Моуринью вышел в еврокубковый финал в 6-й раз. Команды под его руководством ни разу не проигрывали

Жозе Моуринью в 6-й раз вывел свою команду в финал еврокубков.

В полуфинале Лиги Европы «Рома» под руководством по сумме двух матчей обыграла « » (1:0, 0:0) и вышла в финал турнира.

Португалец выходит в финал еврокубков в 6-й раз. До этого команды под его руководством ни разу не проигрывали в финалах – Моуринью завоевал Кубок УЕФА и Лигу чемпионов с «Порту», Лигу чемпионов с « », Лигу Европы с « » и Лигу конференций с «Ромой».

Финал Лиги Европы пройдет 31 мая в Будапеште. В нем « » сыграет с победителем противостояния «Севильи» и «Ювентуса».

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