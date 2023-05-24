Билялетдинов об отказе Камеруна играть с Россией: «С китайцами пусть сыграют. Можно попробовать договориться с Бразилией»
Динияр Билялетдинов оценил отказ сборной Камеруна от товарищеского матча с Россией.
– С кем теперь играть сборной России? Не знаю, с китайцами пусть сыграют. Наверное, Камерун отказался проводить матч по каким-то своим причинам. Значит, надо искать других соперников.
Можно попробовать договориться со сборной Бразилии. Вопрос в том, пойдут ли они на такой шаг или нет. Поиск соперников – глобальная задача, которая будет прорабатываться не один день и не одну неделю.
Если не получится, можно организовать товарищеский турнир. Кто захочет, тот приедет. Тогда наша команда гарантированно проведет несколько матчей.
– РФС отказался от участия в чемпионате CAFA, который должен пройти этим летом.
– Наверное, это решение принято под каким-то натиском. УЕФА мог выступить против. Я бы уже давно психанул и делал бы, что хочу. Они делают, что пожелают, а мы не можем?
– В 2023 году сборная России провела только два товарищеских матча. Стоит ли устраивать сбор национальной команды в июне, если играть особо не с кем?
– Сборы обязательны. Это событие для каждого футболиста. Тренерский штаб получит пищу для размышлений. Нужно проводить сборы национальной команды как можно чаще, – сказал экс-игрок сборной России.
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По-моему гениально
это все тоже ниже в приоритетах, чем абстрактные национальные интересы?
«НАТА ФАШИСТЫ АНГЛОСАКСЫ И САНКЦИИ!!!!!1111» «МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!!!!!1111»
Из-за таких как ты, иногда даже становится стыдно, что я русский… 🤦🏼♂️
Вот с десятой и будет игра
Никакой Неймар или Винисиус с Россией играть не будут