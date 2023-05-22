Прокурор потребовал снять с «Ювентуса» 11 очков за фиктивный прирост капитала
«Ювентус» могут лишить 11 очков.
В эти минуты проходит заседание апелляционного суда Итальянской федерации футбола (FIGC). Рассматривается дело о фиктивном приросте капитала со стороны туринского клуба.
Прокурор Джузеппе Чине потребовал снять с «бьянконери» 11 очков, а бывших руководителей клуба отстранить от футбола на 8 месяцев.
В данный момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. На счету клуба 69 очков после 35 матчей.
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Напомню главный критерии данного прокурора для отбора очков, он их озвучил, это не секрет: главное, чтобы Ювентус был ниже Ромы. Именно 11 очков и позволят достичь данной цели. Все что нужно знать о правосудии в Италии. И не дай Бог Ювентус обойдет Рому за эти 3 тура, снова будет пересмотр)
да и на Пинамонти они наверно Огромные суммы сделали,да!?
Какой плохой Интер! Всех стариков бесплатно покупает, а оказывается мошенники.. аяяяй