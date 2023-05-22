Перес поддержал Винисиуса после оскорблений от фанатов «Валенсии» и проинформировал его о шагах, которые предпринимает «Реал»

Флорентино Перес поддержал Винисиуса Жуниора на фоне расистского скандала.

Во время матча 35-го тура болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками « ». В результате игра была остановлена на 8 минут.

«Президент «Реала» встретился с , чтобы выразить ему свою поддержку и привязанность, проинформировать его обо всех шагах, которые предпринимаются в его защиту, и подтвердить, что клуб пойдет до конца, столкнувшись с такой отвратительной ситуацией с проявлением ненависти», – говорится в сообщении мадридского клуба.

Ранее стало известно, что «Реал» обратился в генпрокуратуру Испании в связи с этой ситуацией.

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