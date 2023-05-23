Фердинанд – Тебасу: «Просто уйди в отставку прямо сейчас! Этот парень оторван от реальности, не понимаю, почему ему разрешают писать посты самому»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия Реал Мадрид Валенсия Ла Лига Хавьер Тебас соцсети Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Рио Фердинанд призвал президента Ла Лиги уйти в отставку после его слов о Винисиусе.

Напомним, Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Валенсии» во время матча 35-го тура Ла Лиги на «Месталье».

После матча вингер мадридского «Реала» опубликовал в твиттере заявление с критикой Ла Лиги, отметив, что проявления расизма в чемпионате стали «привычным явлением». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на твит Винисиуса, заявив, что тот не явился на консультацию, на которой игроку должны были разъяснить действия Ла Лиги в случае проявлений расизма.

«Просто уйди в отставку прямо сейчас!

Отвратительно, позорно, он настолько оторван от реальности, что я и вправду не могу поверить, что этому парню разрешено писать в социальных сетях самому.

«Случаи расизма – крайне редкое явление». Этот парень вообще не в курсе?! Он говорит, их было только 9.

Сколько эмпатии и сострадания к миру в его обращении!» – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед», процитировав твит Тебаса.

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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60 комментариев

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Алексей Крапивкин
Тебас как опухоль в испанском футболе
+50
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+41
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bullFrog
Ответ Aggrrist
Больше похоже на пиар-компанию Суперлиги в лице Реала против Тебаса УЕФАиста.
Реал заплатил быдланам на Месталье, чтобы они орали Винисиус - обезьяна. Все по секретным документам (с).
+26
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+19
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Arthas M
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Почему Фердинанд лезет вообще в дела Чемпионата из другого государства? Все так возбудились на тему расизма?
Что значит лезет? Ему что теперь сво мнение нельзя выразить? А почему вы тогда лезете в дела Фердинанда?))
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+15
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Nice_Fellow
Спортс, хватит трафик собирать и кликбейтить: расизм, Винисиус, Соболев - перестаньте форсить весь этот шлак и засирать аудитории головы говном.

Очень люблю ваш ресурс, но слишком много всего этого.
+17
-3
+14
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se_queda
Тебас давно пора на пенсию
+11
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+10
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Взвешенный вомбат Китая
Почему Фердинанд лезет вообще в дела Чемпионата из другого государства?
Все так возбудились на тему расизма?
+14
-10
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1skandeR
У Тебаса старческий маразм, ему уже давно пора с внуками время проводить, а не управлять лигой.
+5
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Семён Потапов
Ответ Nice_Fellow
Спортс, хватит трафик собирать и кликбейтить: расизм, Винисиус, Соболев - перестаньте форсить весь этот шлак и засирать аудитории головы говном. Очень люблю ваш ресурс, но слишком много всего этого.
Спортс всегда был таким, с добрым утром
+5
-1
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VuNePonimaete
Ответ G-Mack
У англосаксов так заведено лезть везде кроме своей земли..
найс приплел
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MURA
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Почему Фердинанд лезет вообще в дела Чемпионата из другого государства? Все так возбудились на тему расизма?
ну и ты вот полез и пишешь свое мнение)))
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Анвар Масимов
Ответ Апач
пусть Рио хоть чем-то поуправляет, кроме своей жены со сделанными сиськами/губами. Пусть хоть что-то попытается организовать, серьезнее отпуска на лазурных берегах. А потом критикует реальных управленцев - со всеми их минусами, но и плюсами... Понимаю, что в Европе, да и России, 70% любителей Ла Лиги "живут" в информационном поле золотого треугольника Реал-Барса-Ателтико... но все таки может стоит поинтересоваться, а почему руководители всех прочих клубов постоянно поддерживают и переизбирают Тебаса...может он в чем то да и полезен для испанского футбола
видимо ты очень плохо знаком с работой данного персонажа
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Павел Сморщков
"...что этому парню разрешено писать в социальных сетях...". Всё, что нужно знать о левачье.
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creat1ve
Ответ trav
Почему англичанин считает правильным влезать в дела другой страны? Его кто-то спрашивал?
потому что давно уже нет никаких стран, это архаизм из пятнадцатого века. мы уже десятки лет существуем в глобальном обществе
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G-Mack
Ответ Безумный Макс
началась травля Тебаса может Фердинанд будет заниматься Английскими делами а не лезть не в своё дело и страну
У англосаксов так заведено лезть везде кроме своей земли..
+11
-8
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Апач
пусть Рио хоть чем-то поуправляет, кроме своей жены со сделанными сиськами/губами. Пусть хоть что-то попытается организовать, серьезнее отпуска на лазурных берегах. А потом критикует реальных управленцев - со всеми их минусами, но и плюсами... Понимаю, что в Европе, да и России, 70% любителей Ла Лиги "живут" в информационном поле золотого треугольника Реал-Барса-Ателтико... но все таки может стоит поинтересоваться, а почему руководители всех прочих клубов постоянно поддерживают и переизбирают Тебаса...может он в чем то да и полезен для испанского футбола
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Arthas M
Ответ Безумный Макс
началась травля Тебаса может Фердинанд будет заниматься Английскими делами а не лезть не в своё дело и страну
Вы комментирую события произошедшие в Испании не лезете не в свое дело и в чужую страну?
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Апач
Ответ Ман Сити
Тебас: а вот Сити и ПСЖ... и поехало
а в чем именно он не прав? Разве у Сити и ПСЖ все нормально с исполнением правил ФФП?... ой...понял по твоему нику - что у Сити точно все в порядке...
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rej1sta
Ответ белошип
Если Тебас уйдёт бчк перестанет брать трофеи,не зря же кабинет голосовал за эту жабу)
Иронично, от фаната Реала это слышать)

https://www.sports.ru/football/1115125046-tebas-o-reale-i-perese-ya-madridist-no-ne-florentinist.html?sl=1
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Апач
Ответ Роман Макеев
Ну так тебе эти 70%ответят,что все остальные ниже по таблице просто любят:"когда богачи страдают".Низменно,но реалистично для быдла.Что весь интерес на ТВ правах держится засчёт как раз таки этого золотого треугольника.Италия уже обошла Испанию по обсуждаемости и силе учитывая этот Еврокубковый сезон.Но ты тоже прав,сидеть тепло на жопе и критиковать может любой дурак.Лучше бы вместо бравады вкинул бы мыслю о решении,да только чинуши способны на внедрение FND и его аналлогов как в Италии.
Возможно я криво понял твой ответ, что все прочие клубы, которые выбирают Тебаса - это быдло, которое заинтересовано не в своих классовых интересах, а в том, чтобы просто "богачи страдали"?
Вообще то без этого быдла и Примеры не будет...ну никто не будет смотреть, и соответственно платить, чемпионат 3 клубов. И вообще то это быдло игроков для богачей растит. И именно это быдло еще поддерживает атмосферу "доброго старого испанского", в отличие от глобальных проектов золотого треугольника...
Не расизм главное зло современного футбола. А жуткое финансовое расслоение. И двоякая трактовка правл ФФП для Сити/ПСЖ/Барсы и Загреба/Динамо М/Интера. И с этим Тебас целенаправленно и поступательно борется. Не делаю из него "идейного революционера за счастье всех обездоленных" - у него как у любого политики повестка продумана и не несет никакой личной веры. Но для выживания всей Примеры я думаю он сделал намного больше любых "борцов с расизмом". Особенно из Англии. А херли, давайте в Примере на коленки вставать...ведь это реально помогает, да?
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Men77
Ответ Адам Алмарз
С какого боку какой-то ноунейм указывает Фердинанду что делать, по твоей же логике?
что я указываю Фердинанду? Ты реально клоун🤣.
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Conor Gallagher
Ответ TAGAY
и когда отправлял ложные данные против Барсы про отставку речи не шло, а тут)
Ну ты и персонаж))) сам себя комементиш?))
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Сергей Кондратьев
Ответ Павел Сморщков
Хорошо, "писать самому". И что изменилось?
То, что теперь это выглядит как претензия к Ла Лиге, которая не дала своему представителю или не позаботилась о наличии у него СММ.
Всё же он публичное лицо и говорит от имени Лиги.

А не то, что ему запрещаю писать в соц.сетях
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Оригинальный Ник
Ответ bullFrog
Реал заплатил быдланам на Месталье, чтобы они орали Винисиус - обезьяна. Все по секретным документам (с).
Реал разгоняет шумиху через ручные СМИ, а там уже остальные за компанию подтянутся, информационная война против руководителей Ла Лиги.
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Безумный Макс
началась травля Тебаса
может Фердинанд будет заниматься Английскими делами а не лезть не в своё дело и страну
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Сергей Кондратьев
Ответ Павел Сморщков
"...что этому парню разрешено писать в социальных сетях...". Всё, что нужно знать о левачье.
Как ловко ты убрал слово "самому" и исковеркал смысл цитаты...
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