«В этой стране нужно оскорбить игрока топ-клуба, чтобы несколько дней спорить о проблеме расизма. Десятки людей ежегодно гибнут у ее берегов». Каталонский политик о скандале с Винисиусом

Каталонский политик Габриэль Руфиан осудил расизм в Ла Лиге и испанское общество.

Напомним, в матче 35-го тура между «Валенсией» и « » вингер мадридцев подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков на «Месталье».

Руфиан опубликовал твит с флагами нескольких стран, рядом с каждым из которых написал: «Ничто не оправдывает расизм».

«Ничто не оправдывает расизм, но и провоцировать его тоже нельзя», – написал политик в твиттере рядом с испанским флагом.

Позже политик опубликовал еще один твит о проблеме расизма в Испании

«Страна, в которой нужно оскорбить игрока ттоп-клуба, чтобы несколько дней спорить о том, является ли расизм проблемой, когда десятилетиями десятки людей ежегодно умирают у ее берегов, явно имеет проблемы не только с расизмом», – написал Руфиан.

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