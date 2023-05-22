Литвинов о матче с ЦСКА: «Уровень судейства был топ! Карасев не испортил дерби»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил судейство в матче против ЦСКА.
Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в 28-м туре Мир РПЛ. Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Сергея Карасева.
– Первое – хорошо, что выиграли дерби, второе – продвинулись в турнирном положении. Что касается судейства, то, если честно, почувствовали, что уровень судейства был топ! Карасев давал бороться, не было постоянных свистков.
Удаления? Удалили и игрока ЦСКА, и игрока «Спартака» – это решение не испортило игру, мы оставались в равных составах. По пенальти – вроде судья посмотрел, принял решение. Понятно, что все могут ошибиться, но главное – судья не испортил дерби. Все говорят про жест Соболева, но я его не видел.
– Что думаете о борьбе «Спартака» в двойке-тройке РПЛ?
– Это приоритетная задача для нас. Будем стараться занять самое высокое место.
– Не кажется ли вам, что второе место в нынешних реалиях российского футбола обесценилось и не имеет смысла?
– Если так говорить, то можно сказать про все места – нет еврокубков, не за что бороться.
– «Спартак-2» – вам помогло, что вы прошли через эту школу?
– Конечно, помогло! Это была отправная точка в большой футбол для меня. Большая разница между основной командой и второй – промежуточная точка.
– Какой матч принципиальнее: против ЦСКА или «Зенита»?
– Нельзя говорить, что какие-то игры важные или неважные – все игры нужны выигрывать. Наша задача – занимать высокие места. Без разницы, какая команда играет против нас – ЦСКА или «Нижний Новгород». Дерби против красно-синих добавляет интереса к игре – это точно.
– На игре присутствовало 26 тысяч болельщиков.
– Это уже совсем другие эмоции, атмосфера! Понятно, что все познается в сравнении: раньше я подавал мячи, когда на дерби ходило по 45 тысяч фанатов – стоял с открытым ртом. Я играл и при пяти тысячах фанатов, и при 25 тысячах. Мне очень понравилось, как было в игре против ЦСКА – трибуны были живые, нас поддерживали, хлопали за удачные действия на поле, – сказал Литвинов.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
снятие со Спартака 6 очков и отправка в пердив ситуацию уже не исправит
Но судьи на ВАР что-то съели языки и ничего не сказали Карасеву )
Хотя, он бы всё равно удалился, но, боюсь, ценой травмы Роши или кого-то ещё из ЦСКА. Слишком крыша потекла у Соболя, всё шло к тому