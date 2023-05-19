Хави может продлить контракт с «Барсой» до 2026 года. Тренер уверен, что получится быстро договориться

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави может продлить контракт с «Барселоной» до 2026 года.

Тренер и президент клуба Жоан Лапорта встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить новое соглашение.

По данным Diario Sport, Хави, хоть и вынужден вести переговоры, убежден, что соглашение будет достигнуто быстро.

Нынешний контракт Хави действует до 2024 года, но руководство «Барсы» хочет поскорее закрыть вопрос с продлением.

Напомним, каталонский клуб под руководством Хави выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны.

 Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Заслуженно. Дал результат в первом же полном сезоне. Работы ещё много, но всё указывает на то, что команда уверенно движется в правильном направлении.
+46
-8
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Чидакин
Ответ Сергей
Ещё бы в лиге чемпионов результаты подтянулись , Вальверде играл в полуфинале с Ливерпулем,Куман в 1/8 с ПСЖ , а Хави из группы не вышел.
Хави работает ещё немного. Нужно сперва потренироваться на эльчах, осасунах, жиронах и прочих реалах
+52
-14
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Очевидное невероятное
Хави заслуживает.
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Ответ Victor Victor
Ну, в принципе, можно сказать что и в неполном сезоне тоже дал результат. Если не ошибаюсь Барса до его прихода шла не в топ 4 Ла Лиги, а закончила сезон в тройке. В ЛЧ не получилось из группы в том сезоне выйти, но там и дистанции не было чтобы что-то успеть поставить внятное
Шла девятой, а закончила второй. Сходу преобразил команду и дал результат
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aidos_1979
Ответ Мадрид наказывает!
0-4 на Унитазе тоже треня в принципе чо
За 15 лет всего один раз умудрились выиграть с крупным счетом а гонора?)))
А сколько позорных разгромов было в обратную сторону за это время?))
+14
-4
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Белов
Ответ Сергей
Ещё бы в лиге чемпионов результаты подтянулись , Вальверде играл в полуфинале с Ливерпулем,Куман в 1/8 с ПСЖ , а Хави из группы не вышел.
Не вышел из группы с сильной Баварией и финалистом ЛЧ, хотя играли то неплохо
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Однажды в Космосе
Ответ заблокированному пользователю
Гоните его в шею … лучше Иньесту взять тренером !
Иньеста мягкий
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aidos_1979
Ответ Мадрид наказывает!
явно меньше, чем кубков ЛЧ, которые завоевал Реал за это же время))
2-6, 5-0, 0-3, 0-4, 5-1, 0-4 ...
это навскидку что вспомнил, уже больше левых лч кабинета)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
Ещё бы в лиге чемпионов результаты подтянулись , Вальверде играл в полуфинале с Ливерпулем,Куман в 1/8 с ПСЖ , а Хави из группы не вышел.
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aidos_1979
Ответ Том Мунтян
Для бчк победить Мадрид сродни трофею, это реально факт. Всё остальное лирика и следствие.
Лирика не лирика но за эти 15 лет мадрид уж точно вещью Барсы стал)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Ashhabadskiy
Ответ А. Мостовой
еще 4 года позоров в ЛЧ
Мостовой обычно сдержанный человек
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Victor Victor
Ответ blaugrano
Заслуженно. Дал результат в первом же полном сезоне. Работы ещё много, но всё указывает на то, что команда уверенно движется в правильном направлении.
Ну, в принципе, можно сказать что и в неполном сезоне тоже дал результат. Если не ошибаюсь Барса до его прихода шла не в топ 4 Ла Лиги, а закончила сезон в тройке. В ЛЧ не получилось из группы в том сезоне выйти, но там и дистанции не было чтобы что-то успеть поставить внятное
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Krasenkov Artur
Ответ Дмитрий Чидакин
Хави работает ещё немного. Нужно сперва потренироваться на эльчах, осасунах, жиронах и прочих реалах
Ну он работал с такими командами если ты не знал и очень даже не плохо. Он заслуживает тренировать барсу, тем более за полный сезон выиграть Ла Лигу и Супер кубок это очень хорошо. И сделать такую команду о которой в начале сезона и предположить не могли за такой короткий срок
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stewiegriffin2
не понимаю этих продлений на 500 лет..Через год разочарует - и уволен
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
predMBAPPE
Ответ Ебздрогыч
Для этого, по традиции Барсы, нужно выгнать пару тренеров, массажистов, обслуживающего персонала чтобы вписаться в бюджет
Видимо тебя тоже когда то сократили, чтобы взять нового грузчика?)))
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jlaw
А кого сейчас Барсе брать? Только Хави, пусть повыигрывают чемп сначала, потом и в еврокубках будет получатся. Не все сразу строится
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ramil Usmanov
Хави уже заслуживает продления контракта. Дальше будет лучше.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eugenie Bond
ну у Хави есть задатки ,надо только научиться в кубках играть и вцелом интересно посмотреть как он будет строить от себя клуб,мб новый пеп появиться ,но пока загадывать рано ,в этом году ла лига очень слабая в сравнении даже с Италией
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Ashhabadskiy
👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew
Заслужил новый контракт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кто-то
Вполне заслуживает. Осталось только в Европе хорошо выступить 💙❤️
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Max Payne
Ответ заблокированному пользователю
Хави уже лучший тренер Примеры,2 трофея со слабейшей Барселоной в 21веке,гений есть гений.
> слабейшей Барселоной в 21веке

лолкек, с какого года век считаете? 2019?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь заблокирован
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Хави уже лучший тренер Примеры,2 трофея со слабейшей Барселоной в 21веке,гений есть гений.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Чидакин
Ответ Мадрид наказывает!
0-4 на Унитазе тоже треня в принципе чо
Ты про игру 20 марта 2022 на САНТЬЯГО-БЕРНАЛЕО? Совершенно верно!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Krasenkov Artur
Ответ Creativo
Интересно как он будет себя в ЛЧ показывать, в прошлом явно не хватало опыта в еврокубках как тренеру
Ну да. И команда не особо тогда была в след. сезоне думаю до 1/8 минимум надо доходить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий