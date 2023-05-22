Перес поддержал Винисиуса после оскорблений от фанатов «Валенсии» и проинформировал его о шагах, которые предпринимает «Реал»
Флорентино Перес поддержал Винисиуса Жуниора на фоне расистского скандала.
Во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики «Валенсии» оскорбляли Винисиуса, называя его «обезьяной» и «дурнем», что привело к перепалке с игроками «Реала». В результате игра была остановлена на 8 минут.
«Президент «Реала» встретился с Винисиусом Жуниором, чтобы выразить ему свою поддержку и привязанность, проинформировать его обо всех шагах, которые предпринимаются в его защиту, и подтвердить, что клуб пойдет до конца, столкнувшись с такой отвратительной ситуацией с проявлением ненависти», – говорится в сообщении мадридского клуба.
Ранее стало известно, что «Реал» обратился в генпрокуратуру Испании в связи с этой ситуацией.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Я тоже не должен мириться с оскорблениями и наглостью разного рода во время моей работы. Аналогично и Винисиус.
Это переходит все границы».
Может не стоит везде и всюду след блм искать?! (хотя сми усердно это дело раздувают)
Ты поддерживаешь расизм и подобное поведение болельщиков?
Позор - твой комментарий
Что он сделал? Просто взяли съел,и после этого никто в него бананом не кидался
Этот же нытик,сам подливает масла в огонь,и провоцирует своим поведением чтоб его опять и опять оскорбляли
Не забываем что в большинстве своем,фанаты не особо и мудрые, соответственно им дай лишь повод
А как называют белых и азиатов? 🤔