Моуринью не будет смотреть матч «Милана» и «Наполи» в ЛЧ: «Посмотрю «Реал» – «Челси»

Теги Рома Милан Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Жозе Моуринью ответил на вопрос о проблемах «Милана», «Интера» и «Ромы» в Серии А.

– Если они [«Милан» и «Интер»] испытывают трудности, то что говорить о нас... С чем это связано? Чемпионат сложный, команды из нижней половины таблицы играют качественно.

– Что скажете о матче «Милана» и «Наполи» [в Лиге чемпионов]?

– Я не буду его смотреть. Посмотрю «Реал» – «Челси», – сказал главный тренер «Ромы», ранее тренировавший «Реал» и «Челси», в интервью Sky Sport.

Sports.ru ведет текстовые онлайн-трансляции матчей «Реал» – «Челси» и «Милан» – «Наполи».

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15 комментариев

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Базука Базука
Ответ Андрей Хенто
Выбор для Жозе очевидный)
Жозе красава!
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Тюменец
Логичный выбор с точки зрения болельщика, учитывая историю своей работы
+2
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Не уверен!!
Зачем смотреть будет 0 - 0
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-2
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Kyancey
Всем мы сегодня немного Жозе Моуринью )))
+9
-1
+8
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Бухгалтер2021
он прав ведь кто то из пары Реал Челси выиграет эту ЛЧ
+4
-3
+1
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Кирилл.С-Пб
По МатчТВ смотрит. До часу ночи не досидит...
0
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Андрей Хенто
Ответ Милан 19
Да смотри ты что хочешь, кому это интересно 🤭 ...
Вам, как минимум, очень интересно, раз уже оставили три комментария под этой новостью.
+17
-1
+16
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DVS1
Ответ Милан 19
Понятно, Челси и Реал его бывшие клубы ...
А один из них, вполне возможно, еще и будущий
+1
-1
0
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Милан 19
Хочет хайпануть наверное просто от безысходности, да едь ты уже к шейхам за 100 млн что тебе ещё надо? 🤦‍♂️ ...
+1
-6
-5
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Ярик01
Шоу двух бывших. Даже от лесби-шоу обычно не каждый откажется.
0
-3
-3
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Милан 19
Понятно, Челси и Реал его бывшие клубы ...
+3
-5
-2
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Милан 19
Комментарий скрыт
+2
-16
-14
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Spaten
Сказал Жозе и полез на крышу настраивать тарелку на Матч ТВ
+10
-2
+8
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Андрей Хенто
Выбор для Жозе очевидный)
+17
-2
+15
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Зелёный гопник
Видимо жаба душит взять подписку на Матч-Премьер за 299 руб.😀
+91
-4
+87
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