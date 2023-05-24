Комиссар ООН связал оскорбления Винисиуса с убийством Джорджа Флойда: «Проблема жестокости полиции не будет решена, пока мы не разберемся с расизмом, пронизывающим все аспекты нашей жизни»
В ООН отреагировали на оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора.
Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк связал эту ситуацию с убийством Джорджа Флойда в 2020 году.
«Очевидно, что проблема жестокости полиции в отношении лиц африканского происхождения не будет решена до тех пор, пока мы не разберемся с более широкой проблемой систематических проявлений расизма, которые пронизывают все аспекты нашей жизни», – сказал Тюрк.
Представитель ООН также посетовал, что обвинительный приговор, вынесенный по делу Джорджа Флойда, «остается исключительным случаем как в Соединенных Штатах, так и во всем мире».
Джордж Флойд – афроамериканец, погибший во время ареста в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Этот инцидент повлек за собой массовые протесты во многих странах мира. Бывшего полицейского Дерека Шовина признали виновным в непреднамеренном убийстве.
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Накормите детей Африки - будет вам польза 😀
Ей выплатили миллионы компенсации, как мерзкой семейке флойда, которая хайпует на его смерти и зарабатывает миллионы?
Борьба с расизмом - это хорошо, пока это не доходит до абсурда, где пятикратно судимый уголовник становится героем, ведь он задохнулся в состоянии наркотического опьянения при задержании, ведь словил бледного и не понимал, что от него хочет полиция.
И, кстати, непонятно причем тут расизм в случае флойда, ведь так же самое умирают и белые в США, просто они нарушают закон в 5 раз реже.
Сейчас из высокомерного провокатора Вини сделают героя поколения и будут развешивать его фото везде, чекайте. А потом снимут 1000 фильмов.
Дайте власть центристам, правые и левые окончательно поехали крышей.
А пятерых судей за что уволили? Не оказали помощь в критической ситуации!