Ричардс о словах Тебаса про Винисиуса: «Он пытается выставить себя жертвой, кровь закипает от этого. Это не просто футбольная проблема, это часть жизни, с которой люди сталкиваются каждый день»

Теги Майка Ричардс Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Майка Ричардс недоволен позицией Хавьера Тебаса по расизму в отношении Винисиуса Жуниора.

Вингер мадридского «Реала» раскритиковал Ла Лигу после того, как подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» в 35-м туре Ла Лиги. Глава лиги Хавьер Тебас ответил Винисиусу, заявив, что тот не явился на консультацию, на которой должны были быть разъяснены действия Ла Лиги в случае расизма. Позже Тебас сделал еще одно заявление о том, что имидж Ла Лиги не может быть запятнан.

«Хавьер [Тебас] пытался выставить себя жертвой в этой ситуации. То, что он сказал в своем заявлении, абсолютно унизительно.

Это заставляет мою кровь кипеть, и это часть проблемы. Это не просто футбольная проблема, это часть жизни, с которой люди сталкиваются каждый божий день.

Люди придают этому недостаточно значения, и это проблема. Если бы людям было не все равно, они бы что-нибудь с этим делали.

Речь не о том, чтобы вставать на колено или носить футболки Kick it Out, потому что это не работает. Я устал от необходимости повторять одно и то же, когда это происходит снова и снова. Мы уже достаточно поговорили. Кому действительно нужно разобраться в себе, так это тем, кто ведет себя как расист. До тех пор пока не будут применены более суровые наказания, всегда будет повторяться одно и то же.

Если Тебас так думает, то какие у нас шансы?» – сказал бывший защитник «Манчестер Сити» в эфире BBC Radio 5.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ar41
В Ла Лиге играет куча чернокожих, но только "Винни обезьяна" по версии болельщиков. Дак может это не расизм, а хейт одного человека, который многим просто не нравится?
+27
-18
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыло советов
Просто ужас от каких проблем у них «закипает кровь»
:)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ FEZ10
Мне вот интересно .Как про белых говорят в африканских странах
В ЮАР лучше не приезжать
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Merdan Jumayew
Ответ Ar41
В Ла Лиге играет куча чернокожих, но только "Винни обезьяна" по версии болельщиков. Дак может это не расизм, а хейт одного человека, который многим просто не нравится?
Когда на Дани Алвеса кидали банан такой истерики всемирной не было или виннипупс из особой касты людей что-ли???🤦
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Том Мунтян
Ответ Ar41
В Ла Лиге играет куча чернокожих, но только "Винни обезьяна" по версии болельщиков. Дак может это не расизм, а хейт одного человека, который многим просто не нравится?
В футбол играют десятки тысяч футболистов, но прилетает больше остальных Месси, Роналду и т.д.
По какой причине, надеюсь, мозгов у тебя всё же хватит понять, хотя не уверен.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FEZ10
Мне вот интересно .Как про белых говорят в африканских странах
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Makar Tert
Честно уже задолбала эта тема , просто надеюсь что расистов наконец то поймают и она получат по заслугам
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КОЛЯ ИПОТЕКА
Ответ белошип
Комментарий удален модератором
Каталонского? Тебас? Головой дружишь или нет. приплел сюда барселону.какое отношение имеет Виннисиус к каталоний ,как раз он из мадрида.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TinTin
Диалог Тренера со своим бойцом из фильма «Джентельмены» вспоминается.

– Он называет меня черным уродом, Тренер! Это расизм!
– Но ты черный. И ты урод.
– Но ведь считать черных уродами - это расизм!
– Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь черный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех черных уродами, он считает уродом конкретно тебя.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Том Мунтян
Ответ Ar41
Комментарий удален модератором
Я тебя не оскорблял, очевидный факт о тебе написал, не более. А тебе удача даже не поможет)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Deze Deze
Ответ TinTin
Диалог Тренера со своим бойцом из фильма «Джентельмены» вспоминается. – Он называет меня черным уродом, Тренер! Это расизм! – Но ты черный. И ты урод. – Но ведь считать черных уродами - это расизм! – Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь черный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех черных уродами, он считает уродом конкретно тебя.
До сих пор не могу поверить, что такая фраза появилась в фильме для широкого проката в конце 10-х годов, когда мир уже полностью поехал на это теме. Ричи просто адский респект и уважуха.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адилет Асанкожоев
Ответ korablev
Карло Анчелотти в интервью сказал, что Винисиуса никто не называл обезьяной, ему кричали, что он дурень, что Анчелотти и осудил. То есть речь идет об оскорблении игрока вне зависимости от цвета кожи. Конечно, это тоже проблема. Отдельные Болельщики (и совсем не малочисленные) решили, что возможность кричать игрокам гадости, писать их в соцсетях - это их право, неотъемлемая часть футбола. Рано или поздно с этим начнут бороться. И назначат наказания. Потому что игрокам это естественно не нравится, а у них достаточно средств, чтобы привлекать на свою сторону СМИ, отдельные социальные институты и тому подобное. То есть когда-то фанатов начнут прессовать за резкие высказывания. Но не суть - сейчас пока тема оскорблений высоких рейтингов не набрала, а тема расизма раскручена до максимума. Поэтому очень выгодно представить весь этот скандал расистским. Но это же не так! И мне кажется, что должно работать наказание для тех, кто искажая факты, приплетает расизм к ситуации, где его не было. Они разжигают расовую рознь. И с этим должны бороться
Анчелотти: «Расистские оскорбления в адрес Винисиуса начались ещё с того момента, как мы вышли из автобуса.

Это не могло быть из-за так называемых провокаций Винисиуса.

На кого рассчитан этот абсурд?».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
Ответ FEZ10
Мне вот интересно .Как про белых говорят в африканских странах
желтоухом))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andr d
Ответ Том Мунтян
В футбол играют десятки тысяч футболистов, но прилетает больше остальных Месси, Роналду и т.д. По какой причине, надеюсь, мозгов у тебя всё же хватит понять, хотя не уверен.
Ты сейчас это полено поставил в один ряд с Месси и Роналду?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
real19024ver
Ответ Ar41
В Ла Лиге играет куча чернокожих, но только "Винни обезьяна" по версии болельщиков. Дак может это не расизм, а хейт одного человека, который многим просто не нравится?
Только Вини? Посмотри даже оф. протоколы матчей, тут на спортсе даже есть статистика, что эта проблема в Ла Лиге систематична уже очень и очень давно. И если бы не масштаб фигуры Вини, то это бы продолжалось и дальше. Хотя судя по Тебасу - будет продолжаться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_V69
Ответ Merdan Jumayew
Когда на Дани Алвеса кидали банан такой истерики всемирной не было или виннипупс из особой касты людей что-ли???🤦
Истерики нет, значит и расизма нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ar41
Ответ Том Мунтян
В футбол играют десятки тысяч футболистов, но прилетает больше остальных Месси, Роналду и т.д. По какой причине, надеюсь, мозгов у тебя всё же хватит понять, хотя не уверен.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
magentrumen
надоели цветные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
А почему Патрик Виера ещё не высказался?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FEZ10
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий