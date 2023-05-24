Комиссар ООН связал оскорбления Винисиуса с убийством Джорджа Флойда: «Проблема жестокости полиции не будет решена, пока мы не разберемся с расизмом, пронизывающим все аспекты нашей жизни»

Теги Реал Мадрид Ла Лига ООН Политика Винисиус Жуниор Джордж Флойд дискриминация Фолькер Тюрк Футбол

В ООН отреагировали на оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора.

Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк связал эту ситуацию с убийством Джорджа Флойда в 2020 году. 

«Очевидно, что проблема жестокости полиции в отношении лиц африканского происхождения не будет решена до тех пор, пока мы не разберемся с более широкой проблемой систематических проявлений расизма, которые пронизывают все аспекты нашей жизни», – сказал Тюрк.

Представитель ООН также посетовал, что обвинительный приговор, вынесенный по делу Джорджа Флойда, «остается исключительным случаем как в Соединенных Штатах, так и во всем мире».

Джордж Флойд – афроамериканец, погибший во время ареста в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Этот инцидент повлек за собой массовые протесты во многих странах мира. Бывшего полицейского Дерека Шовина признали виновным в непреднамеренном убийстве. 

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44 комментария

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Ебздрогыч
Ну вот один в один ситуация конечно
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Butrymovich Mikalai
отменить все карточки мадрида на последующие 2 сезона . в ворота соперника по пенальти в каждом матче . так будет справедливо!
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Aristokrat_13
Комиссар ООН вместо комментирования оскорблений от недалеких фанатов в адрес миллионера-ногомячиста лучше бы заговорил о реальных проблемах. И я сейчас не говорю про Украину (о ней сейчас и так много говорят), а о той же гражданской войне в Судане, где кучка спятивших, но вооруженных психов держат в страхе сотни тысяч человек
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TaR
Ответ Butrymovich Mikalai
отменить все карточки мадрида на последующие 2 сезона . в ворота соперника по пенальти в каждом матче . так будет справедливо!
Голы белых НЕ важны!)
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TaR
Емае, как все это далеко заходит))
Накормите детей Африки - будет вам польза 😀
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VuNePonimaete
Это ж хватило мозгов их сравнить...
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blaugrano
Не удивлюсь, если Винисиусу дадут ЗМ. И Нобелевскую премию мира тоже.
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Ростов-на-Дону
И Вини тоже наркоман?
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Raindrop Drop Top
Это уже в какую-то шизофазию перерастает 🤣
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Balt
Типичный чиновиник оторванный от реальности и излагающий мысли шаблонами как ему велено.
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TaR
Ответ Саша Пушкин
Комментарий удален пользователем
Что предлагаешь, Саш? Не пускать болельщиков на футбол, посадить всех кто косо смотрит на людей с другим цветом кожи? Запретить белым играть в футбол?)
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Этот Райола хочет денег
Ответ Ебздрогыч
Ну вот один в один ситуация конечно
Это он мелко копнул, вообще тему не раскрыл. Не упомянул европейцев - торговцев черной костью, далекие потоки которых, движимые ненавистью к темнокожим, пришли и оскорбили Вини. Не затронул американских белых плантаторов, не процитировал Хижину Дяди Тома и конечно- кощунство!-произносил речь не стоя на одном колене
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London.is.blue
А проблема той беременной девушки, которой джордж флойд подставлял пушку к животу решена?
Ей выплатили миллионы компенсации, как мерзкой семейке флойда, которая хайпует на его смерти и зарабатывает миллионы?

Борьба с расизмом - это хорошо, пока это не доходит до абсурда, где пятикратно судимый уголовник становится героем, ведь он задохнулся в состоянии наркотического опьянения при задержании, ведь словил бледного и не понимал, что от него хочет полиция.

И, кстати, непонятно причем тут расизм в случае флойда, ведь так же самое умирают и белые в США, просто они нарушают закон в 5 раз реже.

Сейчас из высокомерного провокатора Вини сделают героя поколения и будут развешивать его фото везде, чекайте. А потом снимут 1000 фильмов.

Дайте власть центристам, правые и левые окончательно поехали крышей.
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Назар Игорь
Поставить рядом футболиста и бандита, наркомана, это верх цинизма.
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Клирик
Ответ Ебздрогыч
Ну вот один в один ситуация конечно
Так всё и было, его ж душили! А потом это вырезали из трансляции)))
А пятерых судей за что уволили? Не оказали помощь в критической ситуации!
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Фёдор Кузнецов
Это не нужно сравнивать, Винисиуса стали оскорблять после того как испанская пресса стала его оскорблять за танцы после голов
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Клирик
Ещё одна лицемерная контора вылезла.
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stewiegriffin2
Седня была новость про разоблачение конторки блек ливс меттер, про то куда уходят деньги этой конторки. Скоро этот чёрный пузырь лопнет
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Максим Козлов
С такими сравнениями в комиссары ООН может идти любой человек, который имеет хотя бы школьное образование. Если мы говорим часто о некомпетентности своих чиновников, то можно так же часто вспоминать вот таких комиссаров, которые сравнивают несравнимое.
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Cruel Snake
Почему когда белых людей убивают, оскорбляют и т. д. Такого шума, НЕТ! Те кто подымает такие темы выделяя конкретно взятую группу людей (в данном случае чернокожих) якобы у них особые права, сами расисты и лицемеры
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Pb-SE
Ответ blaugrano
Не удивлюсь, если Винисиусу дадут ЗМ. И Нобелевскую премию мира тоже.
По литературе или медицине. Или обе.
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Pb-SE
Ответ TaR
Голы белых НЕ важны!)
А голы Бензема или Салаха будут считаться?
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Gear
Не знал, что Винисиуса убили.
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Denis Fomin
Ахаха кто то ожидал другого? Что приплетут повестку блм, еще заставят на колено вставать
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TaR
Ответ Pb-SE
А голы Бензема или Салаха будут считаться?
Это обсудят на 7 дневном конгрессе ООН
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