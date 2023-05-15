Депутат Свищев о сборной России: «Период, когда было тяжело организовывать товарищеские матчи, скоро закончится. Сборную никто не отменял»

Теги Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу Государственная дума Дмитрий Свищев товарищеские матчи (сборные) Политика Спорт-Экспресс Футбол

Депутат Дмитрий Свищев считает, что сборной России необходимы товарищеские матчи.

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч со сборной Камеруна 15 июня в Москве.

«Камерун еще надо обыграть. Я, конечно, желаю нашей команде победить, но не факт, что она сможет. Камерун – очень сложный соперник.

Период, когда нашей сборной было тяжело организовать товарищеские матчи, скоро закончится. Это временный период, который надо пережить. Конечно, важно организовывать подобные матчи. Для поддержания уровня нашей национальной сборной. Надо регулярно устраивать товарищеские матчи, если невозможно участвовать в турнирах. Никто национальную сборную у нас не отменил», – сказал Свищев.

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14 комментариев

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T622222
Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан….
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Бронислав Каминский
А где же обещанные собственные турниры многополярного мира?бггг Видимо все-таки с Талибами западло стало играть,а больше то и некуда заявиться
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Геннадий Тимченко
Ответ T622222
Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан….
ещё надо Илюмжинова попросить - даешь первый межгалактический турнир ❗❗❗❗❗
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Очки Дани Алвеса
Ого, спойлеры???
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Газонокосильщик Хави
Скоро это когда например?
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Газонокосильщик Хави
Ответ T622222
Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан….
КНДР
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Bashibuzuck
Ответ T622222
Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан….
Пакистан нефакт, а про Беларусь не забывай😉
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Геннадий Тимченко
Ответ Старый Сухи
А как же. Очень скоро сильнейшие футбольные команды мира будут просто в очереди стоять и ждать годами чтобы сыграть со сборной России по футболу.
А там, как знать, может быть, лет через восемь в России состоится первый в истории мироздания междупланетный футбольный турнир!
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Старый Сухи
А как же. Очень скоро сильнейшие футбольные команды мира будут просто в очереди стоять и ждать годами чтобы сыграть со сборной России по футболу.
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СИ
У нас не только Камерун будет « сложный соперник» - для нашей сборной любая сборная будет « сложный соперник»
Ничейки с Таджикистаном и Узбекистаном - подтверждение.
Сборную в нынешнем виде распустить, тренера сборной на общественных началах, расходы на футбол сократить в 20 раз, штат рфс сократить в 10 раз, оклады чиновников рфс и РПЛ сократить в 6,5 раз, контору офис РПЛ ликвидировать как дублирующую рфс и футбольные клубы. Деньги от футбола направить на нужды СВО
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T622222
Ответ Bashibuzuck
Пакистан нефакт, а про Беларусь не забывай😉
Забыл друзей - каюсь
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T622222
Ответ Газонокосильщик Хави
КНДР
Принято )
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T622222
Ответ Геннадий Тимченко
ещё надо Илюмжинова попросить - даешь первый межгалактический турнир ❗❗❗❗❗
Этих тоже берем!
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Газонокосильщик Хави
Скоро это когда например?
Думаю прям скоро. Не успеет даже президент смениться
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