В финалах еврокубков сыграют три клуба Серии А – впервые за 25 лет: «Интер» – в ЛЧ, «Рома» – в ЛЕ, «Фиорентина» – в ЛК

Три клуба Серии А выступят в еврокубковых финалах в этом сезоне.

« » под руководством встретится с «Манчестер Сити» в решающем матче Лиги чемпионов. Они встретятся 10 июня в Стамбуле.

В финал вышла « », которую возглавляет . Ее соперником 31 мая станет «Севилья», игра пройдет в Будапеште.

За победу в Лиге конференций поборется «Фиорентина» во главе с Винченцо Итальяно. Против нее выступит «Вест Хэм», финал состоится 7 июня в Праге.

Такое произошло впервые с сезона-1997/98, когда «Интер» играл с «Лацио» в финале Кубка УЕФА, а «Ювентус» встречался с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

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