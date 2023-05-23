Погба о расизме: «Это психическое заболевание. Ни реклама, ни лозунги не изменят этих людей»

Поль Погба назвал расизм психическим заболеванием.

Полузащитник « » прокомментировал скандал с , которого болельщики «Валенсии» называли «обезьяной» и «дурнем» во время матча чемпионата .

«Кто нас защитит? Это было не в первый раз и не последний. Но мы никогда не должны допустить, чтобы это повторилось. У нас очень много примеров, и я думаю, что сегодня мы все согласны с тем, что с тех пор ничего не изменилось.

Бананы, звуки животных, кричалки против нас? Это психическое заболевание, и я думаю, что мы все согласны с тем, что ни реклама, ни лозунги не изменят этих людей. Если я чему и научился за этот год, так это тому, что если у кого-то черное сердце, ничто и никто не сможет этого изменить.

Если институты не хотят найти реальное решение, давайте попробуем сделать это сами, для себя.

Полностью тебя поддерживаю, бро», – написал , обращаясь к Винисиусу.

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