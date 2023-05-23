«Недостаточно не быть расистами, нужно быть антирасистами». Marca посвятила скандалу с Винисиусом первую полосу
Газета Marca посвятила скандалу с Винисиусом Жуниором первую полосу.
Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
На первой полосе Marca вышла заметка под заголовком «Недостаточно не быть расистами, нужно быть антирасистами».
«Расистские оскорбления, которым Винисиус подвергся на «Месталье» – постыдный эпизод, который дополняет то, что уже произошло на других стадионах и с другими игроками и вынуждает предпринять серьезные и решительные действия, соответствующие чрезвычайной серьезности фактов.
Этот вопрос уже выходит за рамки футбольной сцены (места, где все еще проявляются пороки, которые недопустимы ни в какой другой области) и пятнает имидж Испании на международном уровне.
Мы не расистская страна, но этого недостаточно: мы должны быть антирасистской страной. Мы должны показать, что нам неприятны подобные ситуации, и потребовать решительных мер, чтобы искоренить эти отвратительные вспышки раз и навсегда.
Слова, жалобы и сетования бесполезны, если реальные жалобы, подобные тем, что были поданы Ла Лигой в этом сезоне, в конечном итоге отклоняются прокуратурой, работа которой в некоторых случаях была вялой и неэффективной.
Такие санкции, как пожизненное отстранение двух фанатов, ставших причиной инцидента на «Месталье», или аналогичные показательные наказания, являются минимально необходимыми. Также требуется немедленный пересмотр всех протоколов действий в подобных случаях, а также прямое и эффективное вовлечение всех спортивных учреждений, а также образовательная стратегия на национальном уровне.
Испания должна стать образцом антирасистской страны. Обвинения и международная дискредитация должны быть сняты. Преступлениям на почве ненависти не может быть места ни в футболе, ни в спорте, ни в обществе. И задача каждого – достичь этой цели», – говорится в статье.
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Из той же серии глупость.
даже сататую в Бразилии потушили)
клоунада просто)
забавно, когда ЯЯ Туре и Стерлинг ныли про расизм на спортсе их критиковали и говорили что лучше им играть а не ерундой заниматься, а сейчас 90% спортс на стороне Вини. забавнее в этой ситуации то что чел который вечно ходит и издевается над соперниками когда выигрывают и провоцирует соперников по ныл на весь мир что его оскорбляют) никогда не видел чела который вечно кого то провоцирует а потом ведется на провокации и ноет) обычно кто провоцирует легко примет и провокацию с другой стороны..
не менее забавнее то что когда мам оскорбляют то норм а как арфо назовут афром уже расизм.) даже не знаешь смеяться или плакать
и да,я не удивлюсь если после окончании сезона мвп лалиги отдадут ВИнисиусу, по ныл то он на весь мир, теперь успокоить его надо с инд.наградами