Прокурор потребовал снять с «Ювентуса» 11 очков за фиктивный прирост капитала

Теги Ювентус серия А Италия Федерация футбола Италии Футбол

«Ювентус» могут лишить 11 очков.

В эти минуты проходит заседание апелляционного суда Итальянской федерации футбола (FIGC). Рассматривается дело о фиктивном приросте капитала со стороны туринского клуба. 

Прокурор Джузеппе Чине потребовал снять с «бьянконери» 11 очков, а бывших руководителей клуба отстранить от футбола на 8 месяцев. 

В данный момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. На счету клуба 69 очков после 35 матчей. 

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104 комментария

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Kubinec_
просто напоминаю: интер, умудрился дважды за две недели продать и купить одного игрока – Андреа Пинамонти. Причем по разным ценам. внимание, вопрос! наказали картон за это? ))
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+119
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Рома Политов
Ответ закрыт по беспределу
Интересно, а число 11 как-нибудь обосновывается?
Прокурор просто за Рому болеет)
+109
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закрыт по беспределу
Интересно, а число 11 как-нибудь обосновывается?
+73
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+73
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Glukinho
Ответ Kubinec_
просто напоминаю: интер, умудрился дважды за две недели продать и купить одного игрока – Андреа Пинамонти. Причем по разным ценам. внимание, вопрос! наказали картон за это? ))
может, его по гарантии сдавали
+61
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Любезный Коссутий
15, 12, 11... они там торгуются, что ли?
+54
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Destro7451
Ответ Kubinec_
просто напоминаю: интер, умудрился дважды за две недели продать и купить одного игрока – Андреа Пинамонти. Причем по разным ценам. внимание, вопрос! наказали картон за это? ))
а можно подробнее или ссылочку, видимо пропустил инфу, но очень интересно
+19
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Andrey Bokov
и замахал шарфом Интера))
+22
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fussballer
Ответ Любезный Коссутий
15, 12, 11... они там торгуются, что ли?
Это обратный отсчёт.
+18
-1
+17
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LightWithin
Было бы здорово узнать алгоритм, по которому рассчитывается количество снимаемых очков. Думаю в этом должна быть какая-то логика, а то 15, потом 12, теперь вот 11(!?)
+13
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M_i_t_y_a
А куда делись еще 4 очка? Или у них суд на рынке проходит?
+13
-2
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whereissuso
Ответ закрыт по беспределу
Интересно, а число 11 как-нибудь обосновывается?
"да вроде должно хватить"
+10
-1
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Aleks Del Piero
В прошлый раз просил 9, сняли 15. Теперь, не представив АБСОЛЮТНО ничего нового, просит 11.

Напомню главный критерии данного прокурора для отбора очков, он их озвучил, это не секрет: главное, чтобы Ювентус был ниже Ромы. Именно 11 очков и позволят достичь данной цели. Все что нужно знать о правосудии в Италии. И не дай Бог Ювентус обойдет Рому за эти 3 тура, снова будет пересмотр)
+8
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Дядя Вадя
Ответ Kubinec_
просто напоминаю: интер, умудрился дважды за две недели продать и купить одного игрока – Андреа Пинамонти. Причем по разным ценам. внимание, вопрос! наказали картон за это? ))
Доказательства можно ?
да и на Пинамонти они наверно Огромные суммы сделали,да!?

Какой плохой Интер! Всех стариков бесплатно покупает, а оказывается мошенники.. аяяяй
+11
-4
+7
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Sarazino Genovese
Ответ закрыт по беспределу
Интересно, а число 11 как-нибудь обосновывается?
что угодно, лишь бы Ювентус не игралы ЛЧ в следующем сезоне.
+13
-7
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Jurgen Klinsmann
какая разница прокурору у кого сколько очков в таблице? я думал прокурор должен о других вещах думать..
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Ярик01
Отстраните на 5 лет руководителей, клубу только штраф в 30 млн. евро и нормально.
+8
-3
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Левая бровь Анчелотти
Если потребовали снять 11, а снимут 15, то я не удивлюсь. Серия А жутко позорится
+7
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dobrya4ok
Так, вроде бы, он в прошлый раз требовал снять 9! Сняли 15. Далее апелляция и отправление дела "на доработку", по идее, после которой должно быть запрошено менее суровое наказание. Как он запрашивает более тяжёлое - 11 вместо 9? ))) Логика на высоте, впрочем как обычно...
+5
-1
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Sgt.Pepper393
Ответ Заяцволк
Кстати, в качестве наказания можно лишить клуб самого ценного - главного тренера ! Верим
Скорее, суд постановит в наказание подписать контракт с Аллегри года до 2050-го
+4
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Sarazino Genovese
Ответ Edo Milanian
так Юве , второй клуб по очкам нынешнего чемпионата, сам отказался, продув Севилье, 9-й команде испании.
победили бы в ЛЕ, их бы отстранила УЕФА.
+4
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kwinto88
Мафия
+3
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And-Rover
Завтра потребуют снять 10 очков.
+3
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Заяцволк
Ответ And-Rover
Завтра потребуют снять 10 очков.
Через пару недель наш Ювентус ещё и в плюсе окажется, даже на чемпионство сможет замахнуться
+3
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ZID@NE 21
В прошлый раз потребовал 9 сняли 15. Получается по логике, требует 11 снимут где-то 18.
+2
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hh88_88
А как нарушение оценивается в очках? Есть регламент? Или кубики бросают?
+2
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