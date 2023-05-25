Гвардиола об 1:1 с «Брайтоном»: «Мы играли через 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в Манчестере, и показали, почему стали чемпионами. Мы не должны сбавлять темп»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Брайтоном».

Команды сыграли вничью в перенесенном матче 32-го тура (1:1). «Горожане» подходили к этой игре в статусе чемпионов Англии.

«Исключительная игра. Поздравляем «Брайтон» с заслуженным выходом в Лигу Европы.

Игра, которую мы провели, состоялась через 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в . 48 часов спустя мы действовали достойно и показали, почему мы стали чемпионами.

Мы показали, на что способны с мячом и без него. Я не заметил ни капли снижения нашей интенсивности. У них были моменты, у нас были моменты, мы забили гол, они забили гол.

Обе команды хотят владеть мячом, обе команды хотят прессинговать. Вратари играли основополагающую роль в этом матче. Зная о качестве, которым они [«Брайтон»] обладают, можно сказать, что это исключительная команда».

Об отмененном голе

«Смотрите. Смотрите, если это фол, то каждое действие против Эрлинга – фол».

[О желтой карточке]

«Я жаловался на то, что гол не был засчитан».

Была ли эта игра хорошим тестом

«Это было абсолютно точно, « » уничтожал других соперников, с которыми они играли. Они делали это в определенные моменты, особенно в последние 10 или 15 минут. Нам было трудно но мы действовали очень хорошо.

Мы не должны сбавлять набранный темп. Я этого не увидел в матче с «Челси», я этого не увидел сегодня. В течение недели мы должны отдыхать, восстанавливаться морально. Последние шесть месяцев было непросто играть с мюнхенской «Баварией», мадридским «Реалом» и гнаться за «Арсеналом». Тренировки сейчас расслабленные, – сказал .

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