Литвинов о матче с ЦСКА: «Уровень судейства был топ! Карасев не испортил дерби»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил судейство в матче против ЦСКА.

Красно-белые одержали победу со счетом 2:1 в 28-м туре Мир РПЛ. Игру обслуживала бригада арбитров под руководством .

– Первое – хорошо, что выиграли дерби, второе – продвинулись в турнирном положении. Что касается судейства, то, если честно, почувствовали, что уровень судейства был топ! Карасев давал бороться, не было постоянных свистков.

Удаления? Удалили и игрока ЦСКА, и игрока «Спартака» – это решение не испортило игру, мы оставались в равных составах. По пенальти – вроде судья посмотрел, принял решение. Понятно, что все могут ошибиться, но главное – судья не испортил дерби. Все говорят про жест Соболева, но я его не видел.

– Что думаете о борьбе « » в двойке-тройке ?

– Это приоритетная задача для нас. Будем стараться занять самое высокое место.

– Не кажется ли вам, что второе место в нынешних реалиях российского футбола обесценилось и не имеет смысла?

– Если так говорить, то можно сказать про все места – нет еврокубков, не за что бороться.

– «Спартак-2» – вам помогло, что вы прошли через эту школу?

– Конечно, помогло! Это была отправная точка в большой футбол для меня. Большая разница между основной командой и второй – промежуточная точка.

– Какой матч принципиальнее: против ЦСКА или «Зенита»?

– Нельзя говорить, что какие-то игры важные или неважные – все игры нужны выигрывать. Наша задача – занимать высокие места. Без разницы, какая команда играет против нас – ЦСКА или «Нижний Новгород». Дерби против красно-синих добавляет интереса к игре – это точно.

– На игре присутствовало 26 тысяч болельщиков.

– Это уже совсем другие эмоции, атмосфера! Понятно, что все познается в сравнении: раньше я подавал мячи, когда на дерби ходило по 45 тысяч фанатов – стоял с открытым ртом. Я играл и при пяти тысячах фанатов, и при 25 тысячах. Мне очень понравилось, как было в игре против – трибуны были живые, нас поддерживали, хлопали за удачные действия на поле, – сказал .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!