У Моуринью впервые в карьере серия из 6 матчей без побед в лиге. У «Ромы» 4 ничьих и 2 поражения

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия рекорды Салернитана Футбол

Для Жозе Моуринью последний месяц стал худшим по результатам в карьере.

«Рома» сегодня сыграла вничью с «Салернитаной» (2:2) и продлила серию без побед в Серии А до 6 игр. Она началась 24 апреля.

Моуринью впервые не добился ни одной победы в чемпионате на отрезке в шесть матчей.

В оставшихся двух турах римляне выступят в гостях у «Фиорентины» и примут «Специю».

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49 комментариев

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slatar99
За последний месяц Рома провела 9 матчей, включая две игры в полуфинале ЛЕ, а также матчи против Интера, Милана и Аталанты.

И все это ротацией в 14 человек.

Жозе выжимает из команды все, что можно. А самое замечательное, что игроки тоже бьются и выглядят единым коллективом, как в славные времена Моуринью))
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окечуква
У Ромы есть шикарный шанс без судорожной толкотни в таблице выйти в ЛЧ, это понимают все, Жузе в первую очередь.
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Екн Лор
Лучше 6 матчей подряд без побед и 6 подряд выигранных еврофиналов😎
+17
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uefaligue
Ответ #SharkTeam
А если там сольют? Всё-таки Севилья. Что скпжет жузе
И? 2 финала еврокубков подряд. Хорошее достижение с довольна таким средним клубов на которого еще навесили штраф ффп и с долгами в 300 лямов
+11
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+9
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#SharkTeam
Ответ окечуква
У Ромы есть шикарный шанс без судорожной толкотни в таблице выйти в ЛЧ, это понимают все, Жузе в первую очередь.
А если там сольют? Всё-таки Севилья. Что скпжет жузе
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Ola BP
Второй год у римлян просто какая-то беда с завершением атак.
Остался финал, который кровь из носу надо выиграть.
Если кто-то и сможет снять чары Севильи, то это Жозе.
Верю!
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Tigo_Volchara93
Жозе с полуметровым составом выходит в во второй финал, тащит команду как может. Низкий поклон Жозе и удачи в финале 🇮🇹❤️
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окечуква
Ответ #SharkTeam
А если там сольют? Всё-таки Севилья. Что скпжет жузе
Сольют так сольют, здесь, во всяком случае, риск действительно оправдывает себя.
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uefaligue
Ответ #SharkTeam
С каких пор? Там в одном финале клуб который за выживание в АПЛ боролся. А в этом если проиграет то сезон опять провал. Для чего жузе в рому позвали, по четвергам играть?
А для чего владелец купил клуб? Не тратиться и выигрывать все подряд? Это уже будет третья история с Жозе где виноват не он, а клуб. Привет ттх и мю после ухода моура в которых ничего существенного не поменялось. Третья история. Третья. Понимаешь? Вы хейтеры наступаете на одни и те же грабли.
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вовочка6762
Похоже Маур занялся любимым делом - ждет увольнения и компенсации !
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Жирный Лукаку
Ответ #SharkTeam
При моуре в цене потеряли? Ну обычное дело
Когда-нибудь ты научишься гуглить. Состав был шестым и в прошлом сезоне, и в позапрошлом
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#SharkTeam
Ответ Жирный Лукаку
Так зайди на трансфермаркет и чекни, какой состав по стоимости у Ромы. Спойлер: шестой.
При моуре в цене потеряли? Ну обычное дело
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#SharkTeam
Ответ uefaligue
Чел, я с тобой по факту разговариваю. Ты игнорируешь историю с мю и ттх после ухода Жозе. Тебе на это ответить нечего
Я ответил лол. Перебирают физруков, но самого жузе это меньшим физруком не делает. Доказать что он ещё может в топ уровень не смог. Ну и все, кто ему больше доверит тратить кучу денег, да никто. Провал за провалом в богатых клубах
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#SharkTeam
Ответ uefaligue
и что? ну по нисходящей, дальше что? плакать теперь что ли сидеть тут? у анчеллоти тоже было по нисходящей в наполи и эвертоне
Нормального тренера надо Роме
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#SharkTeam
Ответ uefaligue
А на каком месте он принял маню, напомнишь? И тогда он приоритет отдал ле, чтобы через него в лч попасть.
Ну на каком. Так что дал то в итоге? Ничего, что соответствовало бы топ уровню. Кстати от той же Севильи бездарно вылетал. Это уровень хочешь сказать?
Думаю после этого он уже и кончился как тренер для топов.
Блин, клуб может покупать игроков за 100 млн, и он блин валит чемп ради ЛЕ лол.
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uefaligue
Ответ #SharkTeam
Что ты хочешь сказать, что у Ромы нет цели играть в лч? Какие ещё у жузе оправдания. У кого там состав лучше из конкурентов. ТТХ и манЮ уже не его уровня клубы
При чем здесь его оправдания. Где твой ттх сейчас? Почему только через 6 лет после увольнения жозе мю выиграл кубок лиги. Какие этому оправдания? Почему слился 3 раза из ле которую моур выиграл им сразу же? Где оправдания руководства? Почему с них никто не спрашивает за это.
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окечуква
Ответ uefaligue
Каким образом? Уже никаких шансов нет. Милан выходит. Дибала уже 6 игр в лазарете после того как его Аталанта сломала, и появилась инфа что он больше на поле не выйдет.
У Севильи действительно пободрее состав, но разницы в классе нет, зачем Рому со счетов так однозначно списывать. Нет Дибалы, есть Жузе и вполне обкатанная команда.
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#SharkTeam
Ответ uefaligue
Окей, дальше что? Не доказал и не доказал, он от этого несчастлив что ли? Повеситься ему? Живет по кайфу. Вон, на теннис ходит между играми, наслаждается жизнью. Загорел и похорошел. Не то что твой бледный гвардиола. Он же давно прошел эту игру.
Ну это аргумент конечно. А Роме бы тренера найти
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uefaligue
Ответ окечуква
У Ромы есть шикарный шанс без судорожной толкотни в таблице выйти в ЛЧ, это понимают все, Жузе в первую очередь.
Каким образом? Уже никаких шансов нет. Милан выходит. Дибала уже 6 игр в лазарете после того как его Аталанта сломала, и появилась инфа что он больше на поле не выйдет.
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окечуква
Ответ #SharkTeam
Думаешь жузе останется в таком случае?
Ну здесь понятия не имею, самому будет любопытно понаблюдать за развитием событий. Но я настраиваюсь на то, что Рома выиграет чашку, уж Севилья это всегда успеет еще раз сделать в будущем.
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uefaligue
Ответ #SharkTeam
Что ты хочешь сказать, что у Ромы нет цели играть в лч? Какие ещё у жузе оправдания. У кого там состав лучше из конкурентов. ТТХ и манЮ уже не его уровня клубы
чел, как показывает история, выжимает жозе максимум. тут не о чем спорить Состав ромы на уровне сассуолы.

нет, руководство не ставит цели лч. так как ничего для этого клуб не делает. а если она у себя в голове ставит, ну посмотрим что будет потом после жозе... вангую все тоже самое.
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#SharkTeam
Ответ uefaligue
2 финала еврокубка подряд впервые за 94 года. не смог проявить. понял тебя. уже сделал больше, чем нужно.
Я уже сказал, щас мойес выиграет этот кубок не забудь оды пропеть.
С небедным клубом опять 6-е место. Прям как в таком богатом как манЮ тоже 6-е место было. Клуб в топе самых богатых в мире, любители моура говорят что 6-е место это норм когда можешь покупать игроков за сотку)
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#SharkTeam
Ответ uefaligue
Никто не спрашивает с клоппа, он не попал в зону лч. Хотя попадание в зону лч для ромы это рандом полный, нужна система на уровне трансферов менеджмента удерживания лидеров расставление приоритетов. а попасть рандомно в лч как сделал ттх на фарте в прошлом сезоне, а теперь вообще остался без ничего - смысл? клуб рома ничего для этого не делает. держу в курсе.
Клопп ещё не растерял кредит доверия. А вот у моура после провала в челси все по нисходящей
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#SharkTeam
Ответ uefaligue
И? 2 финала еврокубков подряд. Хорошее достижение с довольна таким средним клубов на которого еще навесили штраф ффп и с долгами в 300 лямов
С каких пор? Там в одном финале клуб который за выживание в АПЛ боролся.
А в этом если проиграет то сезон опять провал. Для чего жузе в рому позвали, по четвергам играть?
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ вовочка6762
Похоже Маур занялся любимым делом - ждет увольнения и компенсации !
Да нет, просто борьба за 5-7 места это его нынешний уровень
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