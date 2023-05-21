Хави – Лапорте: «Президент, «Барса» не так уж и плоха»

Хави обратился к болельщикам «Барселоны» после завоевания чемпионства в Ла Лиге.

Главный тренер каталонцев высказался после домашнего поражения от «Сосьедада» (1:2).

«Если вы помните, я просил, чтобы все болельщики «Барселоны» были едины. Думаю, теперь настало время поблагодарить за это.

Прежде всего – нашего президента [ ]. Президент, мы не так уж и плохи. Также мы очень благодарны совету директоров за их безоговорочную поддержку.

В заключении я хотел бы сказать, что без вас [болельщиков] ничего бы не получилось. Вы были замечательными весь сезон», – сказал .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!