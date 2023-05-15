Жоан Лапорта: «Хави – отличный тренер, он усердно работал, чтобы поставить «Барсе» качественный футбол»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Жоан Лапорта отметил вклад Хави в чемпионство «Барселоны».

«Хави усердно работал, чтобы поставить команде качественный футбол. Он заслуживает поздравлений. У нас отличный тренер, отличный штаб. Мы очень рады, что наша работа продолжается.

Я всегда думал, что мы на верном пути, но никогда не воспринимал чемпионство как данность, потому что сюрпризы возможны всегда. Мы хотели выиграть чемпионат как можно скорее. Мы провели хороший матч с «Эспаньолом» и завоевали трофей», – сказал президент «Барселоны».

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8 комментариев

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Bazilic
Хави - гений
Это его первый полный сезон, в следующем будет еще лучше
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bel01
Сколько поливали Лапорту...
И сколько неоднозначных шагов он совершил после возвращения...
А дело огромное, тем не менее, сделал.
И это только начало.
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bel01
Ответ Bazilic
Хави - гений Это его первый полный сезон, в следующем будет еще лучше
Надо ему ещё пригласить Иньесту из Японии в помощники...
Увидев такой дуэт на тренерской скамье, соперники будут тихо офигевать)))
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Tristan...
Штош. Теперь Лапорта официально достал чемпионский рычаг и стучит им по лбам всех недалёких, регулярно устраивавших срачи на ветках Барсы перед началом сезона...
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Velirpa
удачи Чави и Леве.
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Однажды в Космосе
Хави поднял престиж Лапорте
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Velirpa
Ответ Bazilic
Хави - гений Это его первый полный сезон, в следующем будет еще лучше
если Лева не перестанет забивать.
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