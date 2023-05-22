Федотов о пенальти со «Спартаком»: «Когда человека бьют по ноге, он должен упасть назад, а не подпрыгнуть рыбкой. Всегда возникают вопросы»

Владимир Федотов сомневается в правильности назначения пенальти в пользу «Спартака».

В матче 28-го тура Мир « » обыграл ЦСКА со счетом 2:1. На 87-й минуте главный арбитр матча с помощью ВАР назначил пенальти в ворота ЦСКА после того, как Фелипе Мендес ударил Виктора Мозеса по ноге в штрафной площади.

На 83‑й минуте Карасев не назначил пенальти после того, как Игорь Дивеев наступил на ногу Роману Зобнину в штрафной площади армейцев.

«Всегда возникают вопросы. В первом случае выбитый мяч, и арбитра зовут смотреть. Потом такой же эпизод, и арбитра не зовут смотреть.

Кто‑то принимает решение, что это 11‑метровый. Когда человека бьют по ноге, он должен упасть назад, а не подпрыгнуть рыбкой», – сказал главный тренер .

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