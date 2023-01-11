Переход Коутиньо в «Барсу» за 120+40 млн евро – самый провальный из топ-трансферов по версии Goal. Гризманн и Феликс – в топ-3, Лукаку попал в список дважды

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Издание Goal составило рейтинг самых провальных топ-трансферов в истории футбола. 

В список попали 14 трансферов. Отметим, что 13 переходов состоялись после 2010 года, еще один – в 2009-м. Нападающий Ромелу Лукаку стал единственным игроком, попавшим в рейтинг дважды.

1. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018-м за 120+40 млн евро);

2. Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону» в 2019-м за 120 млн евро);

3. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико» в 2019-м за 126 млн евро);

4. Усман Дембеле (из «Боруссии» в «Барселону» в 2017-м за 105 млн евро);

5. Поль Погба (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016-м за 89,5 млн фунтов);

6. Эден Азар (из «Челси» в «Реал» в 2019-м за 130 млн фунтов)

7. Харри Магуайр (из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» в 2019-м за 80 млн фунтов);

8. Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси» в 2021-м за 97,5 млн фунтов);

9. Хамес Родригес (из «Монако» в «Реал» в 2014-м за 80 млн евро);

10. Николя Пепе (из «Лилля» в «Арсенал» в 2019-м за 79 млн фунтов);

11. Альваро Мората (из «Реала» в «Челси» в 2017-м за 60 млн фунтов);

12. Кепа Аррисабалага (из «Атлетика» в «Челси» в 2018-м за 72 млн фунтов);

13. Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» в 2017-м за 75 млн фунтов);

14. Златан Ибрагимович (из «Интера» в «Барселону» в 2009-м за 69,5 млн евро).

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75 комментариев

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Ramal Ali
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Ответ Артем Коваленко
Ну не знаю. На мой взгляд, Ибрагимович тут лишний.
Полностью согласен
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Ramal Ali
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Ответ statistic5
а где Бэйл?
Который принес два лч и кубок Испании???
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statistic5
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а где Бэйл?
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Ramal Ali
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Ответ Рим Мухаметшин
Видимо, Лапорта опять подёргал рычаги и украл заслуженный топ 1 Азара! Чёртовы каталонцы!
😂😂😂
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Ramal Ali
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Азар должен быть на 1 месте ,Коут , Дембеле и Гризманн (особенно второй после 5 лет😂) хоть какую то пользу давали
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ManchesteR
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Лукаку мастерски вертит клубы на своем поршне
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Harut Hovsepyan
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Нахождение Хамеса в топ-10 - это бред. Он выдал шикарный первый сезон с 17+18 по г+а, второй сезон проводил точно также, вплоть до травмы, а после нее, хоть и не возвращался на тот же уровень, но хотя бы был полезен, как игрок ротации.

Одни его голы из-за пределов штрафной стоили того, чтобы купить его.

Но только вот он мог этого всего даже не делать, все равно Перес его брал скорее для достижения других целей, не связанных с игрой на поле. Там в ход пошли совсем другие игры, а в таких играх Перес - как рыба в воде. Уверен, дядя Фло ни капельки не жалеет о покупке!
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Сергей Афанасьев
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Покупай теперь всяких французов
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Усатый КозлоБык ©
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Барсетку лихо нагревали 😂😂😂
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Michael Boldyrev
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Было бы еще неплохо в единой валюте стоимости трансферов указывать. И да, Азар - это самый провальный трансфер (он же и самый дорогой) в этом списке.
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kacnep
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Ничего не провальный. Спросите об этом боссов Ливерпуля, которые купили ВВД и Алиссона на эти деньги
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Мельников Михаил
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Как по мне топ-3 должен быть такой:
1. Коутиньо
2. Азар
3. Кепа
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Олжас
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Кака, Шевченко, Игуаин ...
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DavidRobertJosephBeckham
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Погба слишком высоко, а Азар слишком низко. Имхо, бельгиец уверенно должен делить 1-2 место с Коутиньо.
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Mamontilo
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Да будет ср@ч
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Рэд Уайт
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Худший однозначно Азар ,с дноутиньо хоть 30 млн получилось вернуть
Ну и что за бред Дембеле в тройке???
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Игорь Новиков
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Ответ Трампист
Пепе несправедливо энивей. У него зп маленькая, я думаю в антирейтинге ему не место
Зарплата маленькая, а 80 млн за трансфер - большие деньги.
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Рим Мухаметшин
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Видимо, Лапорта опять подёргал рычаги и украл заслуженный топ 1 Азара! Чёртовы каталонцы!
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aseke
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Видишь список и думаешь - вот это безумие...
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Стаут
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Как же местные кулес с пеной у рта доказывают тут всем что навесман дембеле совсем не провальный трансфер
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Рашпель793
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Не, ну Азар в топ-3 должен быть. Коутиньо да, первое место заслуженно. И в Барсе не заиграл, а потом ещё и поучаствовал в 8:2.
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Артем Коваленко
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Ну не знаю. На мой взгляд, Ибрагимович тут лишний.
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SergioRamos92
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Лукаку крут,на классе всех уделал
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Никита Смолов
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Дембеле 4 , Азар 6 ????
Да этот бургер в подметки не годится Усману
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Трампист
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Пепе несправедливо энивей. У него зп маленькая, я думаю в антирейтинге ему не место
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