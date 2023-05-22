Федотов о пенальти со «Спартаком»: «Когда человека бьют по ноге, он должен упасть назад, а не подпрыгнуть рыбкой. Всегда возникают вопросы»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Владимир Федотов видеоповторы Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов сомневается в правильности назначения пенальти в пользу «Спартака».

В матче 28-го тура Мир РПЛ «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1. На 87-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасев с помощью ВАР назначил пенальти в ворота ЦСКА после того, как Фелипе Мендес ударил Виктора Мозеса по ноге в штрафной площади.

На 83‑й минуте Карасев не назначил пенальти после того, как Игорь Дивеев наступил на ногу Роману Зобнину в штрафной площади армейцев.

«Всегда возникают вопросы. В первом случае выбитый мяч, и арбитра зовут смотреть. Потом такой же эпизод, и арбитра не зовут смотреть.

Кто‑то принимает решение, что это 11‑метровый. Когда человека бьют по ноге, он должен упасть назад, а не подпрыгнуть рыбкой», – сказал главный тренер ЦСКА.

Горячее дерби с судейством Карасева: отмененные голы, спорный пенальти и двойное удаление

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119 комментариев

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Football Forever
От создателя: "Если пенальти поставили, значит они были"...
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+166
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ablexs
Кто то говорил недавно что если судья ставит пенальти значит он прав и всё верно.
+116
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Forrest Gamp
это не отменяет того факта, что удар был и Мозес был первый на мяче.
+80
-7
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Tyler Durden
Ну ладно вам, Владимир Валентинович, судья же поставил, значит было
+67
-9
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Tun
Ответ ablexs
Кто то говорил недавно что если судья ставит пенальти значит он прав и всё верно.
это был тренер другого клуба)) да и пенальти ставили в ворота соперника, так что этодругое
+48
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Wiley Fox
Федотов о пенальти со «Спартаком»: «Когда человека бьют по ноге, он должен упасть назад, а не подпрыгнуть рыбкой. Всегда возникают вопросы»

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Лысый совсем глупый. Игрок бежит вперёд, его сзади бьют, и он должен упасть назад?
+51
-8
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cmorblr
Всех кого в футболе бьют по ногам должны падать назад. Так и запишем.
+29
-3
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Пользователь Huawei
Федотов в матче с сочи 2020 год. Если судья поставил, значит пенальти был.
+26
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Василий Голованев
Ответ ks1923
Удар/касание Мендеса было по касательной, мяч не полетел вправо от бьющего, а покатился прямо. И в падении Мозеса артистизма было больше, чем реальности. Но что уж теперь.
А на бедро справа Мозеса кто принял?
+18
-1
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Саша Пушкин
9 августа 2020
Тренер «Сочи» Федотов про 2 пенальти в ворота «Спартака»: «Все закономерно. Если судья поставил, значит, были»

https://www.sports.ru/football/1087783259.html
+20
-4
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Василий Голованев
Ответ Юрий Тюмин
Подпрыгнуть рыбкой и схватится не зату ногу по которой зацепили
За ту по которой принял на бедро игрок цска
+16
-1
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Круглый С
Скажите этому Федотову, что если футболист бежит вперёд и получает по ходу по ноге, то он не может упасть назад. Да же если в него стреляли, не дай бог конечно, он бы все равно упал вперёд. Это физика , дядя
+14
-1
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Forrest Gamp
Ответ ks1923
Удар/касание Мендеса было по касательной, мяч не полетел вправо от бьющего, а покатился прямо. И в падении Мозеса артистизма было больше, чем реальности. Но что уж теперь.
не удар/касание, а удар. По касательной? Вы там с угломером измеряли? Как вы определили, что падении Мозеса больше артистизма, чем реальности? По какой шкале мерили? Не нужно выдавать желаемое за действительное.
+13
-1
+12
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DeGrig
удар был сзади сбоку, игрок в движении, естественно он полетит вперед по инерции, у Федотова не все в порядке с головой.
+14
-4
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Евгений Кузнецов
1. Чистый пенальти на Мозесе (сейчас ещё раз пересмотрел - Мендес сфолил - Карасёв всё прекрасно видел)

2. По духу игры не пенальти на Зобнине, но по правилам - что скажут судьи (какие там трактовки сейчас) - возможно, и там - пенальти (Шадыханов же не просто так позвал Карасёва к монитору)

3. Офсайд у "Спартака" в отменённом голе - под громадным вопросом (поскорее бы уже появились оффсайдные линии)

4. Удаление Роши и Соболева - 100%. Роша откровенно глупо поступил, начав копировать Соболева. Соболеву ещё дадут пару-тройку матчей отдохнуть, наверное. И по делу

5. Офсайд в первом голе у ЦСКА - 100%

Думаю, адекватные болельщики ЦСКА согласятся. А остальным не объяснишь (у всех клубов есть такие болельщики, которым не нужна правда)
+10
-3
+7
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Александр Гущин
Как говорил классик, если судья поставил пенальти значит он был!
+6
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murzzzzzilka
Ответ eggor404
это расхожее выражение, и оно означает, что судья поступил по своему усмотрению и обсуждать что-то уже бессмысленно / нет желания. а не то что судья всегда прав
Ну, пусть и в данном случае так же рассуждает:)
+6
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Павел Колесников
Игроки, если чувствуют удар, падают как можно эффектнее, чтобы привлечь внимание, на мой взгляд. Если просто упасть, никто и не шелохнётся, смотреть не будет
+5
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Олимпионик
"Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека" - из классика)
+12
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Василий Голованев
Ответ DeGrig
удар был сзади сбоку, игрок в движении, естественно он полетит вперед по инерции, у Федотова не все в порядке с головой.
Зато язык работает как метла
+4
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Мукунку хороший
Ответ Loki Loki
вот это вмë лицемерие! Федотов просто упал в глазах.
Открою секрет.. он и не поднимался)
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Forrest Gamp
Ответ ks1923
Если две ноги параллельны в момент соприкосновения, то это называется «по касательной». Если Вы повтор смотрели внимательно, то отметить это невозможно. Артистизм Мозеса в длине и высоте прыжка, потому что при ударе в ногу он бы падал в сторону Мендеса, а не вперёд. Ну и про направление движения мяча Вы забыли ответить.
"Если две ноги параллельны в момент соприкосновения" - четыре раза прочитал, но не понял. По сути не важно, удар был? Был. Мозес первый был на мяче? Первый.
Кстати, на Зобнине вполне справедливо не поставили, так как защитник был первый на мяче, справедливо, я считаю.
+4
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Святослав Иванов
Есть такое понятие - инерция. Физика - 7й класс
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ivannumber1
Абсурдный лицемер
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murzzzzzilka
Ответ Павел Колесников
Игроки, если чувствуют удар, падают как можно эффектнее, чтобы привлечь внимание, на мой взгляд. Если просто упасть, никто и не шелохнётся, смотреть не будет
Вчера даже обсуждали Зиньковского, который в предыдущем матче не стал падать, а устоял на ногах. Типа, глупый:)
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