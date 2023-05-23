«Расистские кричалки на стадионах не представляют Испанию. Мы продолжим бороться со всеми формами дискриминации». Министр труда страны о ситуации с Винисиусом

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Политика соцсети Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Министр труда и социальной экономики Испании осудила расизм со стороны болельщиков.

Ранее вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков на «Месталье» во время матча 35-го тура Ла Лиги против «Валенсии». После матча Винисиус раскритиковал Ла Лигу, заявив, что проявления расизма стали в чемпионате «привычным явлением», и теперь лига «принадлежит расистам».

«Расистские кричалки на футбольных стадионах не представляют ни нашу страну, ни каких-либо футбольных фанатов.

Мы продолжим работать над тем, чтобы покончить с расизмом или любой другой формой дискриминации», – написала Йоланда Диас в твиттере.

«Недостаточно не быть расистами, нужно быть антирасистами». Marca посвятила скандалу с Винисиусом первую полосу

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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8 комментариев

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Геннадий Чеботарев
Ответ Nekitruban
Чтобы избавится от расизма нужно повышать общий уровень интеллекта и образованности народа. Штрафами можно только замаскировать проблему. Расизм - это просто менее агрессивная форма фашизма
а какое отношение к рассизму имеет Испания?
+1
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Nekitruban
Чтобы избавится от расизма нужно повышать общий уровень интеллекта и образованности народа. Штрафами можно только замаскировать проблему.
Расизм - это просто менее агрессивная форма фашизма
+3
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Nike of FW
расизм плохо, но когда драйвером войны с расизмом выступает Винисиус и клуб ,болельщики которого приверженцы националистических идей, становится понятно , что дело не в расизме вообще ....
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Джон Мщузавсех
Болельщиков следует наказать, иначе это просто закончится болтовнёй.
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Nike of FW
30/05/2014
УЕФА объявил, что два южных сектора «Бернабеу» будут закрыты из-за расистских выкриков в матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

https://www.cuatro.com/deportes/futbol/uefa-cierra-sectores-bernabeu-racistas_18_1803930115.html
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Nekitruban
Ответ Геннадий Чеботарев
а какое отношение к рассизму имеет Испания?
А где вы видели в моем комментарии слово Испания?
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