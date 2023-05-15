Депутат Свищев о сборной России: «Период, когда было тяжело организовывать товарищеские матчи, скоро закончится. Сборную никто не отменял»
Депутат Дмитрий Свищев считает, что сборной России необходимы товарищеские матчи.
Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч со сборной Камеруна 15 июня в Москве.
«Камерун еще надо обыграть. Я, конечно, желаю нашей команде победить, но не факт, что она сможет. Камерун – очень сложный соперник.
Период, когда нашей сборной было тяжело организовать товарищеские матчи, скоро закончится. Это временный период, который надо пережить. Конечно, важно организовывать подобные матчи. Для поддержания уровня нашей национальной сборной. Надо регулярно устраивать товарищеские матчи, если невозможно участвовать в турнирах. Никто национальную сборную у нас не отменил», – сказал Свищев.
Ничейки с Таджикистаном и Узбекистаном - подтверждение.
Сборную в нынешнем виде распустить, тренера сборной на общественных началах, расходы на футбол сократить в 20 раз, штат рфс сократить в 10 раз, оклады чиновников рфс и РПЛ сократить в 6,5 раз, контору офис РПЛ ликвидировать как дублирующую рфс и футбольные клубы. Деньги от футбола направить на нужды СВО