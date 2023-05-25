«Брайтон» 20 раз пробил по воротам «Сити». За 265 матчей Пепа в АПЛ такое было лишь раз – в 2019-м

Никто в АПЛ не бил по воротам «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы чаще, чем «Брайтон».

Команды сегодня сыграли вничью (1:1) в перенесенном матче 32-го тура.

«Горожане» нанесли 13 ударов, их соперники – 20.

За 265 игр в в качестве главного тренера « » лишь одна команда била по его воротам 20 раз – «Вулверхэмптон» в декабре 2019 года. «Волки» тогда выиграли со счетом 3:2.

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