Хави выступает против ухода Рафиньи. Альба, Фати, Ферран и Кессиэ – кандидаты на продажу
Хави сообщил руководству «Барселоны», что выступает против продажи Рафиньи.
Как пишет As, на недавних встречах с Жоаном Лапортой и Деку, который в будущем станет спортивным директором «Барселоны», Хави заявил, что полностью рассчитывает на Рафинью в следующем сезоне.
Тренер «Барсы» считает, что бразильца стоит сохранить, так как на рынке сложно найти более качественного игрока на правый фланг атаки. Хави очень доволен игрой Рафиньи. Кроме того, вингер ни при каких обстоятельствах не хочет уходить.
Учитывая регулярные проблемы Усмана Дембеле со здоровьем, Хави необходим игрок, который сможет подменить его без потери качества.
Покинуть клуб могут Ансу Фати, Ферран Торрес, Франк Кессиэ и Жорди Альба.
В этом сезоне Рафинья забил 10 голов и сделал 12 результативных передач в 46 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
А так очень рад, что Рафа остался, конкуренция на позиции очень нужна
С таким партнёром как Месси, Рафинья может засиять!
А вот Фати надо продать, пока берут. Пусть освобождает десятку бога.
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Алемани остаётся, что за бред?
А Феррану,Кессье и тем более Фати альтернативу можно найти