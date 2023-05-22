У Моуринью впервые в карьере серия из 6 матчей без побед в лиге. У «Ромы» 4 ничьих и 2 поражения
Для Жозе Моуринью последний месяц стал худшим по результатам в карьере.
«Рома» сегодня сыграла вничью с «Салернитаной» (2:2) и продлила серию без побед в Серии А до 6 игр. Она началась 24 апреля.
Моуринью впервые не добился ни одной победы в чемпионате на отрезке в шесть матчей.
В оставшихся двух турах римляне выступят в гостях у «Фиорентины» и примут «Специю».
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
И все это ротацией в 14 человек.
Жозе выжимает из команды все, что можно. А самое замечательное, что игроки тоже бьются и выглядят единым коллективом, как в славные времена Моуринью))
Остался финал, который кровь из носу надо выиграть.
Если кто-то и сможет снять чары Севильи, то это Жозе.
Верю!
Думаю после этого он уже и кончился как тренер для топов.
Блин, клуб может покупать игроков за 100 млн, и он блин валит чемп ради ЛЕ лол.
нет, руководство не ставит цели лч. так как ничего для этого клуб не делает. а если она у себя в голове ставит, ну посмотрим что будет потом после жозе... вангую все тоже самое.
С небедным клубом опять 6-е место. Прям как в таком богатом как манЮ тоже 6-е место было. Клуб в топе самых богатых в мире, любители моура говорят что 6-е место это норм когда можешь покупать игроков за сотку)
А в этом если проиграет то сезон опять провал. Для чего жузе в рому позвали, по четвергам играть?