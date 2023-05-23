«Расистские кричалки на стадионах не представляют Испанию. Мы продолжим бороться со всеми формами дискриминации». Министр труда страны о ситуации с Винисиусом
Министр труда и социальной экономики Испании осудила расизм со стороны болельщиков.
Ранее вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков на «Месталье» во время матча 35-го тура Ла Лиги против «Валенсии». После матча Винисиус раскритиковал Ла Лигу, заявив, что проявления расизма стали в чемпионате «привычным явлением», и теперь лига «принадлежит расистам».
«Расистские кричалки на футбольных стадионах не представляют ни нашу страну, ни каких-либо футбольных фанатов.
Мы продолжим работать над тем, чтобы покончить с расизмом или любой другой формой дискриминации», – написала Йоланда Диас в твиттере.
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Расизм - это просто менее агрессивная форма фашизма
УЕФА объявил, что два южных сектора «Бернабеу» будут закрыты из-за расистских выкриков в матче Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».
https://www.cuatro.com/deportes/futbol/uefa-cierra-sectores-bernabeu-racistas_18_1803930115.html