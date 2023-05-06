«Рома» не побеждает 4 матча. Команда Моуринью отстала от зоны ЛЧ на 5 очков за 4 тура до конца

Теги Интер Рома Милан Аталанта Жозе Моуринью серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Рома» упустила возможность опередить «Интер» за 4 тура до конца чемпионата Италии.

Команда тренера Жозе Моуринью потерпела от миланцев поражение со счетом 0:2 в 34-м туре. За последние 4 матча она дважды проиграла и дважды сыграла вничью.

«Нерадзурри» после победы в Риме набрали 63 очка и сохранили четвертую строчку. «Милан» на данный момент идет пятым с 61 баллом, у «Аталанты» 58 очков и матч в запасе. «Рома», также набравшая 58 очков, уступает бергамаскам по дополнительным показателям.

В оставшихся играх Серии А римляне встретятся с «Болоньей», «Салернитаной», «Фиорентиной» и «Специей».

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36 комментариев

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pit4er
Есть запасной план: выиграть ЛЕ
+46
-3
+43
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MrWillSee
Ответ pit4er
Есть запасной план: выиграть ЛЕ
Он основной уже)
+27
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+25
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avcgloronalduMU
Интер так и лч может взять))
+21
-3
+18
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Old wolf.
Ну,что сказать-всё по делу,Интер был сильнее.Можно найти оправдания по ряду причин,только кому это нужно.У всех свои проблемы.У нас свои.
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Orazzi77
С победой Интеристы!!!
+9
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+7
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QWertY
Ответ Фанат Лионеля Месси
С таким составом в топ 4 попасть нереально
Скажи это Лацио Сарри, который с более слабым составом идет на 2м месте
+12
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Мобильный Игорь ne tonet
Ответ Orazzi77
С победой Интеристы!!!
Звучит как оскорбление
+9
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March Hare
Ответ QWertY
Скажи это Лацио Сарри, который с более слабым составом идет на 2м месте
я бы сказал, что составы у них примерно равные. только Лацио уже давно на один фронт играет. и не знаю, как у них ситуация с травмами, но в Роме сейчас она ужасная. факта, это не отменяет, согласен, но всё таки есть ещё много факторов.
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Toffiti
Дорого обошёлся матч с Фейеноордом. Такое ощущение, оставили там всё: удачу, силы и здоровье.
+4
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max bogomazov
Белотти никакой у Жозе. Вечный автобус и вся надежда на уже измученного постоянными играми в основе Пелеггринни. Абрахам тоже самое бегает без толку. Если Рома вылетит из ЛЕ это будет справедливо.
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Vaksinator
моур должен брать ле
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Best game on Earth
Придётся Жозе выигрывать ЛЕ.
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Three Days Grace
ну с возвратом очков Юве шансов и не было у римлян. Все силы на ЛЕ теперь
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March Hare
Ответ King_X
Римляне сами тож тупили, как в атаке, так и этот привоз в решающий момент Но судья удивил, на угловых Интеру вообще позволял что угодно с соперником делать, от объятий и тасканий за футболку до шлагбаумов локтем и подсечек набегающего игрока Еще и на ВАР какой-то дикий сидит, даж не подозвал при руке, хотя и рикошет - она явно не в естественном положении была, оч высоко при подкате Дармиан без ЖК ушёл, эт тож забавно Ладно, надо через ЛЕ решать выход в ЛЧ, в Серии А нечего ловить после матча
вот я тоже не понял, по каким правилам можно тащить всех нападающих за футболки без всяких санкций. хотя это не отменяет того факта, что по игре Интер вообще ничего не дал сделать.
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Брулин
Рома в концовке посыпалась не по детски... жаль что так получилось
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King_X
Римляне сами тож тупили, как в атаке, так и этот привоз в решающий момент
Но судья удивил, на угловых Интеру вообще позволял что угодно с соперником делать, от объятий и тасканий за футболку до шлагбаумов локтем и подсечек набегающего игрока
Еще и на ВАР какой-то дикий сидит, даж не подозвал при руке, хотя и рикошет - она явно не в естественном положении была, оч высоко при подкате
Дармиан без ЖК ушёл, эт тож забавно

Ладно, надо через ЛЕ решать выход в ЛЧ, в Серии А нечего ловить после матча
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David Aprasidze
Ответ Universal1000
Автобусник в своем стиле. После 2012 за 11 лет кроме Челси-2015 ни одного по настоящему вменяемого сезона не провел, скатившися уже до Лиги Конференций(хотя раньше скулил, что не котирует даже ЛЕ, стебаясь с Бенитеса). Пеп просто сломал его в Испании и закончил карьеру Жозе как топ-тренера. Навсегда.
Единственное что сломал Пеп это Бавария Хайнкеса
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Sinister Scriptor
Ответ Farid Kazimov
Подскажите, кто в курсе: понятно, что нереально, но просто интересно - если вдруг ЛЧ и ЛЕ берут итальянские клубы вне топ-4 Серии А, это будет 6 путёвок ЛЧ, но максимально же допустимо 5 от одной страны? Кого при таком раскладе отсекают от ЛЧ?))
не поедет в лч команда с 4-ого места в чемпе, на спортсе писали про это
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Вадим Слуцкий
Такова особенность Особенного.
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Befire
Не клеится у Жузе в последние годы совсем.
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Alisher Abdullayev
Тут все мои мысли читают про ЛЕ
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deadjoker
Так Рома переломанная вся.
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Farid Kazimov
Подскажите, кто в курсе: понятно, что нереально, но просто интересно - если вдруг ЛЧ и ЛЕ берут итальянские клубы вне топ-4 Серии А, это будет 6 путёвок ЛЧ, но максимально же допустимо 5 от одной страны? Кого при таком раскладе отсекают от ЛЧ?))
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Игорь Новиков
Лигу Европы придётся Роме брать)
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U
Ответ Левая бровь Анчелотти
Кажется, Рома выбыла из борьбы за ЛЧ в Серии А, но в лиге Европы вполне могут побороться. Нужно Ювентусу завтра всеми силами побеждать Аталанту, а затем выигрывать ЛЕ чтобы завершить этот сезон достойно.
Ну им только и остается делать ставку на ЛЕ. Но там беда с составом, конечно. Очень болезненные травмы.
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