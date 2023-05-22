«Ювентус» могут лишить 11 очков.

В эти минуты проходит заседание апелляционного суда Итальянской федерации футбола (FIGC). Рассматривается дело о фиктивном приросте капитала со стороны туринского клуба.

Прокурор Джузеппе Чине потребовал снять с «бьянконери» 11 очков, а бывших руководителей клуба отстранить от футбола на 8 месяцев.

В данный момент « » занимает второе место в турнирной таблице Серии А. На счету клуба 69 очков после 35 матчей.

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