Уволенные судьи Ла Лиги оспорят решение RFEF в суде. Один из них был отстранен после стычки Винисиуса с Дуро

Уволенные судьи в Ла Лиге оспорят решение федерации в суде.

Напомним, после матча 35-го тура между «Валенсией» и « » был уволен видеоассистент рефери Игнасио Иглесиас Вильянуэва, показавший главному арбитру Рикардо Бенгоэчеа обрезанное изображение эпизода стычки и Уго Дуро – в видео вошел лишь удар Винисиуса, но не было видно действий Дуро, схватившего Винисиуса за горло сзади перед ударом. В итоге бразилец был удален, испанец – нет.

Кроме того, отстранены от работы еще пять арбитров ВАР, поскольку технический судейский комитет считает необходимым усовершенствовать использование видеоповторов.

Как сообщает Diario Sport со ссылкой на As, отстраненные от работы арбитры считают свое увольнение незаконным. Они намерены оспорить решение Королевской испанской федерации футбола в суде.

Ранее Комитет по спортивным соревнованиям RFEF отменил красную карточку Винисиуса Жуниора, полученную в результате стычки с , из-за недостатка информации у арбитра.

Уволен судья ВАР с матча «Валенсия» – «Реал». Он не показал главному арбитру удушающий прием на Винисиусе

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