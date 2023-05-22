У Моуринью впервые в карьере серия из 6 матчей без побед в лиге. У «Ромы» 4 ничьих и 2 поражения

Для Жозе Моуринью последний месяц стал худшим по результатам в карьере.

« » сегодня сыграла вничью с «Салернитаной» (2:2) и продлила серию без побед в Серии А до 6 игр. Она началась 24 апреля.

впервые не добился ни одной победы в чемпионате на отрезке в шесть матчей.

В оставшихся двух турах римляне выступят в гостях у «Фиорентины» и примут «Специю».

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