Билялетдинов об отказе Камеруна играть с Россией: «С китайцами пусть сыграют. Можно попробовать договориться с Бразилией»

Динияр Билялетдинов оценил отказ сборной Камеруна от товарищеского матча с Россией.

– С кем теперь играть сборной России? Не знаю, с китайцами пусть сыграют. Наверное, отказался проводить матч по каким-то своим причинам. Значит, надо искать других соперников.

Можно попробовать договориться со сборной . Вопрос в том, пойдут ли они на такой шаг или нет. Поиск соперников – глобальная задача, которая будет прорабатываться не один день и не одну неделю.

Если не получится, можно организовать товарищеский турнир. Кто захочет, тот приедет. Тогда наша команда гарантированно проведет несколько матчей.

– РФС отказался от участия в чемпионате CAFA, который должен пройти этим летом.

– Наверное, это решение принято под каким-то натиском. УЕФА мог выступить против. Я бы уже давно психанул и делал бы, что хочу. Они делают, что пожелают, а мы не можем?

– В 2023 году сборная России провела только два товарищеских матча. Стоит ли устраивать сбор национальной команды в июне, если играть особо не с кем?

– обязательны. Это событие для каждого футболиста. Тренерский штаб получит пищу для размышлений. Нужно проводить сборы национальной команды как можно чаще, – сказал экс-игрок сборной России.

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