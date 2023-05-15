Жоан Лапорта: «Хави – отличный тренер, он усердно работал, чтобы поставить «Барсе» качественный футбол»

Жоан Лапорта отметил вклад Хави в чемпионство «Барселоны».

« усердно работал, чтобы поставить команде качественный футбол. Он заслуживает поздравлений. У нас отличный тренер, отличный штаб. Мы очень рады, что наша работа продолжается.

Я всегда думал, что мы на верном пути, но никогда не воспринимал чемпионство как данность, потому что сюрпризы возможны всегда. Мы хотели выиграть чемпионат как можно скорее. Мы провели хороший матч с «Эспаньолом» и завоевали трофей», – сказал президент «Барселоны».