Лапорта о продлении контракта с Хави: «Он заслуживает признания, есть много общего с эпохой Гвардиолы. Но «Барса» в режиме жесткой экономии»
Жоан Лапорта уверен, что «Барселона» без проблем продлит контракт c Хави.
«Никаких проблем не будет. Он человек клуба и прекрасно понимает, в каких обстоятельствах клуб оказался, а также понимает, что заслуживает признания.
Мы сейчас в режиме жесткой экономии, и я спокоен, поскольку Хави – первый, кто это принял.
Он ясно дал понять, что хочет быть тренером «Барселоны». Возможно, даже больше, чем я. И у его работы много общего с первым этапом эпохи Гвардиолы», – сказал президент «блауграны».
Что Лапорта имел в виду? Что он сам тоже хочет быть тренером Барсы, но не так сильно, как Хави? Что он не так сильно хочет, чтобы Хави тренировал Барсу, как этого хочет Хави? Что Хави яснее изъявил желание тренировать Барсу, чем Лапорта изъявил желание его назначить?
Объясните, кто понял
(если модер будет тугодумить, то это лишь калька с новости про Де Йонга в начале сезона)