Комиссар ООН связал оскорбления Винисиуса с убийством Джорджа Флойда: «Проблема жестокости полиции не будет решена, пока мы не разберемся с расизмом, пронизывающим все аспекты нашей жизни»

В ООН отреагировали на оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора.

Напомним, во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками « ». В результате игра была остановлена на 8 минут.

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк связал эту ситуацию с убийством в 2020 году.

«Очевидно, что проблема жестокости полиции в отношении лиц африканского происхождения не будет решена до тех пор, пока мы не разберемся с более широкой проблемой систематических проявлений расизма, которые пронизывают все аспекты нашей жизни», – сказал Тюрк.

Представитель ООН также посетовал, что обвинительный приговор, вынесенный по делу Джорджа Флойда, «остается исключительным случаем как в Соединенных Штатах, так и во всем мире».

Джордж Флойд – афроамериканец, погибший во время ареста в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Этот инцидент повлек за собой массовые протесты во многих странах мира. Бывшего полицейского Дерека Шовина признали виновным в непреднамеренном убийстве.

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