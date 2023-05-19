В финалах еврокубков сыграют три клуба Серии А – впервые за 25 лет: «Интер» – в ЛЧ, «Рома» – в ЛЕ, «Фиорентина» – в ЛК

Теги Интер Рома Фиорентина Винченцо Итальяно Жозе Моуринью Симоне Индзаги серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Лига Конференций УЕФА Футбол

Три клуба Серии А выступят в еврокубковых финалах в этом сезоне.

«Интер» под руководством Симоне Индзаги встретится с «Манчестер Сити» в решающем матче Лиги чемпионов. Они встретятся 10 июня в Стамбуле.

В финал Лиги Европы вышла «Рома», которую возглавляет Жозе Моуринью. Ее соперником 31 мая станет «Севилья», игра пройдет в Будапеште.

За победу в Лиге конференций поборется «Фиорентина» во главе с Винченцо Итальяно. Против нее выступит «Вест Хэм», финал состоится 7 июня в Праге.

Такое произошло впервые с сезона-1997/98, когда «Интер» играл с «Лацио» в финале Кубка УЕФА, а «Ювентус» встречался с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

142 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eddenonkas
Удачи всем трём итальянским командам. У Ромы и Фиалок шансы действительно большие. А Интеру... удачи и хладнокровия!
+158
-17
+141
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Ответ ML26
Серия А медленно, но верно отодвигает ЛаЛигу на 3 место по значимости. Действительно интересный чемпионат
Рано об этом однозначно судить. Для этого СериАлу нужно ещё парочку таких сезонов выдать и по 20 очков в рейтинг положить.
+127
-8
+119
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Donald J. Trump
Могло быть и 4 итальянских клуба в финалах еврокубков + точно Лига Европы для серии А, но один туринский клуб подтвердил свой статус евролузера и позора итальянского футбола.
+114
-20
+94
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ML26
Серия А медленно, но верно отодвигает ЛаЛигу на 3 место по значимости. Действительно интересный чемпионат
+82
-38
+44
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eddenonkas
Ответ MrWillSee
Ну как больше, у Ромы 30-40%, у Фиорентины 40-50, у Интера - кхе кхе)
У Вест Хэма откровенно провальный сезон и выход в финал Конференции - скорее объективность уровня этого соревнования. С Ромой соглашусь, верю лично в Жозе. А, про Интер... это будет Миссия Невыполнима. Но, я в них верю.
+43
-7
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
В итоге только Интер возьмёт кубок
+52
-22
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OVI
Могло бы быть 4, но в семье не без...
+29
-7
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aidos_1979
Ответ Подлый Интригант
2 ЛЧ, 1 КК, 3 КУ, 3 СУ и ещё 8 различных финалов. Действительно позор
Из 9ти финалов ЛЧ обо..раться в 7ми еще какой позор)
+25
-7
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
laudrup
Серия А возвращается !!!
+22
-7
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
balander09
Интер и Фиорентина ещё сыграют в финале кубка Италии
а в след сезоне может быть 5 клубов из Сериала
надеюсь , что ниб да выиграют
тогда это будет феномальный сезон Кальчо, скрасит отсутствие Италии на ЧМ
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MrWillSee
Ответ Eddenonkas
Удачи всем трём итальянским командам. У Ромы и Фиалок шансы действительно большие. А Интеру... удачи и хладнокровия!
Ну как больше, у Ромы 30-40%, у Фиорентины 40-50, у Интера - кхе кхе)
+30
-16
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BlackCat From2107
Серия А+
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Christos NB
Ответ ML26
Серия А медленно, но верно отодвигает ЛаЛигу на 3 место по значимости. Действительно интересный чемпионат
щас ла лига в упадке реал так себе барса стабильная но вообще не играет в футбол Атлетико где то потерялся Валенсию Бетис неслышно и не видно
+19
-7
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
Ювентус самый скучный клуб Европы. Ни характера , ни почерка в игре. Если бы ещё обороняться умели мы бы закрыли глаза на их автобус, но они и этого не могут
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Ответ Andrey Andreev
Серия А более ровная по сравнению с Ла Лигой. Разница между Реалом и Эльче просто космическая, а в сериале условный Кремонезе вполне себе может вздрючить Ювентус или Интер, и это не будет сенсацией. Аналогично и в АПЛ, где условный Эвертон вполне способен выиграть у Арсенала, и это будет не более, чем неожиданность.
Эльче - неудачный пример. Это аномально слабейшая команда лиги, не соответствующая её уровню.
Кадис/Хетафе/Вальядолид вполне могут дать бой гранду.
Всё зависит в первую очередь от текущей формы топ-клуба. Такому Интеру никакой Кремонезе не соперник.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tampa-bay
Ответ Любезный Коссутий
Италия обойдет Германию, и выйдет на 3 место в рейтинге УЕФА
С учетом того, что 3 и 4 места могут спокойно делегировать 4 клуба и того как сильно Франция отстает от 4-го места, думаю Италии и Германии вообще пофигу кто из них 3 а кто 4
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Andreev
Ответ blaugrano
Рано об этом однозначно судить. Для этого СериАлу нужно ещё парочку таких сезонов выдать и по 20 очков в рейтинг положить.
Серия А более ровная по сравнению с Ла Лигой. Разница между Реалом и Эльче просто космическая, а в сериале условный Кремонезе вполне себе может вздрючить Ювентус или Интер, и это не будет сенсацией. Аналогично и в АПЛ, где условный Эвертон вполне способен выиграть у Арсенала, и это будет не более, чем неожиданность.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любезный Коссутий
Италия обойдет Германию, и выйдет на 3 место в рейтинге УЕФА
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
atc73
Ответ Ебздрогыч
Только во всех трех финалах они явные андердоги
Рома и Фиорентина вполне могут взять титул. Про Интер молчу
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Ответ Подлый Интригант
2 ЛЧ, 1 КК, 3 КУ, 3 СУ и ещё 8 различных финалов. Действительно позор
3 СУ ? 🤔 нахрена Юве три русских истребителя?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Суряев
Ответ Дмитрий Нагорный
Сказали бы в начале сезона что в каждом из турнира будет Итальянская команда, плюнул бы а лицо
Какие мерзкие повадки.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alisa dvoikina
Ответ Роман
Зато у Франции 1/8 ЛЧ.
настоящий хейтер всегда найдёт как приплести👌🔥
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tampa-bay
Ответ Подлый Интригант
2 ЛЧ, 1 КК, 3 КУ, 3 СУ и ещё 8 различных финалов. Действительно позор
Победы лишь в прошлом столетии
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dvin
То чувство, когда с детства за Италию. И сейчас наслаждаешься моментом Ренессанса итальянского футбола
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eddenonkas
Ответ Christos NB
Интеру и так нечего терять но не думаю что они смогут что то противопоставить сити что насчёт Ромы да у них есть большие шансы но против них играет хозяин этого турнира невероятная Севилья что насчёт фиалок они могут побороться за кубок но всё-таки состав вест хема лучше короче лигу чемпионов берет Сити лигу Европу берет всё-таки Моуриньо потому что он настоящий лис а конференцию возьмёт вест хем они и лучше и давно уже не брали трофей правда и фиалки тоже.
До конца с Нерадзурри)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий