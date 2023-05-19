Хави сообщил руководству «Барселоны», что выступает против продажи Рафиньи.

Как пишет As, на недавних встречах с и , который в будущем станет спортивным директором «Барселоны», заявил, что полностью рассчитывает на Рафинью в следующем сезоне.

Тренер «Барсы» считает, что бразильца стоит сохранить, так как на рынке сложно найти более качественного игрока на правый фланг атаки. Хави очень доволен игрой . Кроме того, вингер ни при каких обстоятельствах не хочет уходить.

Учитывая регулярные проблемы Усмана Дембеле со здоровьем, Хави необходим игрок, который сможет подменить его без потери качества.

Покинуть клуб могут , Ферран Торрес, Франк Кессиэ и Жорди Альба.

В этом сезоне Рафинья забил 10 голов и сделал 12 результативных передач в 46 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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