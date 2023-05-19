Хави может продлить контракт с «Барсой» до 2026 года. Тренер уверен, что получится быстро договориться

Хави может продлить контракт с «Барселоной» до 2026 года.

Тренер и президент клуба встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить новое соглашение.

По данным Diario Sport, Хави, хоть и вынужден вести переговоры, убежден, что соглашение будет достигнуто быстро.

Нынешний контракт Хави действует до 2024 года, но руководство «Барсы» хочет поскорее закрыть вопрос с продлением.

Напомним, каталонский клуб под руководством выиграл чемпионат и Суперкубок страны.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!