Погба о расизме: «Это психическое заболевание. Ни реклама, ни лозунги не изменят этих людей»

Теги Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Поль Погба Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Поль Погба назвал расизм психическим заболеванием.

Полузащитник «Ювентуса» прокомментировал скандал с Винисиусом Жуниором, которого болельщики «Валенсии» называли «обезьяной» и «дурнем» во время матча чемпионата Испании

«Кто нас защитит? Это было не в первый раз и не последний. Но мы никогда не должны допустить, чтобы это повторилось. У нас очень много примеров, и я думаю, что сегодня мы все согласны с тем, что с тех пор ничего не изменилось.

Бананы, звуки животных, кричалки против нас? Это психическое заболевание, и я думаю, что мы все согласны с тем, что ни реклама, ни лозунги не изменят этих людей. Если я чему и научился за этот год, так это тому, что если у кого-то черное сердце, ничто и никто не сможет этого изменить.

Если институты не хотят найти реальное решение, давайте попробуем сделать это сами, для себя. 

Полностью тебя поддерживаю, бро», – написал Погба, обращаясь к Винисиусу. 

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52 комментария

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Bender rules
Надо же, я то думал это социальное явление, а оказывается это психическое заболевание. Всех на терапию.
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Demedieu
Странно, что Яя Туре еще ниче не сказал
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Arty K.
Видеть везде расизм - это к психиатру
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Spartakus1984
Дело в том что расизм,это не только про чернокожих но и белых,расизм есть и по отношению к белым.
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Паук, вощем-та!
Нифига, дружок!
Это реакция на ваше постоянное нытье и желание получать выгоду от того, что вы негры. Это ли не расизм ставить себя в исключительное положение по отношению к белым?Повиниться, что вас кто-то где-то когда-то угнетал и чувствовать перманентную горечь от этого? - Не прокатит! Беситесь дальше.
Давайте вспомним что представлял собой Йоханнесбург, когда ЮАР управляли белые и что он представляет собой сейчас в сравнении с пригородами, где теперь живут белые?
+22
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K. Eropegov
"...если у кого-то черное сердце..."
кхммм...
+7
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Виктор Бутко
Ответ Паук, вощем-та!
Нифига, дружок! Это реакция на ваше постоянное нытье и желание получать выгоду от того, что вы негры. Это ли не расизм ставить себя в исключительное положение по отношению к белым?Повиниться, что вас кто-то где-то когда-то угнетал и чувствовать перманентную горечь от этого? - Не прокатит! Беситесь дальше. Давайте вспомним что представлял собой Йоханнесбург, когда ЮАР управляли белые и что он представляет собой сейчас в сравнении с пригородами, где теперь живут белые?
вот чистый расизм в своем самом пещерном виде.
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Даша Тихонова
Так и запишем - БЛМ это болезнь
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d.xoxlov
Ты б про своё физическое вспомнил. Рухлядь в 30 лет.
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zSERGIOz
Всегда кто-то кого-то оскорбляет и унижает. Тем более на эмоциональных состязаниях. Это не хорошо и не плохо. Это данность. Почему если черного назвать просто "дерьмом" и "черным дерьмом", то он на второе оскорбление обидется гораздо больше? Чего плохого в черном цвете? Или они действительно считают, что быть черным - хреново?
Более того, если определенная группа людей обижается на "Бананы, звуки животных, кричалки против них" - то это как раз их психическое заболевание! Другими словами, они действительно считают, что имеют большое сходство с животным и из-за этого комплексуют.
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belikovda.90
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
В мире столько расс и этносов, а проблемы только у черных. Как будто среди других расс и этносов не было рабства и работорговли.
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no_one_perfect
Почему-то вспоминается эпизод из «Сауз Парка», в котором Токен обижается из-за того что все называют его «богатеньким». В конце серии, ему объясняют, что мы же мальчики, мы всегда стебемся на другими, над Кенни, что он бедный, над Кайлом, что он еврей, над Картманом что он жирный… но раз тебя задевает «богатенький», то ничего страшного, мы не будем тебя называть так, мы будем теперь называть тебя «плакса»
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Jlaw
нравится как живет Погба, на работе он бесконечно сидит на больняках, в обычной жизни постоянно рассказывает какой он ущемленный и недолюбленный
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МТБ
Да, психическое заболевание, притом чаще всего у чёрных, которые примерно во всём видят расизм и игнорирую аналогичное поведение по отношению ко всем другим
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Alibi_URAL
Интересно, а если медийное лицо на Западе заявит, что гомосексуализм это психологическое заболевание, то на сколько сильно эта новость бомбанет?
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Артур Джаниашвили
Я так устал от нытиков. Да занимайтесь своими делами, ведите себя нормально, не придумывайте себе секты(блм).Жизни всех важны, и чёрных и белых. И если что, меня тоже угнетали. Но я же не ною. Я живу дальше.
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Dinamik1
Вот уже конкретно дастали этим.Вот поэтому и будут кричать им расисткие лозунги раз они сами раздувают эту тему.
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bagi
Ответ Паук, вощем-та!
Нифига, дружок! Это реакция на ваше постоянное нытье и желание получать выгоду от того, что вы негры. Это ли не расизм ставить себя в исключительное положение по отношению к белым?Повиниться, что вас кто-то где-то когда-то угнетал и чувствовать перманентную горечь от этого? - Не прокатит! Беситесь дальше. Давайте вспомним что представлял собой Йоханнесбург, когда ЮАР управляли белые и что он представляет собой сейчас в сравнении с пригородами, где теперь живут белые?
это белый расизм. и это психическое заболевание черных
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Виктор Войнов
Реальное решение, не обращать на это внимание
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Jokk
Ответ Jlaw
нравится как живет Погба, на работе он бесконечно сидит на больняках, в обычной жизни постоянно рассказывает какой он ущемленный и недолюбленный
Ну Погба реально ущемляют, правда его же родной брат со своими черными корешами
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Konstantin Meerov
такова природа людей. это не заболевание. когда человека переполняют эмоции, и он хочет задеть другого, то проще всего заострить внимание на его различиях - цвет кожи, внешность, ориентация и т.д.

можно снять миллион фильмов и роликов про то, что толстым быть здорово и замечательно, но при повышении градуса эмоций (ситуации могут быть разные), стройный человек напомнит своему оппоненту про его жирдяйство. с цветом кожи точно также и работает это в обе стороны. черные ребята белых не стремяются называть white bitch
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bagi
Ответ адекват
Ты в Африку езжай, на свою историческую родину, там познакомишься с настоящим расизмом, только к белым.
так это и есть белый расизм. сейчас белому ничего нельзя из того, что можно черным. черным все преференции
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Дмитрий Турецкий
Ответ Тиджани Бабангида
Отторжение и агрессия в адрес отличающихся особей - природный инстинкт большинства млекопитающих
это ты в какую сторону излагаешь?)
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el shaarawy92
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Всё знаю
Только блм- это тоже расизм.
Но для вас же это другое совсем , да ?
Говорю же - нет негров , нет расизма.
Сейчас Белый гетеросексуальный мужчина самый незащищённый человек.
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