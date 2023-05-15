Лапорта о продлении контракта с Хави: «Он заслуживает признания, есть много общего с эпохой Гвардиолы. Но «Барса» в режиме жесткой экономии»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Пеп Гвардиола Футбол

Жоан Лапорта уверен, что «Барселона» без проблем продлит контракт c Хави.

«Никаких проблем не будет. Он человек клуба и прекрасно понимает, в каких обстоятельствах клуб оказался, а также понимает, что заслуживает признания.

Мы сейчас в режиме жесткой экономии, и я спокоен, поскольку Хави – первый, кто это принял.

Он ясно дал понять, что хочет быть тренером «Барселоны». Возможно, даже больше, чем я. И у его работы много общего с первым этапом эпохи Гвардиолы», – сказал президент «блауграны».

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13 комментариев

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Nikhad
Хави еще далеко до эпохи Энрике, про Гвардиолу вообще молчу
+7
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LevSmith
«Он ясно дал понять, что хочет быть тренером «Барселоны». Возможно, даже больше, чем я.»

Что Лапорта имел в виду? Что он сам тоже хочет быть тренером Барсы, но не так сильно, как Хави? Что он не так сильно хочет, чтобы Хави тренировал Барсу, как этого хочет Хави? Что Хави яснее изъявил желание тренировать Барсу, чем Лапорта изъявил желание его назначить?

Объясните, кто понял
+2
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петрович сектор1
В Германии бы уволили..)
+3
-2
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Сикарио
Летом ультрас возле дома Хаве: "Снизь зарплату, сука!".
(если модер будет тугодумить, то это лишь калька с новости про Де Йонга в начале сезона)
+2
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Спартак Уокер
Надеюсь Барселону ждут очень большие успехи с Хави
+1
0
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Экспертное мнение
Ответ LevSmith
«Он ясно дал понять, что хочет быть тренером «Барселоны». Возможно, даже больше, чем я.» Что Лапорта имел в виду? Что он сам тоже хочет быть тренером Барсы, но не так сильно, как Хави? Что он не так сильно хочет, чтобы Хави тренировал Барсу, как этого хочет Хави? Что Хави яснее изъявил желание тренировать Барсу, чем Лапорта изъявил желание его назначить? Объясните, кто понял
Он говорит, что Хави работает за идею
+1
0
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НРИ
Так стелит , что Хави взял ла лигу воспитанниками
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BZB
По ходу очень кривой перевод. Но суть понятна-деньги для Хави не приоритет.
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Tristan...
Ответ Nikhad
Хави еще далеко до эпохи Энрике, про Гвардиолу вообще молчу
У Чави и состава такого нет
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