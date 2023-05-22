Перес поддержал Винисиуса после оскорблений от фанатов «Валенсии» и проинформировал его о шагах, которые предпринимает «Реал»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Флорентино Перес поддержал Винисиуса Жуниора на фоне расистского скандала.

Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут. 

«Президент «Реала» встретился с Винисиусом Жуниором, чтобы выразить ему свою поддержку и привязанность, проинформировать его обо всех шагах, которые предпринимаются в его защиту, и подтвердить, что клуб пойдет до конца, столкнувшись с такой отвратительной ситуацией с проявлением ненависти», – говорится в сообщении мадридского клуба. 

Ранее стало известно, что «Реал» обратился в генпрокуратуру Испании в связи с этой ситуацией. 

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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62 комментария

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Сикарио
Ответ Fma wozo
Реал по всем фронтам позориться)
Позорится лишь твой учитель русского языка.
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Очевидное невероятное
Перес сказал винисиусу- я с тобой, ты со мной обезьян
+46
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+27
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Ихарь Окенфэйлов
Странно, если бы Перес подержал фанатов Валенсии )
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Адилет Асанкожоев
Ответ rigobersong
Надо чем-то прикрывать 4-0 и очередное поражение реала в ла лиге:)) а вообще забавно как реал скатился, от мы будем играть с Мбаппе, до того что скорее всего и винисиус уедет из клуба банкрота:))
Хави: «Если есть оскорбления и атаки - надо останавливать игру. Нужно все это прекращать и пора сказать хватит.

Я тоже не должен мириться с оскорблениями и наглостью разного рода во время моей работы. Аналогично и Винисиус.

Это переходит все границы».
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Alexander Nickitin
ведет себя как избалованная истеричка. в Реале полно негров почему то их не оскорбляют не по расовому ни вообще ни по какому признаку. тут просто конченный мерзкий человек хочет добиться уважения через прокуратуру что ли? чтобы выписали ордер всем испанцам любите и уважайте этого чернокожего говнюка?😂
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Кашшай Чакырович
Даже супер токсик Мбаппе ,ангелочек по сравнению с этим нырялой )
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zaf zafa
Ответ Очевидное невероятное
Перес сказал винисиусу- я с тобой, ты со мной обезьян
Это ты про себя...ещё один рассист
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Andrey Ashhabadskiy
Уважаю Реал мадрид как клуб, но реальное отвращение к винисиусу
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lovet41348
Ответ f0rmoceft
Уже были оскорбления Рюдигера и Менди
Так это единичные случаи. Так то в футболе кого тока не оскорбляют - гави того же оскорбляли. И никто с этим не суетился.

Может не стоит везде и всюду след блм искать?! (хотя сми усердно это дело раздувают)
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Андрей Хенто
Перес красавец, все правильно, своих нужно поддерживать.
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инок
С этим Вини нужно научиться справляться если хочет стать великим игроком - многим звёздам постоянно кричат оскорбления с трибун, а они отвечают им на поле, а не пытаются с "фанатами" соперника разговаривать...
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marshalericsson1357
Ответ Fma wozo
Реал по всем фронтам позориться)
В чем тут позор?
Ты поддерживаешь расизм и подобное поведение болельщиков?
Позор - твой комментарий
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Очевидное невероятное
Ответ zaf zafa
Это ты про себя...ещё один рассист
В чем беспокойство чемпик Малой Олимпиады?
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rigobersong
Ответ Андрей Хенто
Перес красавец, все правильно, своих нужно поддерживать.
Поражаюсь твоему лицемерию:) Когда судья дает провести замену с нарушением правил он молодец и поступил по человечески:) Когда винисиус бегает и провоцирует целый стадион, хамит судье и после справедливого удаления опять же хамит и отправляет Валенсию в сегунду, то надо Винисиуса поддержать:))) Вот и вся твоя сущность типа адекватного пользователя сайта, а на деле я таких как ты вижу насквозь:)) Вот взять того же Должуна, каким бы он не был, он не лицемер и всегда последователен в своих действиях, как и я, qwerty, Шулер и т.д. Но ты же так меняешь свое мнения в зависимости от того в пользу реала оно или нет, что просто противно становится читать:))
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Кашшай Чакырович
Ответ udiekemen
Судья его конечно по делу удалил, хотя Уго который его удушил не наказывали, странно не так ли
Там тогда весь реал нужно было удалять,они толпой душили вратаря Валенсии ! Странно да ?
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Юрий Кузнецов
Интересно, что некоторые оправдывают расистов, аргументируя это тем, что, мол других оскорбляют, но они тру спортсмены, справляются. Это же насколько ситуация запущена в действительности? Я даже начинаю сочувствовать блм.
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Tornado S
а что же поздновато перес поддержал винисиуса? не похоже что поддерживает.
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Пирс Морган
Ну вот, процесс пошел
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Дерзкий пеликан
Эта мукуна способна даже БЛМ выбесить.
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Варвар27
Вспомним беднягу Алвеса,в которого кинули банан
Что он сделал? Просто взяли съел,и после этого никто в него бананом не кидался
Этот же нытик,сам подливает масла в огонь,и провоцирует своим поведением чтоб его опять и опять оскорбляли
Не забываем что в большинстве своем,фанаты не особо и мудрые, соответственно им дай лишь повод
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Иван Иванов
Ответ Alexander Nickitin
ведет себя как избалованная истеричка. в Реале полно негров почему то их не оскорбляют не по расовому ни вообще ни по какому признаку. тут просто конченный мерзкий человек хочет добиться уважения через прокуратуру что ли? чтобы выписали ордер всем испанцам любите и уважайте этого чернокожего говнюка?😂
Ребята, чернокожих называют - негр.
А как называют белых и азиатов? 🤔
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forward1988
Теперь болельщики многих команд знают как легко вывести из себя винисиуса,кричат не только ему,но почему то СМИ его тему больше всего раздувают. Может все таки дело в самом бразильце?
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Demyan Grachev
Ответ Fma wozo
Реал по всем фронтам позориться)
ты снова уроки русского языка прогулял?🤦‍♂️
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Кашшай Чакырович
Ответ udiekemen
Я за, но в итоге только один Винисиус, странно да
Потому что из за него все и началось ! И уже не первый раз ! Просто в этот раз ему не сошло это с рук ,судья оказался с яйцами ,а не купленный пересовский ! Поэтому ничего странного !
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Burel
Ответ Сикарио
так Вини же их топчет 2 года уже))
в кармане у Араухо что ли топчет
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