Винисиус второй день тренируется отдельно от команды. Вингер «Реала» получит неделю отдыха в случае многоматчевой дисквалификации
Винисиус Жуниор тренируется отдельно от остальных игроков «Реала».
Вингер «Реала» получил прямую красную карточку в концовке матча с «Валенсией» в 35-м туре Ла Лиги и не сыграет с «Райо Вальекано» в среду. Сообщается, что бразилец может быть дисквалифицирован на срок от 2 до 3 матчей. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что в этом случае Винисиус получит неделю выходных.
По информации Marca, вингер второй день занимается в тренажерном зале отдельно от остальных игроков «Реала». Сообщается, что игрок хочет восстановиться психологически после расистского скандала во время матча с «Валенсией».
Вместо Винисиуса в заявку мадридцев на матч 36-го тура войдет вингер «Кастильи» Альваро Родригес.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Не пойму, они с Соболем сговорились, что ли
Спроси у испанцев, кто такой Дзюба. Они максимум вспомнят, что это бывший нап сборной, который им пенку забил в 2018.