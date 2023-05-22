Федотов о пенальти со «Спартаком»: «Когда человека бьют по ноге, он должен упасть назад, а не подпрыгнуть рыбкой. Всегда возникают вопросы»
Владимир Федотов сомневается в правильности назначения пенальти в пользу «Спартака».
В матче 28-го тура Мир РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. На 87-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасев с помощью ВАР назначил пенальти в ворота ЦСКА после того, как Фелипе Мендес ударил Виктора Мозеса по ноге в штрафной площади.
На 83‑й минуте Карасев не назначил пенальти после того, как Игорь Дивеев наступил на ногу Роману Зобнину в штрафной площади армейцев.
«Всегда возникают вопросы. В первом случае выбитый мяч, и арбитра зовут смотреть. Потом такой же эпизод, и арбитра не зовут смотреть.
Кто‑то принимает решение, что это 11‑метровый. Когда человека бьют по ноге, он должен упасть назад, а не подпрыгнуть рыбкой», – сказал главный тренер ЦСКА.
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Лысый совсем глупый. Игрок бежит вперёд, его сзади бьют, и он должен упасть назад?
Тренер «Сочи» Федотов про 2 пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно. Если судья поставил, значит, были»
https://www.sports.ru/football/1087783259.html
2. По духу игры не пенальти на Зобнине, но по правилам - что скажут судьи (какие там трактовки сейчас) - возможно, и там - пенальти (Шадыханов же не просто так позвал Карасёва к монитору)
3. Офсайд у "Спартака" в отменённом голе - под громадным вопросом (поскорее бы уже появились оффсайдные линии)
4. Удаление Роши и Соболева - 100%. Роша откровенно глупо поступил, начав копировать Соболева. Соболеву ещё дадут пару-тройку матчей отдохнуть, наверное. И по делу
5. Офсайд в первом голе у ЦСКА - 100%
Думаю, адекватные болельщики ЦСКА согласятся. А остальным не объяснишь (у всех клубов есть такие болельщики, которым не нужна правда)
Кстати, на Зобнине вполне справедливо не поставили, так как защитник был первый на мяче, справедливо, я считаю.