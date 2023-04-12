Моуринью не будет смотреть матч «Милана» и «Наполи» в ЛЧ: «Посмотрю «Реал» – «Челси»

Жозе Моуринью ответил на вопрос о проблемах «Милана», «Интера» и «Ромы» в Серии А.

– Если они [«Милан» и «Интер»] испытывают трудности, то что говорить о нас... С чем это связано? Чемпионат сложный, команды из нижней половины таблицы играют качественно.

– Что скажете о матче « » и «Наполи» [в ]?

– Я не буду его смотреть. Посмотрю «Реал» – «Челси», – сказал главный тренер «Ромы», ранее тренировавший «Реал» и «Челси», в интервью Sky Sport.

Sports.ru ведет текстовые онлайн-трансляции матчей «Реал» – «Челси» и «Милан» – «Наполи».