Ричардс о словах Тебаса про Винисиуса: «Он пытается выставить себя жертвой, кровь закипает от этого. Это не просто футбольная проблема, это часть жизни, с которой люди сталкиваются каждый день»
Майка Ричардс недоволен позицией Хавьера Тебаса по расизму в отношении Винисиуса Жуниора.
Вингер мадридского «Реала» раскритиковал Ла Лигу после того, как подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» в 35-м туре Ла Лиги. Глава лиги Хавьер Тебас ответил Винисиусу, заявив, что тот не явился на консультацию, на которой должны были быть разъяснены действия Ла Лиги в случае расизма. Позже Тебас сделал еще одно заявление о том, что имидж Ла Лиги не может быть запятнан.
«Хавьер [Тебас] пытался выставить себя жертвой в этой ситуации. То, что он сказал в своем заявлении, абсолютно унизительно.
Это заставляет мою кровь кипеть, и это часть проблемы. Это не просто футбольная проблема, это часть жизни, с которой люди сталкиваются каждый божий день.
Люди придают этому недостаточно значения, и это проблема. Если бы людям было не все равно, они бы что-нибудь с этим делали.
Речь не о том, чтобы вставать на колено или носить футболки Kick it Out, потому что это не работает. Я устал от необходимости повторять одно и то же, когда это происходит снова и снова. Мы уже достаточно поговорили. Кому действительно нужно разобраться в себе, так это тем, кто ведет себя как расист. До тех пор пока не будут применены более суровые наказания, всегда будет повторяться одно и то же.
Если Тебас так думает, то какие у нас шансы?» – сказал бывший защитник «Манчестер Сити» в эфире BBC Radio 5.
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:)
По какой причине, надеюсь, мозгов у тебя всё же хватит понять, хотя не уверен.
– Он называет меня черным уродом, Тренер! Это расизм!
– Но ты черный. И ты урод.
– Но ведь считать черных уродами - это расизм!
– Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь черный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех черных уродами, он считает уродом конкретно тебя.
Это не могло быть из-за так называемых провокаций Винисиуса.
На кого рассчитан этот абсурд?».