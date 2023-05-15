Лапорта о продлении контракта с Хави: «Он заслуживает признания, есть много общего с эпохой Гвардиолы. Но «Барса» в режиме жесткой экономии»

Жоан Лапорта уверен, что «Барселона» без проблем продлит контракт c Хави.

«Никаких проблем не будет. Он человек клуба и прекрасно понимает, в каких обстоятельствах клуб оказался, а также понимает, что заслуживает признания.

Мы сейчас в режиме жесткой экономии, и я спокоен, поскольку – первый, кто это принял.

Он ясно дал понять, что хочет быть тренером «Барселоны». Возможно, даже больше, чем я. И у его работы много общего с первым этапом эпохи », – сказал президент «блауграны».