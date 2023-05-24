Уволенные судьи Ла Лиги оспорят решение RFEF в суде. Один из них был отстранен после стычки Винисиуса с Дуро

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Федерация футбола Испании Игнасио Иглесиас Вильянуэва видеоповторы Винисиус Жуниор Уго Дуро Футбол

Уволенные судьи в Ла Лиге оспорят решение федерации в суде.

Напомним, после матча 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» был уволен видеоассистент рефери Игнасио Иглесиас Вильянуэва, показавший главному арбитру Рикардо Бенгоэчеа обрезанное изображение эпизода стычки Винисиуса Жуниора и Уго Дуро – в видео вошел лишь удар Винисиуса, но не было видно действий Дуро, схватившего Винисиуса за горло сзади перед ударом. В итоге бразилец был удален, испанец – нет.

Кроме того, отстранены от работы еще пять арбитров ВАР, поскольку технический судейский комитет считает необходимым усовершенствовать использование видеоповторов.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на As, отстраненные от работы арбитры считают свое увольнение незаконным. Они намерены оспорить решение Королевской испанской федерации футбола в суде.

Ранее Комитет по спортивным соревнованиям RFEF отменил красную карточку Винисиуса Жуниора, полученную в результате стычки с Уго Дуро, из-за недостатка информации у арбитра.

Уволен судья ВАР с матча «Валенсия» – «Реал». Он не показал главному арбитру удушающий прием на Винисиусе

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11 комментариев

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benjamin92
Перес уже своих людей увольняет. очень его разозлил вылет из ЛЧ и третье место в лиге )
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+15
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GuruFutbola
Кабинет уже увольняет негодных ему судей, а потом глоры судейского буса думают, что все их трофеи заслуженны)
+16
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+7
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nurikkkk
Ответ GuruFutbola
Кабинет уже увольняет негодных ему судей, а потом глоры судейского буса думают, что все их трофеи заслуженны)
Ну а как они могут годными если им Барса проплачивает?
+6
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Клирик
А почему у них прокурор от футбольной федерации, а суд общегражданский? Полная фигня в этой лиге. Юридическая в том числе.
+3
-2
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Andrey Andreev
Этот подлый мерзавец Винисиус готов идти по головам и ломать жизни невинным людям, только чтобы побольше выпендриться.
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Женя Дерунов
уволить арбитров из-за цвета кожи....как надоела эта лига расистов.
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untilofend
бедный мальчик
молодой миллионер играет в реале
плак плак все что захочет будет не этого мало
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CM1
Это ж надо было так по Дурости...
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Эль Иберико
Вообще логично, сколько на других матчах косячили - норм, даже штрафа не было. И тут на тебе! 😂
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