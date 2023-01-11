Переход Коутиньо в «Барсу» за 120+40 млн евро – самый провальный из топ-трансферов по версии Goal. Гризманн и Феликс – в топ-3, Лукаку попал в список дважды
Издание Goal составило рейтинг самых провальных топ-трансферов в истории футбола.
В список попали 14 трансферов. Отметим, что 13 переходов состоялись после 2010 года, еще один – в 2009-м. Нападающий Ромелу Лукаку стал единственным игроком, попавшим в рейтинг дважды.
1. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону» в 2018-м за 120+40 млн евро);
2. Антуан Гризманн (из «Атлетико» в «Барселону» в 2019-м за 120 млн евро);
3. Жоау Феликс (из «Бенфики» в «Атлетико» в 2019-м за 126 млн евро);
4. Усман Дембеле (из «Боруссии» в «Барселону» в 2017-м за 105 млн евро);
5. Поль Погба (из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» в 2016-м за 89,5 млн фунтов);
6. Эден Азар (из «Челси» в «Реал» в 2019-м за 130 млн фунтов)
7. Харри Магуайр (из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» в 2019-м за 80 млн фунтов);
8. Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси» в 2021-м за 97,5 млн фунтов);
9. Хамес Родригес (из «Монако» в «Реал» в 2014-м за 80 млн евро);
10. Николя Пепе (из «Лилля» в «Арсенал» в 2019-м за 79 млн фунтов);
11. Альваро Мората (из «Реала» в «Челси» в 2017-м за 60 млн фунтов);
12. Кепа Аррисабалага (из «Атлетика» в «Челси» в 2018-м за 72 млн фунтов);
13. Ромелу Лукаку (из «Эвертона» в «Манчестер Юнайтед» в 2017-м за 75 млн фунтов);
14. Златан Ибрагимович (из «Интера» в «Барселону» в 2009-м за 69,5 млн евро).
Одни его голы из-за пределов штрафной стоили того, чтобы купить его.
Но только вот он мог этого всего даже не делать, все равно Перес его брал скорее для достижения других целей, не связанных с игрой на поле. Там в ход пошли совсем другие игры, а в таких играх Перес - как рыба в воде. Уверен, дядя Фло ни капельки не жалеет о покупке!
1. Коутиньо
2. Азар
3. Кепа
Ну и что за бред Дембеле в тройке???
Да этот бургер в подметки не годится Усману