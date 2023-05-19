Хави выступает против ухода Рафиньи. Альба, Фати, Ферран и Кессиэ – кандидаты на продажу

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Жорди Альба Франк Кессиэ Рафинья Диас Ферран Торрес Ансу Фати Футбол

Хави сообщил руководству «Барселоны», что выступает против продажи Рафиньи.

Как пишет As, на недавних встречах с Жоаном Лапортой и Деку, который в будущем станет спортивным директором «Барселоны», Хави заявил, что полностью рассчитывает на Рафинью в следующем сезоне.

Тренер «Барсы» считает, что бразильца стоит сохранить, так как на рынке сложно найти более качественного игрока на правый фланг атаки. Хави очень доволен игрой Рафиньи. Кроме того, вингер ни при каких обстоятельствах не хочет уходить.

Учитывая регулярные проблемы Усмана Дембеле со здоровьем, Хави необходим игрок, который сможет подменить его без потери качества.

Покинуть клуб могут Ансу Фати, Ферран Торрес, Франк Кессиэ и Жорди Альба.

В этом сезоне Рафинья забил 10 голов и сделал 12 результативных передач в 46 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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58 комментариев

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мимоКрокодил
Что очень логично. Рафинья пахарь который выполняет много грязной работы, и даже несмотря на это ц него хорошая статистика
+87
-3
+84
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Виктор Кашшаи
Ответ мимоКрокодил
Что очень логично. Рафинья пахарь который выполняет много грязной работы, и даже несмотря на это ц него хорошая статистика
Тем более в дебютном сезоне
+33
-3
+30
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Виктор Кашшаи
Надеюсь, Лапорта не начнёт вести себя, как Бармалей и не будет решать за тренера, кто ему нужен.
А так очень рад, что Рафа остался, конкуренция на позиции очень нужна
+31
-2
+29
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Budabuda
Рафинья качественная подмена Дембеле. да же можно сказать элитная.
+9
0
+9
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Goofts
Ответ мимоКрокодил
Что очень логично. Рафинья пахарь который выполняет много грязной работы, и даже несмотря на это ц него хорошая статистика
Рафинья хорош против середняков и аутсайдер ов Ла лиги. Это не игрок для борьбы за Кубок ЛЧ. Но все же правда, Дембеле травмируется часто и бразилец как раз помог бы заменить.
С таким партнёром как Месси, Рафинья может засиять!
+8
0
+8
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Ramil Usmanov
Правильно Хави выступает. Рафинья несколько игр вытащил. Стабильность придёт со временем.
+8
-1
+7
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Ave_milk
Все правильно, определенно он был полезнее фирана и Фатимы
+13
-7
+6
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Товарищ Бразаускас
Рафа нужен. Усман намного талантливей, но он постоянно ломается, но что полезнее - сломанная Феррари или пашущий Рено? Все сравнения условны, понятно.
А вот Фати надо продать, пока берут. Пусть освобождает десятку бога.
+6
-1
+5
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MESSIya
Ответ Милан 737...
И зачем только Киссие переходил непонятно ...
Получить опыт, выиграть пару трофеев...
+5
0
+5
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Милан 737...
И зачем только Киссие переходил непонятно ...
+5
-2
+3
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СД18
Ответ Lionel Andres Messi 10
Как пишет As, на недавних встречах с Жоаном Лапортой и Деку, который в будущем станет спортивным директором «Барселоны»... __ Алемани остаётся, что за бред?
Деку приходит на место Кройфа, который был спортивным директором в Барсе.
+3
0
+3
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Товарищ Бразаускас
Ответ Серж Ск
Ну тоже самое писали например про Паулиньо и Видаля, Обаму, не их клуб, бревна и др, но они пришли и принесли много пользы. А Кессьэ, просто не смог выиграть конкуренцию у Педри, Гави, Де Йонга, вот и ответ.
Как можно выиграть коркуренцию у де Йонга?
+2
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+2
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BurBon
Естественно он против, отпускать игрока, который делает результат, купите лучшую альтернативу, тогда можно будет о чем то говорить. Продажа, это серьезное ослабление и не факт что Барса найдет лучше.
+2
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Рэд Уайт
тогда продайте Дембеле,какой толк держать вингеров которые раз в 2 месяца забивают и ассистируют
+2
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Budabuda
Ответ Милан 737...
И зачем только Киссие переходил непонятно ...
затем же зачем ты ходишь на работу. зп в два раза больше чем в Милане.
+2
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predMBAPPE
Ответ мимоКрокодил
Что очень логично. Рафинья пахарь который выполняет много грязной работы, и даже несмотря на это ц него хорошая статистика
И по игре почти как Месси, на поле не видно но очки г+п приносит не мало)
+2
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Любезный Коссутий
Кесье успехов в Барселоне, ахаха
+3
-2
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TAGAY
Ответ Ave_milk
Все правильно, определенно он был полезнее фирана и Фатимы
сравнивать его с игроками запаса которым Хави толком не дает играть.. очень тупо! сравни с Усманом который пользуется со всеми привилегиями в Барсе. так вот, убери гол+пас Усмана и Барса будет на первом с 4 очковым отрывом от Реала, убери у Рафа и Барса скатится на 4 место. но у вас Усман хорош, а Раф видите ли "лучше чем Ферран и Фати", которые кстати после даже неплохих игр отправляются на скамейку на 2-3 игр а потом снова по 5-10 минут при победном счете выходят, когда команда уже не идет в атаку а охраняет "1-0". так что не тупите, сравнить надо с реальными соперниками а не тупо со всеми. и да Раф провел половину игр не на своей позиции, + пашет в обороне как угорелый, тогда как Усман всегда на своей позиции + бешеная поддержка фанатов и самого Хави, Раф в этом плане обделен, его почти весь сезон критикуют а на деле он голами и пасами принес больше всех очков, после Левандовски.
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Lionel Andres Messi 10
Как пишет As, на недавних встречах с Жоаном Лапортой и Деку, который в будущем станет спортивным директором «Барселоны»...
__
Алемани остаётся, что за бред?
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MESSIya
Ответ Lionel Andres Messi 10
Как пишет As, на недавних встречах с Жоаном Лапортой и Деку, который в будущем станет спортивным директором «Барселоны»... __ Алемани остаётся, что за бред?
Алемани-директор футбола.
+1
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Однажды в Космосе
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Хави сообщил руководству «Барселоны», что выступает против продажи Рафиньи. Руководство поржало над Хаве.
Вы сам с собой?
+1
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инок
Ответ Милан 737...
И зачем только Киссие переходил непонятно ...
Барса сама пока не знает, чего она хочет...
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Ja BRITER
слава богу... Рафинью нельзя отпускать
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kaka10
Ответ Goofts
Рафинья хорош против середняков и аутсайдер ов Ла лиги. Это не игрок для борьбы за Кубок ЛЧ. Но все же правда, Дембеле травмируется часто и бразилец как раз помог бы заменить. С таким партнёром как Месси, Рафинья может засиять!
Это Хави хорош против середняков и аутсайдеров Ла лиги. Это не тренер для борьбы за Кубок ЛЧ
+1
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Phantomm
Рафинья после травмы Дембеле хорошо играл и не мало матчей был лучшим на поле.Его продавать нельзя.
А Феррану,Кессье и тем более Фати альтернативу можно найти
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