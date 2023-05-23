Ричардс о словах Тебаса про Винисиуса: «Он пытается выставить себя жертвой, кровь закипает от этого. Это не просто футбольная проблема, это часть жизни, с которой люди сталкиваются каждый день»

Майка Ричардс недоволен позицией Хавьера Тебаса по расизму в отношении Винисиуса Жуниора.

Вингер мадридского « » раскритиковал после того, как подвергся расистским оскорблениям во время матча с «Валенсией» в 35-м туре Ла Лиги. Глава лиги ответил , заявив, что тот не явился на консультацию, на которой должны были быть разъяснены действия Ла Лиги в случае расизма. Позже Тебас сделал еще одно заявление о том, что имидж Ла Лиги не может быть запятнан.

«Хавьер [Тебас] пытался выставить себя жертвой в этой ситуации. То, что он сказал в своем заявлении, абсолютно унизительно.

Это заставляет мою кровь кипеть, и это часть проблемы. Это не просто футбольная проблема, это часть жизни, с которой люди сталкиваются каждый божий день.

Люди придают этому недостаточно значения, и это проблема. Если бы людям было не все равно, они бы что-нибудь с этим делали.

Речь не о том, чтобы вставать на колено или носить футболки Kick it Out, потому что это не работает. Я устал от необходимости повторять одно и то же, когда это происходит снова и снова. Мы уже достаточно поговорили. Кому действительно нужно разобраться в себе, так это тем, кто ведет себя как расист. До тех пор пока не будут применены более суровые наказания, всегда будет повторяться одно и то же.

Если Тебас так думает, то какие у нас шансы?» – сказал бывший защитник «Манчестер Сити» в эфире BBC Radio 5.

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