сбоку — телевизор, гад, смотрит!
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Best game on Earth
Ответ Spaten
Да ладно, команде сказал , что к жене, жене- что с командой, а сам в библиотеку работать над тактикой!))
Теперь надо бы спросить жену, что же он ей сказал и что делал на самом деле.
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Футбол, хоккей итд
Если жена Пепа подтвердит, что в 22-30 супруг, весь измотаный, лежал вместе с ней в постели, тогда к нему нет претензий. 😉🤘
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donatodonatore
Лежу такой в постели с женой а тут оп и чемпионство.
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