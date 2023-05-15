Жоан Лапорта: «Хави – отличный тренер, он усердно работал, чтобы поставить «Барсе» качественный футбол»
Жоан Лапорта отметил вклад Хави в чемпионство «Барселоны».
«Хави усердно работал, чтобы поставить команде качественный футбол. Он заслуживает поздравлений. У нас отличный тренер, отличный штаб. Мы очень рады, что наша работа продолжается.
Я всегда думал, что мы на верном пути, но никогда не воспринимал чемпионство как данность, потому что сюрпризы возможны всегда. Мы хотели выиграть чемпионат как можно скорее. Мы провели хороший матч с «Эспаньолом» и завоевали трофей», – сказал президент «Барселоны».
Это его первый полный сезон, в следующем будет еще лучше
И сколько неоднозначных шагов он совершил после возвращения...
А дело огромное, тем не менее, сделал.
И это только начало.
Увидев такой дуэт на тренерской скамье, соперники будут тихо офигевать)))