Фердинанд – Тебасу: «Просто уйди в отставку прямо сейчас! Этот парень оторван от реальности, не понимаю, почему ему разрешают писать посты самому»
Рио Фердинанд призвал президента Ла Лиги уйти в отставку после его слов о Винисиусе.
Напомним, Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Валенсии» во время матча 35-го тура Ла Лиги на «Месталье».
После матча вингер мадридского «Реала» опубликовал в твиттере заявление с критикой Ла Лиги, отметив, что проявления расизма в чемпионате стали «привычным явлением». Глава Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на твит Винисиуса, заявив, что тот не явился на консультацию, на которой игроку должны были разъяснить действия Ла Лиги в случае проявлений расизма.
«Просто уйди в отставку прямо сейчас!
Отвратительно, позорно, он настолько оторван от реальности, что я и вправду не могу поверить, что этому парню разрешено писать в социальных сетях самому.
«Случаи расизма – крайне редкое явление». Этот парень вообще не в курсе?! Он говорит, их было только 9.
Сколько эмпатии и сострадания к миру в его обращении!» – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед», процитировав твит Тебаса.
«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях
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Все так возбудились на тему расизма?
https://www.sports.ru/football/1115125046-tebas-o-reale-i-perese-ya-madridist-no-ne-florentinist.html?sl=1
Вообще то без этого быдла и Примеры не будет...ну никто не будет смотреть, и соответственно платить, чемпионат 3 клубов. И вообще то это быдло игроков для богачей растит. И именно это быдло еще поддерживает атмосферу "доброго старого испанского", в отличие от глобальных проектов золотого треугольника...
Не расизм главное зло современного футбола. А жуткое финансовое расслоение. И двоякая трактовка правл ФФП для Сити/ПСЖ/Барсы и Загреба/Динамо М/Интера. И с этим Тебас целенаправленно и поступательно борется. Не делаю из него "идейного революционера за счастье всех обездоленных" - у него как у любого политики повестка продумана и не несет никакой личной веры. Но для выживания всей Примеры я думаю он сделал намного больше любых "борцов с расизмом". Особенно из Англии. А херли, давайте в Примере на коленки вставать...ведь это реально помогает, да?
Всё же он публичное лицо и говорит от имени Лиги.
А не то, что ему запрещаю писать в соц.сетях
может Фердинанд будет заниматься Английскими делами а не лезть не в своё дело и страну