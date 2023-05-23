Фердинанд – Тебасу: «Просто уйди в отставку прямо сейчас! Этот парень оторван от реальности, не понимаю, почему ему разрешают писать посты самому»

Рио Фердинанд призвал президента Ла Лиги уйти в отставку после его слов о Винисиусе.

Напомним, подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Валенсии» во время матча 35-го тура Ла Лиги на «Месталье».

После матча вингер мадридского « » опубликовал в твиттере заявление с критикой Ла Лиги, отметив, что проявления расизма в чемпионате стали «привычным явлением». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на твит Винисиуса, заявив, что тот не явился на консультацию, на которой игроку должны были разъяснить действия Ла Лиги в случае проявлений расизма.

«Просто уйди в отставку прямо сейчас!

Отвратительно, позорно, он настолько оторван от реальности, что я и вправду не могу поверить, что этому парню разрешено писать в социальных сетях самому.

«Случаи расизма – крайне редкое явление». Этот парень вообще не в курсе?! Он говорит, их было только 9.

Сколько эмпатии и сострадания к миру в его обращении!» – написал бывший защитник « », процитировав твит Тебаса.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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