Винисиус второй день тренируется отдельно от команды. Вингер «Реала» получит неделю отдыха в случае многоматчевой дисквалификации

Винисиус Жуниор тренируется отдельно от остальных игроков «Реала».

Вингер «Реала» получил прямую красную карточку в концовке матча с «Валенсией» в 35-м туре и не сыграет с « » в среду. Сообщается, что бразилец может быть дисквалифицирован на срок от 2 до 3 матчей. Главный тренер «Реала» сообщил, что в этом случае Винисиус получит неделю выходных.

По информации Marca, вингер второй день занимается в тренажерном зале отдельно от остальных игроков « ». Сообщается, что игрок хочет восстановиться психологически после расистского скандала во время матча с «Валенсией».

Вместо Винисиуса в заявку мадридцев на матч 36-го тура войдет вингер «Кастильи» Альваро Родригес.

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