Переход Коутиньо в «Барсу» за 120+40 млн евро – самый провальный из топ-трансферов по версии Goal. Гризманн и Феликс – в топ-3, Лукаку попал в список дважды

Издание Goal составило рейтинг самых провальных топ-трансферов в истории футбола.

В список попали 14 трансферов. Отметим, что 13 переходов состоялись после 2010 года, еще один – в 2009-м. Нападающий Ромелу Лукаку стал единственным игроком, попавшим в рейтинг дважды.

1. Филиппе Коутиньо (из « » в «Барселону» в 2018-м за 120+40 млн евро);

2. Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону» в 2019-м за 120 млн евро);

3. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико» в 2019-м за 126 млн евро);

4. Усман Дембеле (из «Боруссии» в «Барселону» в 2017-м за 105 млн евро);

5. Поль Погба (из « » в « » в 2016-м за 89,5 млн фунтов);

6. Эден Азар (из «Челси» в «Реал» в 2019-м за 130 млн фунтов)

7. Харри Магуайр (из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» в 2019-м за 80 млн фунтов);

8. Ромелу Лукаку (из «Интера» в « » в 2021-м за 97,5 млн фунтов);

9. Хамес Родригес (из «Монако» в «Реал» в 2014-м за 80 млн евро);

10. Николя Пепе (из «Лилля» в «Арсенал» в 2019-м за 79 млн фунтов);

11. Альваро Мората (из « » в «Челси» в 2017-м за 60 млн фунтов);

12. Кепа Аррисабалага (из «Атлетика» в «Челси» в 2018-м за 72 млн фунтов);

13. Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» в 2017-м за 75 млн фунтов);

14. Златан Ибрагимович (из «Интера» в «Барселону» в 2009-м за 69,5 млн евро).