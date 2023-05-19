Моуринью вышел в еврокубковый финал в 6-й раз. Команды под его руководством ни разу не проигрывали
Жозе Моуринью в 6-й раз вывел свою команду в финал еврокубков.
В полуфинале Лиги Европы «Рома» под руководством Моуринью по сумме двух матчей обыграла «Байер» (1:0, 0:0) и вышла в финал турнира.
Португалец выходит в финал еврокубков в 6-й раз. До этого команды под его руководством ни разу не проигрывали в финалах – Моуринью завоевал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов с «Порту», Лигу чемпионов с «Интером», Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед» и Лигу конференций с «Ромой».
Финал Лиги Европы пройдет 31 мая в Будапеште. В нем «Рома» сыграет с победителем противостояния «Севильи» и «Ювентуса».
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