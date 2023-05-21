Хави – Лапорте: «Президент, «Барса» не так уж и плоха»
Хави обратился к болельщикам «Барселоны» после завоевания чемпионства в Ла Лиге.
Главный тренер каталонцев высказался после домашнего поражения от «Сосьедада» (1:2).
«Если вы помните, я просил, чтобы все болельщики «Барселоны» были едины. Думаю, теперь настало время поблагодарить за это.
Прежде всего – нашего президента [Лапорту]. Президент, мы не так уж и плохи. Также мы очень благодарны совету директоров за их безоговорочную поддержку.
В заключении я хотел бы сказать, что без вас [болельщиков] ничего бы не получилось. Вы были замечательными весь сезон», – сказал Хави.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Удачи Хави!
Левоногий цз - Мартинес
Опорник - Субименди ( если случится чудо - Киммих)
Нападающий - Роке
В этом же чемпе 3 сезона берет Сити, причем в 1 борьбы не было совсем, с Арсеналом она была довольно умеренной и быстро закончилась к последней трети сезона. и только с Ливером борьба шла до конца.
Так где конкуренция?
P.S. хорошие у бчк болельщики - ради своих иллюзий готовы оправдать что угодно: враньë Лапорты, вылеты через 1-2 тура даже из ЛЕ, финансовый ужас и коррупционное дело...