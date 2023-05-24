Пономарев об отказе Камеруна от матча с Россией: «Политически зависимая страна. Значит, им дали указание не играть»

Теги Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу Владимир Алексеевич Пономарев товарищеские матчи (сборные) Политика Футбол

Владимир Пономарев оценил отказ сборной Камеруна от товарищеского матча с Россией.

«Камерун – это тоже такая политически зависимая страна. Значит, им дали указание не играть с Россией.

Я давно говорил, что надо участвовать в азиатских турнирах, потому что в Европу нас не пустят, будут издеваться. Не стоит об этом даже говорить, подумаешь, Камерун какой-то. Ну не хотите и не надо, стоит проигнорировать это дело, даже и говорить не нужно об этом», – сказал экс-игрок ЦСКА.

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22 комментария

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Hitgoe Himgob
Мы за то очень политически независимая страна😉
+35
-6
+29
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Chop X
Он знает что Камерун не в Европе ? 👀
+28
-2
+26
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Очки Дани Алвеса
«Камерун какой-то»
Ну да, когда в очередь выстроились такие гранды, как Вьетнам, Бангладеш, Гватемала…
+11
-3
+8
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Oleg Olegov
"Не стоит об этом даже говорить, подумаешь, Камерун какой-то. Ну не хотите и не надо, стоит проигнорировать это дело, даже и говорить не нужно об этом"

))))0))00))))))
+7
-1
+6
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avcgloronalduMU
меньше баннеров политических нужно приносить на спорт соревнования
+9
-3
+6
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chernov jr
человек болен размером страны в которой живёт) и считает, что если страна небольшая то ты "какой-то" там))
+6
-1
+5
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Aleksey Yashin
Сборная "какого-то" Камеруна сильнее сборной России будет
+6
-2
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Olga.t
Камерун европейская страна, которая издевается над Россией? Тем более, это всего лишь "какой-то Камерун"....
Когда Лавров устроил вояж по Африке - это были уважаемые страны, выходит он зря столько терпел?

По поводу Азии.
Вам дали гарантии, что там не откажутся от контактов? Никто, в том числе азиатские страны не станут делать что-то в ущерб собственным интересам.
+4
0
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Wiley Fox
Независимая Северная Корея ждёт нас. И свободная Эритрея. Там Лаврова встречали венком из бананов

Вообще, Лаврова жалко. Где-то в чёсе по Африке он мог стейк из вождя соседнего племени сожрать
+4
-1
+3
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Ветер
Ну до кучи, можно их фашистами обозвать. С Камеруна не убудет.
+2
0
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Инженер Управляющий
Ответ Hitgoe Himgob
Мы за то очень политически независимая страна😉
"зато"
+4
-2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ avcgloronalduMU
меньше баннеров политических нужно приносить на спорт соревнования
Вот уж точно. На матче Англия-Украина, например, болельщики на баннерах F-16 просили поставить.
+5
-4
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Уся Ваткин
Ответ Инженер Управляющий
"зато"
за сво
+1
0
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2ran
Он ошибается. Камерун пока не приняли в Европейский союз. А так, очень умный и адекватный комментарий .Гойда!
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-1
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Дмитрий Орлов
Готов сани летом..
Раньше по матчам на июнь надо было думать. Сейчас уже время на осень договариваться (минимум по 1 матчу на сентябрь, октябрь, ноябрь).
Причём сербы, у которых были окна и в июне, и в ноябре, уже и на осень отпадают.
В июне Сербия сыграет с Иорданией. А в ноябре теперь в их расписании тов игра с Бельгией
https://fss.rs/en/eagles-friendly-matches-jordan-in-june-belgium-in-november/
Что тут сказать, Браво, РФС !!
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Владимир Молявин
Надо было на турнир соглашаться, а не жаловаться на жару. Сами виноваты.
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Lord of Balls
Типичный дед
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Francesc Fàbregas
Это что за городской сумасшедший?
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Ковид 07.10.52
Смешно, а Белорусь, играющая с нами политически независимая...Ему даже в голову не идет. что могут независимо иметь мнение не по лекалам нынешней власти в стране...тьфу...
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Sergio19882007
Ответ Дмитрий Орлов
Готов сани летом.. Раньше по матчам на июнь надо было думать. Сейчас уже время на осень договариваться (минимум по 1 матчу на сентябрь, октябрь, ноябрь). Причём сербы, у которых были окна и в июне, и в ноябре, уже и на осень отпадают. В июне Сербия сыграет с Иорданией. А в ноябре теперь в их расписании тов игра с Бельгией https://fss.rs/en/eagles-friendly-matches-jordan-in-june-belgium-in-november/ Что тут сказать, Браво, РФС !!
Да не будут сербы с нашими играть) братушки только на словах братушки)
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