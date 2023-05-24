Пономарев об отказе Камеруна от матча с Россией: «Политически зависимая страна. Значит, им дали указание не играть»
Владимир Пономарев оценил отказ сборной Камеруна от товарищеского матча с Россией.
«Камерун – это тоже такая политически зависимая страна. Значит, им дали указание не играть с Россией.
Я давно говорил, что надо участвовать в азиатских турнирах, потому что в Европу нас не пустят, будут издеваться. Не стоит об этом даже говорить, подумаешь, Камерун какой-то. Ну не хотите и не надо, стоит проигнорировать это дело, даже и говорить не нужно об этом», – сказал экс-игрок ЦСКА.
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Ну да, когда в очередь выстроились такие гранды, как Вьетнам, Бангладеш, Гватемала…
))))0))00))))))
Когда Лавров устроил вояж по Африке - это были уважаемые страны, выходит он зря столько терпел?
По поводу Азии.
Вам дали гарантии, что там не откажутся от контактов? Никто, в том числе азиатские страны не станут делать что-то в ущерб собственным интересам.
Вообще, Лаврова жалко. Где-то в чёсе по Африке он мог стейк из вождя соседнего племени сожрать
Раньше по матчам на июнь надо было думать. Сейчас уже время на осень договариваться (минимум по 1 матчу на сентябрь, октябрь, ноябрь).
Причём сербы, у которых были окна и в июне, и в ноябре, уже и на осень отпадают.
В июне Сербия сыграет с Иорданией. А в ноябре теперь в их расписании тов игра с Бельгией
https://fss.rs/en/eagles-friendly-matches-jordan-in-june-belgium-in-november/
Что тут сказать, Браво, РФС !!