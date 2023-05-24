Билялетдинов об отказе Камеруна играть с Россией: «С китайцами пусть сыграют. Можно попробовать договориться с Бразилией»

Теги Динияр Билялетдинов Сборная Бразилии по футболу Сборная России по футболу Сборная Китая по футболу сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Динияр Билялетдинов оценил отказ сборной Камеруна от товарищеского матча с Россией.

– С кем теперь играть сборной России? Не знаю, с китайцами пусть сыграют. Наверное, Камерун отказался проводить матч по каким-то своим причинам. Значит, надо искать других соперников.

Можно попробовать договориться со сборной Бразилии. Вопрос в том, пойдут ли они на такой шаг или нет. Поиск соперников – глобальная задача, которая будет прорабатываться не один день и не одну неделю.

Если не получится, можно организовать товарищеский турнир. Кто захочет, тот приедет. Тогда наша команда гарантированно проведет несколько матчей.

– РФС отказался от участия в чемпионате CAFA, который должен пройти этим летом.

– Наверное, это решение принято под каким-то натиском. УЕФА мог выступить против. Я бы уже давно психанул и делал бы, что хочу. Они делают, что пожелают, а мы не можем? 

– В 2023 году сборная России провела только два товарищеских матча. Стоит ли устраивать сбор национальной команды в июне, если играть особо не с кем?

– Сборы обязательны. Это событие для каждого футболиста. Тренерский штаб получит пищу для размышлений. Нужно проводить сборы национальной команды как можно чаще, – сказал экс-игрок сборной России.

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25 комментариев

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энергетик
Это сколько же придётся заплатить за матч с Бразилией?
+21
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+17
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Игорь Новиков
Ответ tankist231
Ты предлогаешь из за футбола наплевать на нац.интересы страны? Сдаться на милость запада?
Сделать страну изгоем и заставить мир ненавидеть россиян - это национальные интересы? Однако.
+29
-16
+13
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T622222
Если отказал Камерун, то можно Бразилию, Францию или Аргентину на худой конец добавил он…..
+13
-1
+12
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Winbreaker
Да уж… К сожалению с нами разве что Кыргистан захочет сыграть. И всё из-за тупых хотелок нашего букнкерного 🤦🏼‍♂️
+23
-15
+8
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Илья Морозов
Ответ Игорь М.
Бразилия только на словах дружит с РФ. Все футболисты основной сборной, полагаю, будут против матчей с Россией. Зачем Неймару, Винисиусу и Ко тратить время на матч с Россией?
Деньги российских налогоплательщиков пойдут на гонорары Неймару и Винисиусу, чтобы они деклассировали и опозорили сборную России

По-моему гениально
+7
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Игорь М.
Бразилия только на словах дружит с РФ. Все футболисты основной сборной, полагаю, будут против матчей с Россией. Зачем Неймару, Винисиусу и Ко тратить время на матч с Россией?
+4
0
+4
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Olga.t
Пробуйте, договаривайтесь... Рискуете получать отказы один за другим, пока не поймете причину.
+5
-3
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Виктор Бутко
Ответ tankist231
Ты предлогаешь из за футбола наплевать на нац.интересы страны? Сдаться на милость запада?
из-за футбола,кино,музыки,одежды,алкоголя,техники, автомобилей, путешествий, безопасности полетов и т.д.

это все тоже ниже в приоритетах, чем абстрактные национальные интересы?
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tankist231
Ответ Winbreaker
Ага… «НАТА ФАШИСТЫ АНГЛОСАКСЫ И САНКЦИИ!!!!!1111» «МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!!!!!1111» Из-за таких как ты, иногда даже становится стыдно, что я русский… 🤦🏼‍♂️
Да ты не русский, не стыдись
+2
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yarni
Смысл вообще игр этих, если всё равно не допустят в ближайшее время. Уж если очень хочется, сделайте какие-нибудь мини-турниры внутренние, пусть даже несерьёзные, но без фан айди, хоть зрителей увидим.
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Денис Олегович
Ответ энергетик
Это сколько же придётся заплатить за матч с Бразилией?
Малком не просто так сезон досрочно завершил)
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Wasilij Petrow
Мало-помалу привыкаем к жизни в спортивном гетто.
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sergey para
В хоккей если только
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Игорь М.
Ответ tankist231
Сборная России против сборной легов рпл, было бы интересно посмотреть, раз с другими не получается играть)
Малком и Клаудиньо один тайм сыграют за Россию, а второй за легионеров)))
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Winbreaker
Ответ tankist231
Ты предлогаешь из за футбола наплевать на нац.интересы страны? Сдаться на милость запада?
Ага…

«НАТА ФАШИСТЫ АНГЛОСАКСЫ И САНКЦИИ!!!!!1111» «МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!!!!!1111»

Из-за таких как ты, иногда даже становится стыдно, что я русский… 🤦🏼‍♂️
+5
-5
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Budabuda
Ответ Winbreaker
Да уж… К сожалению с нами разве что Кыргистан захочет сыграть. И всё из-за тупых хотелок нашего букнкерного 🤦🏼‍♂️
если не получится, то можно договориться с Киргизией
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Francesc Fàbregas
Бразильская гойда.
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alonso1410
КНДР, Эритреа, могущественный Беларусь в конце концов!
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Владимир Молявин
С кем-то сыграют. Вот только с кем?
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goshforever
Билялетдинову скажите, что у всех этих команд уже свои планы. Договариваться надо было раньше. Вместо этого РФС явно сел в лужу. От Ташкента отказались, Камерун кинул.
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Wiley Fox
Бразилия, как Канада в хоккее, может собрать 10 сборных

Вот с десятой и будет игра

Никакой Неймар или Винисиус с Россией играть не будут
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Заборостроитель
Психани, Динияр, психани!
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tankist231
Сборная России против сборной легов рпл, было бы интересно посмотреть, раз с другими не получается играть)
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