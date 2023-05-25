«Брайтон» 20 раз пробил по воротам «Сити». За 265 матчей Пепа в АПЛ такое было лишь раз – в 2019-м

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Никто в АПЛ не бил по воротам «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы чаще, чем «Брайтон».

Команды сегодня сыграли вничью (1:1) в перенесенном матче 32-го тура.

«Горожане» нанесли 13 ударов, их соперники – 20.

За 265 игр Пепа Гвардиолы в АПЛ в качестве главного тренера «Ман Сити» лишь одна команда била по его воротам 20 раз – «Вулверхэмптон» в декабре 2019 года. «Волки» тогда выиграли со счетом 3:2.

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6 комментариев

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Артур Ганненко
Молодцы, жаль только поздно этот матч состоялся. Интересно было бы на него посмотреть недели 2-3 назад, когда Сити ещё не оформил чемпионство.
+10
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Aleksey Yashin
Какую только статистику не поднимут.
Генич такое особенно любит)
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Юрий Поляков
Брайтон смелый коллектив 👍
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инок
Поздравляем Брайтон с ничьей с Сити выходом в Лигу Европы!
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