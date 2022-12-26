Неймар, Винисиус, Каземиро, Алиссон, Жезус, Антони, Тиаго Силва номинированы на приз лучшему бразильскому игроку, выступающему за границей

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Объявлены номинанты на премию «Золотая самба»-2022.

Приз вручается лучшему бразильскому футболисту года, выступающему за границей. В 2021 году премию получил форвард «ПСЖ» Неймар. 

Список номинантов на «Золотую самбу»-2022:

Алиссон, Фабиньо (оба – «Ливерпуль»), Антони, Каземиро (оба – «Манчестер Юнайтед»), Бремер, Данило (оба – «Ювентус»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Эдер Милитао, Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (все – «Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»);

Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли (оба – «Арсенал»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Маркиньос, Неймар (оба – «ПСЖ»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Рафинья Диас («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм», Тиаго Силва («Челси»).

Победитель будет определен в голосовании, которое пройдет с 3 по 31 января 2023 года. В нем примут участие болельщики и члены ассоциации Sambafoot, организующей вручение премии. 

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13 комментариев

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Marcus-light
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Ответ Ruscello
Первая половина года- Винисиус, вторая- Неймар.
А по целому году Каземиро. Он был хорош и в первой половине, и под конец выдал шикарные месяцы
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El Ilusionista
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В целом все хуже. Но можно вручить тому, кто лучше всех танцевал танец голубя.
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Cross Bound
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Все пишут о Неймаре и Винисиусе. В то же время Алиссон просто разрывает весь год и благодаря ему Ливерпуль сейчас в топ6, а в прошлом году был на втором месте в АПЛ и в финале ЛЧ
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Рашпель793
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Вини выиграл ЛаЛигу, ЛЧ, на ЧМ был очень неплох, пока Неймар травму залечивал. Имхо, но по делу было бы правильно именно Вини приз дать. Но получит Неймар.
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Ruscello
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Первая половина года- Винисиус, вторая- Неймар.
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инок
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Трудный выбор, многие хороши. Но пожалуй Винисиус и Неймар - всё-же лучшие. Да и Каземиро неплох...
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Тохир Анваров
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Ну мне кажется Неймар был лучшим
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Isa Babaev
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Неймар
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Анатолий Белов
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Коут?
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Никого_нет
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Казе или Вини, так как и ЛЧ и Чемп выиграли
А так впринципе все плюс минус на одном уровне
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corazón blanco
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Для меня лично два явных фаворита: Неймар и Винисиус. Неймар очень сильно начал эту часть сезона, как в лучшие годы. Винисиус выдал свой лучший сезон, много результативных баллов набрал. Каземиро тоже топовый сезон проводит, великолепно провел весеннюю часть сезона, в финале Лиги Чемпионов был одним из лучших игроков, да и в Юнайтед пришёл и после адаптации сразу забрал центр поля под свою опеку.
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Пирс Морган
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По популярности Неймар, по делу Вини)
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VuNePonimaete
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Ну так-то Вини явно лучше Неймара провел 22 год
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