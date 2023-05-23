«В этой стране нужно оскорбить игрока топ-клуба, чтобы несколько дней спорить о проблеме расизма. Десятки людей ежегодно гибнут у ее берегов». Каталонский политик о скандале с Винисиусом
Каталонский политик Габриэль Руфиан осудил расизм в Ла Лиге и испанское общество.
Напомним, в матче 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» вингер мадридцев Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков на «Месталье».
Руфиан опубликовал твит с флагами нескольких стран, рядом с каждым из которых написал: «Ничто не оправдывает расизм».
«Ничто не оправдывает расизм, но и провоцировать его тоже нельзя», – написал политик в твиттере рядом с испанским флагом.
Позже политик опубликовал еще один твит о проблеме расизма в Испании
«Страна, в которой нужно оскорбить игрока ттоп-клуба, чтобы несколько дней спорить о том, является ли расизм проблемой, когда десятилетиями десятки людей ежегодно умирают у ее берегов, явно имеет проблемы не только с расизмом», – написал Руфиан.
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Был бы он белым - было бы то же, просто в других выражениях.
За всех россиян сказал или только барсаглорных?))