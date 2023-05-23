«Недостаточно не быть расистами, нужно быть антирасистами». Marca посвятила скандалу с Винисиусом первую полосу

Теги Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Газета Marca посвятила скандалу с Винисиусом Жуниором первую полосу.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

На первой полосе Marca вышла заметка под заголовком «Недостаточно не быть расистами, нужно быть антирасистами». 

«Расистские оскорбления, которым Винисиус подвергся на «Месталье» – постыдный эпизод, который дополняет то, что уже произошло на других стадионах и с другими игроками и вынуждает предпринять серьезные и решительные действия, соответствующие чрезвычайной серьезности фактов.

Этот вопрос уже выходит за рамки футбольной сцены (места, где все еще проявляются пороки, которые недопустимы ни в какой другой области) и пятнает имидж Испании на международном уровне.

Мы не расистская страна, но этого недостаточно: мы должны быть антирасистской страной. Мы должны показать, что нам неприятны подобные ситуации, и потребовать решительных мер, чтобы искоренить эти отвратительные вспышки раз и навсегда.

Слова, жалобы и сетования бесполезны, если реальные жалобы, подобные тем, что были поданы Ла Лигой в этом сезоне, в конечном итоге отклоняются прокуратурой, работа которой в некоторых случаях была вялой и неэффективной.

Такие санкции, как пожизненное отстранение двух фанатов, ставших причиной инцидента на «Месталье», или аналогичные показательные наказания, являются минимально необходимыми. Также требуется немедленный пересмотр всех протоколов действий в подобных случаях, а также прямое и эффективное вовлечение всех спортивных учреждений, а также образовательная стратегия на национальном уровне.

Испания должна стать образцом антирасистской страны. Обвинения и международная дискредитация должны быть сняты. Преступлениям на почве ненависти не может быть места ни в футболе, ни в спорте, ни в обществе. И задача каждого – достичь этой цели», – говорится в статье. 

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76 комментариев

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lovkac
Следующая остановка будет "недостаточно быть толерантным к геям, нужно быть геем". Чекайте
+160
-21
+139
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Aram Avanesian
Уже 2 дня у меня в ленте только рожа Винисиуса . Неужели ничего больше не происходит в мире спорта ? Может хватит ?
+87
-14
+73
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Барсик Юрана
Ответ lovkac
Следующая остановка будет "недостаточно быть толерантным к геям, нужно быть геем". Чекайте
И по счастливому совпадению Винисиус 2 в 1
+57
-15
+42
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Konstantin Frolov
Я думаю сейчас эту писаную торбу ещё сильнее будут обзывать
+25
-7
+18
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Fma wozo
Когда это остановится????
Когда мы перестанем читать и коментировать подобные новости. Обьективно всем плевать на негров, расистов и антирасистов, но это создаёт трафик и позволяет людям выплеснуть эмоции.
+14
-3
+11
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ lovkac
Следующая остановка будет "недостаточно быть толерантным к геям, нужно быть геем". Чекайте
Причём желательно чёрным геем! :) Чтоб вообще не докопаться
+15
-6
+9
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Fma wozo
Когда это остановится????
+15
-7
+8
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Эксперт Спортс
Почему Канте не оскорбляют? Он играет великолепно, взял лч отобрав у Сити но почему то болельщики Манчестера и всей Англии уважают его больше своих? Может дело в самом Вини? А нормально когда игроков Интера называют цыганом ? Почему здесь не работает расизм?
+10
-3
+7
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artem21
Никто никому ничего не должен. Адекватные люди не будут заниматься разжиганием на ровном месте. Так устроена жизнь, есть неадекваты на трибунах, а есть провокаторы без мозга на футбольном поле.
+6
0
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Tiestorzn17
Ответ Konstantin Frolov
Я думаю сейчас эту писаную торбу ещё сильнее будут обзывать
И в общем то по делу!
+9
-4
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Tiestorzn17
Недостаточно быть толерантным- надо быть гомосексуалистом (с)
Из той же серии глупость.
+7
-2
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Безумный Макс
надеюсь все защитника Винисиуса теперь довольны
даже сататую в Бразилии потушили)
клоунада просто)
+9
-5
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Sergey
Ответ Aram Avanesian
Уже 2 дня у меня в ленте только рожа Винисиуса . Неужели ничего больше не происходит в мире спорта ? Может хватит ?
Химки вылетели
+5
-1
+4
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Старая школа
Повторюсь, первым делом дать 10 матчевый бан польскому нацику из Барселоны.
+11
-8
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yesp
Ответ Эксперт Спортс
Почему Канте не оскорбляют? Он играет великолепно, взял лч отобрав у Сити но почему то болельщики Манчестера и всей Англии уважают его больше своих? Может дело в самом Вини? А нормально когда игроков Интера называют цыганом ? Почему здесь не работает расизм?
Так что ты предлагаешь? Продолжать оскорблять с трибун кого угодно и как угодно?
+3
-1
+2
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TAGAY
окей тут оскорбили а что было в класико? разве не он просто тупо рядом идущего Буса толкнул, а потом руку Гави отбил потому что он указывал своим чтоб закрыть Начо.. Вини провокатор тот еще, посмотрим как у него дела пойдут когда он уже не станет игроком Реала, сейчас тему расизма поддержит любая знаменитость а фанатов Реала по всему миру больше чем все остальные фанаты мира, поддержка колоссальная, но как только он уйдет и половине этих фанатов тупо будет все равно на него и тогда он посмотрит как и кто поддерживает его.
забавно, когда ЯЯ Туре и Стерлинг ныли про расизм на спортсе их критиковали и говорили что лучше им играть а не ерундой заниматься, а сейчас 90% спортс на стороне Вини. забавнее в этой ситуации то что чел который вечно ходит и издевается над соперниками когда выигрывают и провоцирует соперников по ныл на весь мир что его оскорбляют) никогда не видел чела который вечно кого то провоцирует а потом ведется на провокации и ноет) обычно кто провоцирует легко примет и провокацию с другой стороны..
не менее забавнее то что когда мам оскорбляют то норм а как арфо назовут афром уже расизм.) даже не знаешь смеяться или плакать
и да,я не удивлюсь если после окончании сезона мвп лалиги отдадут ВИнисиусу, по ныл то он на весь мир, теперь успокоить его надо с инд.наградами
+3
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Kikir
Ответ Tiestorzn17
Недостаточно быть толерантным- надо быть гомосексуалистом (с) Из той же серии глупость.
Нее, не из той. Геи тут субьект дискриминации, соот- но по логике, не антирасист, а цветной.
+3
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Пирс Морган
Ответ lovkac
Следующая остановка будет "недостаточно быть толерантным к геям, нужно быть геем". Чекайте
"Я признался издательству Marca, что они геи"
+2
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Budabuda
вот будет ржамба если в следующем туре это всё повторится
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Ничего Смешного
Ответ Aram Avanesian
Уже 2 дня у меня в ленте только рожа Винисиуса . Неужели ничего больше не происходит в мире спорта ? Может хватит ?
Возвращаемся к Соболеву
+1
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Павел Сморщков
О, а вот это типично леваческая формулировочка. Браво! )))
+1
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Николай Козлов
Антирасистом это как, расистом по отношению к белым, что ли?
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Дмитрий Турецкий
хахахах! совсем с ума сходят!
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messi_leo
Надеюсь журналисты уже успели перед публикацией поцеловать сапоги черных господ и показать, что они на пути исправления в антирасистов?
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Евгений Лифшиц
Ответ Fma wozo
Когда это остановится????
когда кабинету Переца надоест давить на судей и лигу через сми, то есть никогда
+4
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