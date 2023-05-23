Винисиус второй день тренируется отдельно от команды. Вингер «Реала» получит неделю отдыха в случае многоматчевой дисквалификации

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Валенсия Ла Лига дисквалификации Райо Вальекано Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Винисиус Жуниор тренируется отдельно от остальных игроков «Реала».

Вингер «Реала» получил прямую красную карточку в концовке матча с «Валенсией» в 35-м туре Ла Лиги и не сыграет с «Райо Вальекано» в среду. Сообщается, что бразилец может быть дисквалифицирован на срок от 2 до 3 матчей. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что в этом случае Винисиус получит неделю выходных.

По информации Marca, вингер второй день занимается в тренажерном зале отдельно от остальных игроков «Реала». Сообщается, что игрок хочет восстановиться психологически после расистского скандала во время матча с «Валенсией».

Вместо Винисиуса в заявку мадридцев на матч 36-го тура войдет вингер «Кастильи» Альваро Родригес.

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15 комментариев

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Wesley
Сегрегация?🤔
+14
-4
+10
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Konvicted
Ответ Акира_1
Какие же нынче ранимые парни. Другой бы уже в шутку перевёл или забил бы болт на эти оскорбления, а этот уже весь мир на уши поднял. Ещё и и травма у него теперь психологическая из-за оскорблений от абсолютно незнакомых людей.
чувак, ему 22 года, а его травят гопники со всей испании по поводу и без, не стесняясь в выражениях, приплетая расу, мать, желая смерти и т.д. Это ненормально, когда уже на подъезде к стадиону тысячи людей проклинают тебя так, как будто ты устроил холокост. Ты тут уже не отшутишься и не отмолчишься. Надо бороться, что он и пытается делать.
+8
-1
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llolishe
Анчелотти придется возглавить сборную Бразилии чтобы из-за Винисиуса там небыло бы скандала
+3
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Realista
Какой Винисиус нежный,как крем на торте.
+3
-1
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Назар Игорь
Ответ Demedieu
Интересно подсчитать количество просмотров и комментов под новостями с Винисиусом и Соболевым и сравнить количество. Кто победит в этом безумном рейтинге популярности?!
Странная постановка вопроса. Винисиус один из топовых игроков в мире, Соболев примитивный даже для РПЛ, Винисиус все свои карточки и дисквы получает по причине нервных срывов, Соболев расчëтливый симулянт и провокатор, наконец Винисиус играет в лучшем клубе мира, Соболев в середняке РПЛ. Возможен вопрос - почему в середняке? Ответ прост- не менее десятка очков Спартак приобрëл благодаря благосклонности судей.
+2
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Короче, можно и в отпуск.
Не пойму, они с Соболем сговорились, что ли
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Gaiar
Ответ Realista
Какой Винисиус нежный,как крем на торте.
Шоколадный крем)
+1
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Demedieu
Интересно подсчитать количество просмотров и комментов под новостями с Винисиусом и Соболевым и сравнить количество. Кто победит в этом безумном рейтинге популярности?!
0
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0
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Remix
Повреждение мозга на фоне эмоционального срыва
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Бухгалтер2021
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диква за что?
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<~Inter~>
Могли бы уже в отпуск его отправить. Важных матчей у Реала уже нет в сезоне
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<~Inter~>
Ответ llolishe
Анчелотти придется возглавить сборную Бразилии чтобы из-за Винисиуса там небыло бы скандала
В сборной Винисиус молчаливый. Там атмосфера изначально другая и к давления в сборной он будто бы не привык
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Pb-SE
Ответ Назар Игорь
Странная постановка вопроса. Винисиус один из топовых игроков в мире, Соболев примитивный даже для РПЛ, Винисиус все свои карточки и дисквы получает по причине нервных срывов, Соболев расчëтливый симулянт и провокатор, наконец Винисиус играет в лучшем клубе мира, Соболев в середняке РПЛ. Возможен вопрос - почему в середняке? Ответ прост- не менее десятка очков Спартак приобрëл благодаря благосклонности судей.
Да, но Спортс - это российский ресурс, поэтому родным бревнам уделено больше внимания, чем они того заслуживают.
Спроси у испанцев, кто такой Дзюба. Они максимум вспомнят, что это бывший нап сборной, который им пенку забил в 2018.
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