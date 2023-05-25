Гвардиола об 1:1 с «Брайтоном»: «Мы играли через 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в Манчестере, и показали, почему стали чемпионами. Мы не должны сбавлять темп»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Брайтон Эрлинг Холанд алкоголь и спорт Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Брайтоном».

Команды сыграли вничью в перенесенном матче 32-го тура АПЛ (1:1). «Горожане» подходили к этой игре в статусе чемпионов Англии. 

«Исключительная игра. Поздравляем «Брайтон» с заслуженным выходом в Лигу Европы.

Игра, которую мы провели, состоялась через 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в Манчестере. 48 часов спустя мы действовали достойно и показали, почему мы стали чемпионами.

Мы показали, на что способны с мячом и без него. Я не заметил ни капли снижения нашей интенсивности. У них были моменты, у нас были моменты, мы забили гол, они забили гол.

Обе команды хотят владеть мячом, обе команды хотят прессинговать. Вратари играли основополагающую роль в этом матче. Зная о качестве, которым они [«Брайтон»] обладают, можно сказать, что это исключительная команда».

Об отмененном голе Холанда

«Смотрите. Смотрите, если это фол, то каждое действие против Эрлинга – фол».

[О желтой карточке]

«Я жаловался на то, что гол не был засчитан».

Была ли эта игра хорошим тестом

«Это было абсолютно точно, «Брайтон» уничтожал других соперников, с которыми они играли. Они делали это в определенные моменты, особенно в последние 10 или 15 минут. Нам было трудно но мы действовали очень хорошо.

Мы не должны сбавлять набранный темп. Я этого не увидел в матче с «Челси», я этого не увидел сегодня. В течение недели мы должны отдыхать, восстанавливаться морально. Последние шесть месяцев было непросто играть с мюнхенской «Баварией», мадридским «Реалом» и гнаться за «Арсеналом». Тренировки сейчас расслабленные, – сказал Гвардиола

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Брайтон на равных рубился с основой Сити!:) Синебус безвольно проиграл резерву Сити:))
+32
-8
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Да и Брайтон показал, почему заслуживает еврокубки. Нанесли 20 ударов, в то время как некоторое и пару-тройку сочтут за счастье...
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mancity91
Играли через 48 часов, после того как выпили весь алкоголь. Вот почему грилиша оказывается не было в заявке
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Нголо Щербатски
Ответ Ярый член
Интеру стоит всем составом пересмотреть этот матч и наматывать на ус как играл Брайтон против МС
Вы серьезно?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZaSvabody
Ответ Ярый член
Интеру стоит всем составом пересмотреть этот матч и наматывать на ус как играл Брайтон против МС
Интер играет совсем в другой футбол, копировать стиль Брайтона они не смогут, да и не нужно это. Плюс матч вообще не показательный, учитывая все обстоятельства.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эксперимент
Главное чтобы не было травм, а так понятно некоторые в заявку не попали до сих пор в баре.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Пеп, хорош оправдываться!) в ничего не значащем матче футболисты проявили настоящий профессионализм, играли, бегали, боролись.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sevillafan
Что значит выпили весь алкоголь в Манчестере? Руни негодует
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярый член
Интеру стоит всем составом пересмотреть этот матч и наматывать на ус как играл Брайтон против МС
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tornado S
Гвардиола поставь жирную точку, победи в финале лиги чемпионов интер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
donatodonatore
Смотри так лигу чемпионов не пропей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Исключительная игра. Да, для Брайтона, Сити играл фигово
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Вадя
Ответ rigobersong
Брайтон на равных рубился с основой Сити!:) Синебус безвольно проиграл резерву Сити:))
Ты новость вообще читал? эта м####зь только процентов на 30 играла наверно.. Они пешком по полю ходили
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий