Хави – Лапорте: «Президент, «Барса» не так уж и плоха»

Теги Барселона Хави Ла Лига болельщики Жоан Лапорта Футбол

Хави обратился к болельщикам «Барселоны» после завоевания чемпионства в Ла Лиге.

Главный тренер каталонцев высказался после домашнего поражения от «Сосьедада» (1:2).

«Если вы помните, я просил, чтобы все болельщики «Барселоны» были едины. Думаю, теперь настало время поблагодарить за это.

Прежде всего – нашего президента [Лапорту]. Президент, мы не так уж и плохи. Также мы очень благодарны совету директоров за их безоговорочную поддержку.

В заключении я хотел бы сказать, что без вас [болельщиков] ничего бы не получилось. Вы были замечательными весь сезон», – сказал Хави.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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31 комментарий

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azario
Ответ DolJun
он должен не к лапорте обращаться, а к пересу. ведь если бы не перес - этот автобус вряд ли прикатил бы к финишу первым) ща каземиро кладет в девятки через себя в лучшей лиге мира, зато в лиге испанской водокачки какая-никакая конкуренция появилась)
Капец в жизни у тебя ничего интересного не происходит, остается только на ветке барсы отрываться
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Пепси пеналдувич
Для первого полноценного сезона, результат хорош, но нужно и в Европе играть хорошо.
Удачи Хави!
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FEZ10
Ответ Пепси пеналдувич
Для первого полноценного сезона, результат хорош, но нужно и в Европе играть хорошо. Удачи Хави!
Всмысле для первого сезона .Ла Лига выиграна.В Европе итак не всегда играли идеально.Нереально крутой сезон для Барсы ,учитывая все что было в последние годы .В ЛЧ будут играть уже хорошо,деньги заработают
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BurBon
Кубок слили из за травм, для лч команда еще сырая, но уже в этом сезоне, как минимум вышли бы в ПО при адекватном судействе, вместо Интера, которому нарисовали домашние 3 очка. Сезон хорош для Барсы, учитывая что еще недавно была выжженная земля после Барто и ко.
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Давид Сехлеян
Ответ DolJun
барса и реал, вот это конкуренция. ого!
Дружище, ты говоришь сейчас о конкуренции в лиге, где последние три года побеждает одна и та же команда. Где конкуренция по твоему мнению?
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Алексей Дрожжин
Ответ DolJun
он должен не к лапорте обращаться, а к пересу. ведь если бы не перес - этот автобус вряд ли прикатил бы к финишу первым) ща каземиро кладет в девятки через себя в лучшей лиге мира, зато в лиге испанской водокачки какая-никакая конкуренция появилась)
конкуренция всегда была. У твоего супер реала с сезона 07/08 пять чемпионств, остальные у барсы и атлетико
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Bazilic
Теперь летом важно провернуть несколько трансферов
Левоногий цз - Мартинес
Опорник - Субименди ( если случится чудо - Киммих)
Нападающий - Роке
+5
-4
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Alexlagodny
Ответ romaroman26
играй барса в апл, то и в четверку бы не заехали) насколько же сильно упал средний уровень в ла лиге
Какое умозаключение! Замечательно! А почему они должны быть вне четверки? Ты наверное по Реалу против МС всю ЛаЛигу осудил, так не стоит этого делать ))
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Lucky Luciano
Ответ BurBon
Кубок слили из за травм, для лч команда еще сырая, но уже в этом сезоне, как минимум вышли бы в ПО при адекватном судействе, вместо Интера, которому нарисовали домашние 3 очка. Сезон хорош для Барсы, учитывая что еще недавно была выжженная земля после Барто и ко.
Матч в Милане Интер выиграл абсолютно не заслуженно, пенальти был . Да и в Мюнхене команда смотрелась неплохо , если бы Тухель был тренером тогда вполне возможно и с Баварией очки были бы . В этом Нагельсманн был и хорош , умел брать очки в котором команда смотрелась неубедительно
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kaka10
Ответ FEZ10
Всмысле для первого сезона .Ла Лига выиграна.В Европе итак не всегда играли идеально.Нереально крутой сезон для Барсы ,учитывая все что было в последние годы .В ЛЧ будут играть уже хорошо,деньги заработают
Красиво ты многолетние позоры в ЛЧ завуалировал под "не всегда играли идеально" 😂
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romaroman26
Ответ Alexlagodny
Какое умозаключение! Замечательно! А почему они должны быть вне четверки? Ты наверное по Реалу против МС всю ЛаЛигу осудил, так не стоит этого делать ))
по уровню ла лиги, и выступлениям барсы в европе. можно сделать вывод, что барса с трудом попала бы в 4ку. кого бы она обошла? сити? мю? ливер? , а еще есть челси ттх ньюкасл брайтон. это не с одним реалом бороться
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Ибраим Умаров
Ответ Bazilic
Теперь летом важно провернуть несколько трансферов Левоногий цз - Мартинес Опорник - Субименди ( если случится чудо - Киммих) Нападающий - Роке
Думается вместо Роке у которого нету опыта в Европе и ему минимум нужно будет год на адаптацию если он выстрельнет конечно же… то сопоставляя выше перечисленное думается лучшим вариантом будет если купят Альвареса у Сити он не до конца раскрытый топ
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Bazilic
Ответ Эзиз Халлыев
Лисандро?)
Иньиго)
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Большой Брат
Ответ Эзиз Халлыев
Лисандро?)
Иньиго
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Эзиз Халлыев
Ответ Bazilic
Теперь летом важно провернуть несколько трансферов Левоногий цз - Мартинес Опорник - Субименди ( если случится чудо - Киммих) Нападающий - Роке
Лисандро?)
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DolJun
Ответ Давид Сехлеян
Ну я и пишу, Реал, потом снова Реал, теперь Барса. В этом же чемпе 3 сезона берет Сити, причем в 1 борьбы не было совсем, с Арсеналом она была довольно умеренной и быстро закончилась к последней трети сезона. и только с Ливером борьба шла до конца. Так где конкуренция?
так ты сам пишешь, что с ливерпулем, потом с челси, потом с арсеналом. это и называется конкуренция. не только в том, кто выиграл, а в том, кто принимал активное участие. в апл это традиционно несколько клубов, в ла лиге - 2.5
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Давид Сехлеян
Ответ DolJun
разве не реал победил за сезон до этого?
Ну я и пишу, Реал, потом снова Реал, теперь Барса.
В этом же чемпе 3 сезона берет Сити, причем в 1 борьбы не было совсем, с Арсеналом она была довольно умеренной и быстро закончилась к последней трети сезона. и только с Ливером борьба шла до конца.
Так где конкуренция?
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Владимир Самсонов
Ответ FEZ10
Всмысле для первого сезона .Ла Лига выиграна.В Европе итак не всегда играли идеально.Нереально крутой сезон для Барсы ,учитывая все что было в последние годы .В ЛЧ будут играть уже хорошо,деньги заработают
Нереально крутой сезон для Барсы??? Команда недавно требл делала, а тут из группы в ЛЧ выйти не может
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Pelerin
Ответ FEZ10
Всмысле для первого сезона .Ла Лига выиграна.В Европе итак не всегда играли идеально.Нереально крутой сезон для Барсы ,учитывая все что было в последние годы .В ЛЧ будут играть уже хорошо,деньги заработают
Да какой первый? Предпервый же! А в предпредпервом там вообще домашние матчи на выезде играть заставляли - там уж совсем не считается))

P.S. хорошие у бчк болельщики - ради своих иллюзий готовы оправдать что угодно: враньë Лапорты, вылеты через 1-2 тура даже из ЛЕ, финансовый ужас и коррупционное дело...
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Akezhan Kutvarov
Ответ FEZ10
Всмысле для первого сезона .Ла Лига выиграна.В Европе итак не всегда играли идеально.Нереально крутой сезон для Барсы ,учитывая все что было в последние годы .В ЛЧ будут играть уже хорошо,деньги заработают
Для топ клуба (не надо щас шушару и тупые шутки пускать, про то что Барса не топ!), с амбициями, с вложенными деньгами только чемпионства в лиге мало, нужны большИе доходы, а это дают участие в турнирах и чем выше стадия, чем больше денег!
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Главный агроном Ноу Камп
Главное не торопиться в ущерб долгосрочным планам. Я бы закладывал фундамент под игру, основательно готовя состав на следующие 5+ лет. Но главное на этом этапе не то, что происходит на поле, а финансовая ситуация, это экзистенциальный вопрос, который может поставить под сомнение само существование клуба. Верим в Лапорту, в то, что он не будет увлекаться популистскими шагами для получения быстрого результата здесь и сейчас, а выстроит стратегию выхода из кризиса, чтобы Барселона через 10 лет оставалась среди топ-клубов, а не разделила судьбу Милана.
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Chernoy
Бедный Лапорта. Не каждый справится с такими перепадами настроения.
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