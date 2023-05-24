Пономарев об отказе Камеруна от матча с Россией: «Политически зависимая страна. Значит, им дали указание не играть»

Владимир Пономарев оценил отказ сборной Камеруна от товарищеского матча с Россией.

«Камерун – это тоже такая политически зависимая страна. Значит, им дали указание не играть с Россией.

Я давно говорил, что надо участвовать в азиатских турнирах, потому что в Европу нас не пустят, будут издеваться. Не стоит об этом даже говорить, подумаешь, какой-то. Ну не хотите и не надо, стоит проигнорировать это дело, даже и говорить не нужно об этом», – сказал экс-игрок ЦСКА.

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