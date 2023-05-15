Депутат Свищев о сборной России: «Период, когда было тяжело организовывать товарищеские матчи, скоро закончится. Сборную никто не отменял»

Депутат Дмитрий Свищев считает, что сборной России необходимы товарищеские матчи.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч со сборной Камеруна 15 июня в Москве.

« еще надо обыграть. Я, конечно, желаю нашей команде победить, но не факт, что она сможет. Камерун – очень сложный соперник.

Период, когда нашей сборной было тяжело организовать товарищеские матчи, скоро закончится. Это временный период, который надо пережить. Конечно, важно организовывать подобные матчи. Для поддержания уровня нашей национальной сборной. Надо регулярно устраивать товарищеские матчи, если невозможно участвовать в турнирах. Никто национальную сборную у нас не отменил», – сказал .