Хави о расизме в футболе: «Единственная профессия, где принято оскорблять – я не видел ни одного пекаря или рабочего, который с этим сталкивался. Матчи нужно останавливать»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Хави считает, что матчи необходимо останавливать в случае проявлений расизма.

Ранее вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Валенсии» во время матча 35-го тура Ла Лиги. Игра была остановлена на 8 минут. По громкой связи стадиона было сделано предупреждение, а на табло выведена надпись

«Матчи необходимо останавливать. Оскорбления стали приемлемыми, это единственная профессия, в которой принято оскорблять. Я не видел ни одного пекаря или рабочего, который сталкивался бы с оскорблениями на работе. Все это нужно прекратить.

Вы собираетесь оскорбить работника. Я уверен, что вам на голову упадет кирпич. Я не обязан мириться с оскорблениями или дерзостью во время работы. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы сказать это. Мы должны сказать: «Хватит», – сказал главный тренер «Барселоны».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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55 комментариев

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Aram Avanesian
А я не видел пекаря вокруг которого были бы собраны 50к человек. Дело не в профессии а в обществе. Чем больше людей тем больше вероятность что среди них будет какой нибудь неаекват
+42
-3
+39
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Slanselap
Оххохохооххоохохо. Мистер Хави, абсолютно ни разу никто не оскорбляет. Медиков и учителей просто на руках носят. А какие деньги платят Ммммммммм
+20
-5
+15
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Адилет Асанкожоев
Повышение температуры в Каталонии через 3 ... 2 ... 1
+20
-10
+10
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Давид Agabekyan
А я не видел чтобы пекарь бил другого пекаря и говорил, что его пекарня круче пекарень других, и зарплата у него больше, и соревноваться с ним смысла нет.
+11
-3
+8
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El illusionista
Ответ Адилет Асанкожоев
Повышение температуры в Каталонии через 3 ... 2 ... 1
Чушь не неси. Адекватные люди полностью согласны и с Хави, и с Анчелотти. После таких эпизодов нужно заканчивать игру, и продолжать её уже без зрителей, и с баном стадиона на десяток матчей. Когда потом клуб не получит прибыль с этих десяти матчей, станет больше думать над тем, как это больше не допустить. Вопиющая ситуация, которая должна быть досконально разобрана, и виновные понести ответственность. Ну и Вини пора бы уже найти психолога, не фиг реагировать на стадо баранов.
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TJ tigra
Хави, я тя умоляю. Чиновники, мед работники, структуры ЖКХ - от сантехников, до электриков, работники сферы образования от учителей и классных, до завуча и директора. И это только начало. Ой, а актеров, режиссёров вот ещё. И тд, и тп
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+5
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Marcus-light
Знал бы Хави, как его любимые каталонцы относятся к мигрантам, обслуживающих в магазинах, кафе, ресторанах.
+5
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Артемий Патрикеев
Хави - один из любимейших футболистов (и по итогам один из лучших), крутой перспективный тренер, но когда начинает говорить... Лучше Хави вообще интервью не давать)
+8
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El Fenomeno 9️⃣
Но ведь официальное лица Каталонии такие как Гуру, ригу, бурэл уже высказались против Винисиуса. Куда Хави лезет?
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Злобный Конь
А он работал пекарем или рабочим?!
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DolJun
Ответ Alexandr Turner
Тут твоя линия вообще ни к селу, ни к городу) Адекватные люди не приемлют расизм в любой форме. И то, что Хави косвенно заступается за Вини - вполне нормальное и человеческое явление, и это не проблема ни для кулес, ни для сливочных) Но тебе лишь бы в лагерь всех болельщиков Барсы что-то ляпнуть)
во-первых, про болельщиков барсы я нигде не пишу: на этом сайте болельщиков таких с десяток отписывается. во-вторых, походи по веткам, протри глаза.
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Гусейн Магомедрасулов
Хави надо на стройку в Москву отправить)
+2
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Кашшай Чакырович
Так пекари и не получают столько , футболист получает за месяц, как пекарь за всю жизнь и они не ведут себя как женщины провоцируя ,футболисты стали богами прям ,обычных людей в жизни оскорбляют по 1000 раз на дню ,ну ни кому нет до этого дела ! Так в этом ещё и виноваты вы верхи ,богатенькие ,когда такое классовое разделение , одни выживают другие ,не знают куда деньги девать чв таком обществе всегда будут недовольные !не должен человек пинабший мяч столько зарабатывать !
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30-71
Ой , у кого то сейчас разрыв шаблона случится
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Artuom Batishev
Нашел с кем сравнить игроков... 🤦

Сравнивать нужно с людьми шоу-бизнеса. Потому, что футбол это тоже шоу.
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Maksat Hasanow
Ну всё теперь хана тебе Хави. Здешние эксперты объяснять что да как. А ты ничего не понимаешь
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YOKODZUMA
Ок. Остановили и? Пока все не поклянуться что не расист не продолжать?
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Marcus-light
Ответ Mitya78
И как?
Плохо. Считают причиной всех бед, которые не дают им особенным жить роскошно.
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Артём Назмутдинов
Ответ Артемий Патрикеев
Хави - один из любимейших футболистов (и по итогам один из лучших), крутой перспективный тренер, но когда начинает говорить... Лучше Хави вообще интервью не давать)
Так он вроде ниче плохого не сказал
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Павел Мельников
Ой, а как же рассказать на ночь сказку о том, что Роналдиньо не оскорбляли, а кричат за все времена одному Винисиусу.
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Mitya78
Ответ Кашшай Чакырович
Так пекари и не получают столько , футболист получает за месяц, как пекарь за всю жизнь и они не ведут себя как женщины провоцируя ,футболисты стали богами прям ,обычных людей в жизни оскорбляют по 1000 раз на дню ,ну ни кому нет до этого дела ! Так в этом ещё и виноваты вы верхи ,богатенькие ,когда такое классовое разделение , одни выживают другие ,не знают куда деньги девать чв таком обществе всегда будут недовольные !не должен человек пинабший мяч столько зарабатывать !
Вот же марксистская хрень.
Спортсмены получают много, потому что на этом рынке большие деньги.
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Иван Иванов
Ответ Aram Avanesian
А я не видел пекаря вокруг которого были бы собраны 50к человек. Дело не в профессии а в обществе. Чем больше людей тем больше вероятность что среди них будет какой нибудь неаекват
Пфф, а как же турецкий повар Нусрет? 😎
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Mitya78
Ответ Marcus-light
Знал бы Хави, как его любимые каталонцы относятся к мигрантам, обслуживающих в магазинах, кафе, ресторанах.
И как?
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Aleksandr Saraban
Выход есть Фан айди, дилетанты, уже все придумали
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Гусеконь
а украинцев Хави уже осудил за наезд за видео поздравление?
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