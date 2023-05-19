Хави может продлить контракт с «Барсой» до 2026 года. Тренер уверен, что получится быстро договориться
Хави может продлить контракт с «Барселоной» до 2026 года.
Тренер и президент клуба Жоан Лапорта встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить новое соглашение.
По данным Diario Sport, Хави, хоть и вынужден вести переговоры, убежден, что соглашение будет достигнуто быстро.
Нынешний контракт Хави действует до 2024 года, но руководство «Барсы» хочет поскорее закрыть вопрос с продлением.
Напомним, каталонский клуб под руководством Хави выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
А сколько позорных разгромов было в обратную сторону за это время?))
это навскидку что вспомнил, уже больше левых лч кабинета)
лолкек, с какого года век считаете? 2019?