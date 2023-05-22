Хави о расизме в футболе: «Единственная профессия, где принято оскорблять – я не видел ни одного пекаря или рабочего, который с этим сталкивался. Матчи нужно останавливать»

Хави считает, что матчи необходимо останавливать в случае проявлений расизма.

Ранее вингер мадридского « » подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Валенсии» во время матча 35-го тура . Игра была остановлена на 8 минут. По громкой связи стадиона было сделано предупреждение, а на табло выведена надпись

«Матчи необходимо останавливать. Оскорбления стали приемлемыми, это единственная профессия, в которой принято оскорблять. Я не видел ни одного пекаря или рабочего, который сталкивался бы с оскорблениями на работе. Все это нужно прекратить.

Вы собираетесь оскорбить работника. Я уверен, что вам на голову упадет кирпич. Я не обязан мириться с оскорблениями или дерзостью во время работы. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы сказать это. Мы должны сказать: «Хватит», – сказал главный тренер «Барселоны».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!