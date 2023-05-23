«В этой стране нужно оскорбить игрока топ-клуба, чтобы несколько дней спорить о проблеме расизма. Десятки людей ежегодно гибнут у ее берегов». Каталонский политик о скандале с Винисиусом

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Политика соцсети Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Каталонский политик Габриэль Руфиан осудил расизм в Ла Лиге и испанское общество.

Напомним, в матче 35-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Реалом» вингер мадридцев Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков на «Месталье».

Руфиан опубликовал твит с флагами нескольких стран, рядом с каждым из которых написал: «Ничто не оправдывает расизм».

«Ничто не оправдывает расизм, но и провоцировать его тоже нельзя», – написал политик в твиттере рядом с испанским флагом.

Позже политик опубликовал еще один твит о проблеме расизма в Испании

«Страна, в которой нужно оскорбить игрока ттоп-клуба, чтобы несколько дней спорить о том, является ли расизм проблемой, когда десятилетиями десятки людей ежегодно умирают у ее берегов, явно имеет проблемы не только с расизмом», – написал Руфиан.

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10 комментариев

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Gaiar
По факту ведь. Еще недавно писал о том, что борьба с расизмом началась лишь после "травли" Винисиуса из Реала. Удивительно, что о проблемах других мы не особо слышим
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Очки Дани Алвеса
Соболев и Винисиус, Винисиус и Соболев, Соболев о Винисиусе, Винисиус о Соболеве, все о Соболеве, все о Винисиусе. Два дня прошло, а на спортсе всё никак количество кликов не могут собрать, чтобы удовлетворить хотелки и как-то успокоиться уже.
+2
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Дмитрий
Это не испанские проблемы, если возле ее берегов гибнуть граждане других стран?
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Ооо, блин, так это надолго. Он имел в виду, наверное, десятки нелегалов, которые пытаются вломиться в страну? Штурмуют Танжер и Сеуту?
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Пирс Морган
Спортс нашел золотую жилу
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Михаил Шаповалов
Да не при чём тут расизм, как по мне. Его, конечно мешают с говном в словесных выражениях, но причина этому не расизм. Остальные чернокожие парни в Испании с этим не сильно-то сталкиваются. Вини когда стал топом, начал вести себя заносчиво. А то, что начало происходить позже - это реакция болел (пусть даже не самых далёких), но не на цвет его кожи, а на поведение.
Был бы он белым - было бы то же, просто в других выражениях.
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Ответ Очки Дани Алвеса
Соболев и Винисиус, Винисиус и Соболев, Соболев о Винисиусе, Винисиус о Соболеве, все о Соболеве, все о Винисиусе. Два дня прошло, а на спортсе всё никак количество кликов не могут собрать, чтобы удовлетворить хотелки и как-то успокоиться уже.
А в последней серии они поженятся
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Julia Jungle
Ответ Rio de Janeiro
Очень чётко сказал.Красава👍 Ну а Каталонии россияне искренне желают обретения долгожданной независимости которая безусловно лишь вопрос времени😌
Очень смешно))
За всех россиян сказал или только барсаглорных?))
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