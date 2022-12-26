Неймар, Винисиус, Каземиро, Алиссон, Жезус, Антони, Тиаго Силва номинированы на приз лучшему бразильскому игроку, выступающему за границей

Объявлены номинанты на премию «Золотая самба»-2022.

Приз вручается лучшему бразильскому футболисту года, выступающему за границей. В 2021 году премию получил форвард «ПСЖ» Неймар.

Список номинантов на «Золотую самбу»-2022:

Алиссон, Фабиньо (оба – « »), Антони, Каземиро (оба – « »), Бремер, Данило (оба – « »), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Эдер Милитао, Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (все – « »), Эдерсон («Манчестер Сити»);

Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли (оба – «Арсенал»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Маркиньос, (оба – «ПСЖ»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Рафинья Диас («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм», Тиаго Силва («Челси»).

Победитель будет определен в голосовании, которое пройдет с 3 по 31 января 2023 года. В нем примут участие болельщики и члены ассоциации Sambafoot, организующей вручение премии.

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