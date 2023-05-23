Погба о расизме: «Это психическое заболевание. Ни реклама, ни лозунги не изменят этих людей»
Поль Погба назвал расизм психическим заболеванием.
Полузащитник «Ювентуса» прокомментировал скандал с Винисиусом Жуниором, которого болельщики «Валенсии» называли «обезьяной» и «дурнем» во время матча чемпионата Испании.
«Кто нас защитит? Это было не в первый раз и не последний. Но мы никогда не должны допустить, чтобы это повторилось. У нас очень много примеров, и я думаю, что сегодня мы все согласны с тем, что с тех пор ничего не изменилось.
Бананы, звуки животных, кричалки против нас? Это психическое заболевание, и я думаю, что мы все согласны с тем, что ни реклама, ни лозунги не изменят этих людей. Если я чему и научился за этот год, так это тому, что если у кого-то черное сердце, ничто и никто не сможет этого изменить.
Если институты не хотят найти реальное решение, давайте попробуем сделать это сами, для себя.
Полностью тебя поддерживаю, бро», – написал Погба, обращаясь к Винисиусу.
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Это реакция на ваше постоянное нытье и желание получать выгоду от того, что вы негры. Это ли не расизм ставить себя в исключительное положение по отношению к белым?Повиниться, что вас кто-то где-то когда-то угнетал и чувствовать перманентную горечь от этого? - Не прокатит! Беситесь дальше.
Давайте вспомним что представлял собой Йоханнесбург, когда ЮАР управляли белые и что он представляет собой сейчас в сравнении с пригородами, где теперь живут белые?
кхммм...
Более того, если определенная группа людей обижается на "Бананы, звуки животных, кричалки против них" - то это как раз их психическое заболевание! Другими словами, они действительно считают, что имеют большое сходство с животным и из-за этого комплексуют.
можно снять миллион фильмов и роликов про то, что толстым быть здорово и замечательно, но при повышении градуса эмоций (ситуации могут быть разные), стройный человек напомнит своему оппоненту про его жирдяйство. с цветом кожи точно также и работает это в обе стороны. черные ребята белых не стремяются называть white bitch
Но для вас же это другое совсем , да ?
Говорю же - нет негров , нет расизма.
Сейчас Белый гетеросексуальный мужчина самый незащищённый человек.