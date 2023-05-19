В финалах еврокубков сыграют три клуба Серии А – впервые за 25 лет: «Интер» – в ЛЧ, «Рома» – в ЛЕ, «Фиорентина» – в ЛК
Три клуба Серии А выступят в еврокубковых финалах в этом сезоне.
«Интер» под руководством Симоне Индзаги встретится с «Манчестер Сити» в решающем матче Лиги чемпионов. Они встретятся 10 июня в Стамбуле.
В финал Лиги Европы вышла «Рома», которую возглавляет Жозе Моуринью. Ее соперником 31 мая станет «Севилья», игра пройдет в Будапеште.
За победу в Лиге конференций поборется «Фиорентина» во главе с Винченцо Итальяно. Против нее выступит «Вест Хэм», финал состоится 7 июня в Праге.
Такое произошло впервые с сезона-1997/98, когда «Интер» играл с «Лацио» в финале Кубка УЕФА, а «Ювентус» встречался с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
а в след сезоне может быть 5 клубов из Сериала
надеюсь , что ниб да выиграют
тогда это будет феномальный сезон Кальчо, скрасит отсутствие Италии на ЧМ
Кадис/Хетафе/Вальядолид вполне могут дать бой гранду.
Всё зависит в первую очередь от текущей формы топ-клуба. Такому Интеру никакой Кремонезе не соперник.