«Расистские кричалки на стадионах не представляют Испанию. Мы продолжим бороться со всеми формами дискриминации». Министр труда страны о ситуации с Винисиусом

Министр труда и социальной экономики Испании осудила расизм со стороны болельщиков.

Ранее вингер мадридского « » подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков на «Месталье» во время матча 35-го тура против «Валенсии». После матча Винисиус раскритиковал Ла Лигу, заявив, что проявления расизма стали в чемпионате «привычным явлением», и теперь лига «принадлежит расистам».

«Расистские кричалки на футбольных стадионах не представляют ни нашу страну, ни каких-либо футбольных фанатов.

Мы продолжим работать над тем, чтобы покончить с расизмом или любой другой формой дискриминации», – написала Йоланда Диас в твиттере.

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