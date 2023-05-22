Литвинов о матче с ЦСКА: «Уровень судейства был топ! Карасев не испортил дерби»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Руслан Литвинов Футбол

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил судейство в матче против ЦСКА.

Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в 28-м туре Мир РПЛ. Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Сергея Карасева.

– Первое – хорошо, что выиграли дерби, второе – продвинулись в турнирном положении. Что касается судейства, то, если честно, почувствовали, что уровень судейства был топ! Карасев давал бороться, не было постоянных свистков.

Удаления? Удалили и игрока ЦСКА, и игрока «Спартака» – это решение не испортило игру, мы оставались в равных составах. По пенальти – вроде судья посмотрел, принял решение. Понятно, что все могут ошибиться, но главное – судья не испортил дерби. Все говорят про жест Соболева, но я его не видел.

– Что думаете о борьбе «Спартака» в двойке-тройке РПЛ?

– Это приоритетная задача для нас. Будем стараться занять самое высокое место.

– Не кажется ли вам, что второе место в нынешних реалиях российского футбола обесценилось и не имеет смысла?

– Если так говорить, то можно сказать про все места – нет еврокубков, не за что бороться.

– «Спартак-2» – вам помогло, что вы прошли через эту школу?

– Конечно, помогло! Это была отправная точка в большой футбол для меня. Большая разница между основной командой и второй – промежуточная точка.

– Какой матч принципиальнее: против ЦСКА или «Зенита»?

– Нельзя говорить, что какие-то игры важные или неважные – все игры нужны выигрывать. Наша задача – занимать высокие места. Без разницы, какая команда играет против нас – ЦСКА или «Нижний Новгород». Дерби против красно-синих добавляет интереса к игре – это точно.

– На игре присутствовало 26 тысяч болельщиков.

– Это уже совсем другие эмоции, атмосфера! Понятно, что все познается в сравнении: раньше я подавал мячи, когда на дерби ходило по 45 тысяч фанатов – стоял с открытым ртом. Я играл и при пяти тысячах фанатов, и при 25 тысячах. Мне очень понравилось, как было в игре против ЦСКА – трибуны были живые, нас поддерживали, хлопали за удачные действия на поле, – сказал Литвинов.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Ответ Severfan
сейчас по СМИ разлетаются скрины из трансляции матча, где соболево показывало непристойный жест ещё до того момента и судьи это проигнорировали, как и ВАР. снятие со Спартака 6 очков и отправка в пердив ситуацию уже не исправит
Тем забавнее и лицемернее рассказы спартачей, что не должен был Роша что-то показывать и объяснять судье. Судьи бы сами с эпизодом разобрались, ВАР ведь есть. Поэтому Рошу правильно удалили. Ага, видим как судьи разобрались с 1 жестом.
+74
-12
+62
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
сейчас по СМИ разлетаются скрины из трансляции матча, где соболево показывало непристойный жест ещё до того момента и судьи это проигнорировали, как и ВАР.
снятие со Спартака 6 очков и отправка в пердив ситуацию уже не исправит
+83
-27
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Архитектор Мендисабаль
Судья удалил обоих и поставил пенальти, значит, топчик. Логика истинного спартаковца...
+46
-7
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Андреев
Давайте поаплодируем клоуну за выступление!
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя СПб
Ответ Severfan
сейчас по СМИ разлетаются скрины из трансляции матча, где соболево показывало непристойный жест ещё до того момента и судьи это проигнорировали, как и ВАР. снятие со Спартака 6 очков и отправка в пердив ситуацию уже не исправит
А куда его девать? В медиалигу?
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Правдоруб Денисов
Что-то не вижу на спортсе новостей о ранее показанных жестах Соболева) Интересно, почему? Пусть Глебчик опубликует
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Васин
Если бы так судили Спартак, то Литвинов рассказывал прямо противоположные вещи
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Ещё один наглый борщеед. Вчера когда Карасёв левый пенальти назначал, Литвинов так радовался будто они в финал ЛЧ выходят, а не судья их всеми силами затаскивает в тройку РПЛ.
+19
-10
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Егоров
Ответ Severfan
сейчас по СМИ разлетаются скрины из трансляции матча, где соболево показывало непристойный жест ещё до того момента и судьи это проигнорировали, как и ВАР. снятие со Спартака 6 очков и отправка в пердив ситуацию уже не исправит
А как тут все Спартачи за соломинку ухватились, когда говорили, что зря Роша что-то показывал, ВАР бы разобрался. Если бы Роша промолчал, никто бы и не среагировал, как в первом случае. Там уже, по-моему, чуть ли мяч в игру не ввели, пока Роша сам себя за яйца хватать не стал и Карасеву уже было некуда деваться.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Q1W2E3A!S!D!
у Мозеса жёсткий пинг конечно, но прыгун он хороший. чуть ли не из-за головы защитников ЦСКА выпрыгнул
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fil_spb
Ответ murzzzzzilka
Еще раз. Подобные неприличные жесты запрещены правилами. Соболев - идиот, но Роша - еще больший идиот, если стал это показывать судьям. Поэтому наказание справедливо для обоих. Разве что Соболеву надо впаять дисквал по максимуму, а Роше - на один матч, как при любой КК.
Так речь то уже не об этом. А о том, что Соболев, как выяснилось, этот жест в матче показывал неоднократно. Уже есть кадры. Но до тех пор, пока Роша не обратил на это внимание, судья этот жест предпочитал не замечать.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ murzzzzzilka
Еще раз. Подобные неприличные жесты запрещены правилами. Соболев - идиот, но Роша - еще больший идиот, если стал это показывать судьям. Поэтому наказание справедливо для обоих. Разве что Соболеву надо впаять дисквал по максимуму, а Роше - на один матч, как при любой КК.
А Вы сами понимаете, что если бы Соболева за такой неприличный жест удалили после первого показа, то второго бы и не было ?)
Но судьи на ВАР что-то съели языки и ничего не сказали Карасеву )
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
viktorpavlov70
Ну тогда Руслан "Уровень судейства в игре с Зенитом тоже был топ! Кукуян не испортил суперматч»
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arthur Nowack
Ответ Правдоруб Денисов
Что-то не вижу на спортсе новостей о ранее показанных жестах Соболева) Интересно, почему? Пусть Глебчик опубликует
Глебчика от гордости распирает, ему не до этого.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя СПб
Не видел жеста, значит его и не было.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Apol
Жалко тут смайликов нет, я бы клоуна поставил
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Удар Кержакова
Если бы не Спартак, то наш чемпионат был бы болото, а так хоть цирк, с которого можно поугарать.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Если бы Карасев дал по желтой сразу, а не "давал бороться", удалений бы не было, наверняка
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катя СПб
Ответ Правдоруб Денисов
Что-то не вижу на спортсе новостей о ранее показанных жестах Соболева) Интересно, почему? Пусть Глебчик опубликует
Что за Глебчие и что за ранее показанные жесты?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Честный контроль
У Литвинова уровень интеллекта эскортницы, когда дают значит хорошо
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
thesuperdrum
Руслан, если бы вы проиграли, то совсем по-другому бы ты запел… В прошлом туре было искренне жаль вас за неоправданную красную, хоть я и болею за ЦСКА. Когда судейские ошибки играют против вас — всем миром жалеть вас надо. Когда за вас — судьи топ. Результат добыли, ну хоть молчите, зная, что судьи снова наошибались вдоволь. Сами себя позорите
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Байбатров
Ответ fil_spb
Тем забавнее и лицемернее рассказы спартачей, что не должен был Роша что-то показывать и объяснять судье. Судьи бы сами с эпизодом разобрались, ВАР ведь есть. Поэтому Рошу правильно удалили. Ага, видим как судьи разобрались с 1 жестом.
Да там сразу было видно, что и повторный жест судьи профукали, или хотели спустить на тормозах. Если б Роша не сделал такой акцент, ниче бы этому дельфину не было бы.
Хотя, он бы всё равно удалился, но, боюсь, ценой травмы Роши или кого-то ещё из ЦСКА. Слишком крыша потекла у Соболя, всё шло к тому
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Я ничего не видел, Спартак победил, судейство топ. Бывшая барыня Зарема должна быть рада.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lol Ko
Ответ Архитектор Мендисабаль
Судья удалил обоих и поставил пенальти, значит, топчик. Логика истинного спартаковца...
Если бы "паровозиком" удалили спартаковца, то был бы заговор. А не дух дерби )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Ретроград
Ещё бы вить )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий