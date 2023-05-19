Моуринью вышел в еврокубковый финал в 6-й раз. Команды под его руководством ни разу не проигрывали

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Жозе Моуринью в 6-й раз вывел свою команду в финал еврокубков.

В полуфинале Лиги Европы «Рома» под руководством Моуринью по сумме двух матчей обыграла «Байер» (1:0, 0:0) и вышла в финал турнира.

Португалец выходит в финал еврокубков в 6-й раз. До этого команды под его руководством ни разу не проигрывали в финалах – Моуринью завоевал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов с «Порту», Лигу чемпионов с «Интером», Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед» и Лигу конференций с «Ромой».

Финал Лиги Европы пройдет 31 мая в Будапеште. В нем «Рома» сыграет с победителем противостояния «Севильи» и «Ювентуса».

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31 комментарий

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slatar99
Судьба, которая ждала бы Тоттенхем, если бы не один лысый бухгалтер!
+107
-3
+104
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Иван Новиков
Матч за Суперкубок - Моуриньё против Гвардиола.
+64
-4
+60
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Artem Piatkov
Ответ slatar99
Судьба, которая ждала бы Тоттенхем, если бы не один лысый бухгалтер!
Да, уволили как раз перед финалом Кубка Лиги и сломали ТТХ сезон
+54
-2
+52
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Artem Piatkov
2 ЛЧ, 2 ЛЕ и 1 ЛК + ещё финал ЛЕ

Моуриньо может стать первым, кто возьмёт 6 Еврокубков как тренер?
+30
-3
+27
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Очки Дани Алвеса
В этот раз будет тяжеловато, кто бы ни вышел из соседней пары. Тяжеловато, но явно интересно.
+20
0
+20
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lazna
Ответ Иван Новиков
Матч за Суперкубок - Моуриньё против Гвардиола.
Ооооооо😋
+19
0
+19
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Дима Дмитриев
Вот он реальный топарь. А вы всё о Пепке...
+22
-5
+17
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Artem89S
Если без мемасов и по серьезному, то Маур с нищей Ромой по сути без денежных вливаний взял ЛК и в шаге от того, чтобы взять ЛЕ, на трансферах там экономия, в межсезонье ушли некоторые игроки, а он нахрапом второй год подряд в финале еврокубка, причем идет на повышение. Это при том, что юва ввалива в паредесов и димарий, костичей и влаховичей 200 лямов. Искренне притоплю за него, тем более Севилье уже хватает этих кубков уефа)
+18
-1
+17
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Безумный Макс
Моур конечно тащит нереально Рому...надеюсь останется как бы не закончился сезон
+17
-1
+16
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lizarazu
Ответ slatar99
Судьба, которая ждала бы Тоттенхем, если бы не один лысый бухгалтер!
Ну реально дал бы Моуру титул взять, но нет!
+13
0
+13
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Вратарь Бага
Маур или победит или проиграет в финале)
+7
0
+7
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Учитывая, что Севильи короли ЛЕ, то даже боюсь представить что будет в финале. Например бесконечная серия пенальти, когда судья устанет и придется обоим клубам вручить по Кубку.
+6
0
+6
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Иван Новиков
Матч за Суперкубок - Моуриньё против Гвардиола.
ну или Жозе против бывшего клуба в итальянском противостоянии)
+8
-3
+5
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Robi Baggio 95
Ответ Иван Новиков
Матч за Суперкубок - Моуриньё против Гвардиола.
Маур против бывшей команды.
Маур против Индзаги.
+3
0
+3
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Тюменец
Ответ slatar99
Судьба, которая ждала бы Тоттенхем, если бы не один лысый бухгалтер!
Тоттенхэм, думаю, ждала бы судьба поинтереснее, там ресурс другой, и Маур построил бы команду способную быть в АПЛ и ЛЧ не статистом, но времени ему не дали.
+2
0
+2
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Artem89S
Ответ Artem Piatkov
2 ЛЧ, 2 ЛЕ и 1 ЛК + ещё финал ЛЕ Моуриньо может стать первым, кто возьмёт 6 Еврокубков как тренер?
Да
+2
0
+2
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Коса на камень, кто-то проиграет в первый раз :)
+1
0
+1
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Joey Ramone
В финалах он хорош, может случиться очередной шедевр. Севилья в ЛЕ непроходима.
+1
0
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Тюменец
Этот человек - сам футбол!))
+1
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Oleg Shalyshkin
Ответ Иван Новиков
Матч за Суперкубок - Моуриньё против Гвардиола.
Да этот парень гений!!!)))))
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Rolemodel
Ответ Иван Новиков
Матч за Суперкубок - Моуриньё против Гвардиола.
Может против Интера или в голове такой Хаус что такое не вмещается ?
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tampa-bay
Ответ slatar99
Судьба, которая ждала бы Тоттенхем, если бы не один лысый бухгалтер!
Он видимо считает что выигрыш трофея повлияет на имидж клуба
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tampa-bay
Серия А+Моур = совместимость 99%
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Любезный Ботиат
за моура, пускай возьмет лигу севильи😁😁
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Saidaloxon Mutalibxonov
Мауро - король финалов
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