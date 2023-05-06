«Рома» не побеждает 4 матча. Команда Моуринью отстала от зоны ЛЧ на 5 очков за 4 тура до конца

«Рома» упустила возможность опередить «Интер» за 4 тура до конца чемпионата Италии.

Команда тренера Жозе Моуринью потерпела от миланцев поражение со счетом 0:2 в 34-м туре. За последние 4 матча она дважды проиграла и дважды сыграла вничью.

«Нерадзурри» после победы в Риме набрали 63 очка и сохранили четвертую строчку. « » на данный момент идет пятым с 61 баллом, у «Аталанты» 58 очков и матч в запасе. « », также набравшая 58 очков, уступает бергамаскам по дополнительным показателям.

В оставшихся играх Серии А римляне встретятся с «Болоньей», «Салернитаной», «Фиорентиной» и «Специей».

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