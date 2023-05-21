Федотов об ошибках судей: «Нужно дальше образовываться. Или причины другие какие‑то, сакральные»

Теги Спартак ЦСКА судьи Сергей Карасев Владимир Федотов Матч ТВ Александр Соболев Виллиан да Силва Роша Футбол

Владимир Федотов считает, что судьям нужно поднимать уровень, чтобы не совершать ошибок.

На 65-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон.

Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.

– Если говорить глобально про эпизод с удалением. Вы не считаете, что в регламент нужно внести момент, чтобы судьи могли объяснять свои решения? Ведь мы все вместе не понимаем, за что удален Роша.

– Да, мы тоже в недоумении. Чисто выигранное единоборство. Мы сейчас каждый эпизод просматриваем. Игра в мяч, судью приглашают смотреть на предмет 11‑метрового… Второй раз – никто никого не приглашает. Нам тоже интересно, почему так происходит.

– Что сделать, чтобы таких ошибок стало меньше?

– Интересный вопрос. Наверное, образовываться. Учиться дальше. Или здесь другие причины какие‑то... сакральные. Могу предположить, какое будет оправдание (по итогам разбора).

Бразилец, наверное, говорил, потом показал то, что показали ему. Была пауза, он не понимал, что происходит. Он где‑то там прикоснулся, объясняя, что ему показали. Вот, наверное, как‑то так, – сказал тренер ЦСКА.

Напомним, матч «Спартак» – ЦСКА обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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60 комментариев

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Peter Parker
Тренер ЦСКА Федотов мог бы прислушаться к тренеру Сочи Федотову, который сказал, что если поставили, значит был.
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suka1989
Двойные стандарты от Федотова )))
+88
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Илья Богданов
А как же "Просто играть надо лучше и забивать так много, чтоб хватало, даже с учетом отмен?"
Так же Спартаку все время пишут?
И это не говоря о том, что единственная ошибка в пользу ЦСКА - это то, после чего команды просто продолжили играть в равных составах
+71
-13
+58
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ruy9obryb590
Ответ Peter Parker
Тренер ЦСКА Федотов мог бы прислушаться к тренеру Сочи Федотову, который сказал, что если поставили, значит был.
То было другое)) Понимать надо)) Лицемер каких поискать ещё надо!
+66
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+52
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crazy_elky
Образовывать надо игроков своих, чтобы как дети малые не получали идиотские красные в ситуации когда соперника должны удалить…
+30
-7
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Сергей Лепехин
Когда тренировал Сочи, то два пенальти в ворота Спартака прокомментировал: " если судья назначил, то все правильно"
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КБ Сергей
Какой же скользкий тип, этот Федотов… Может быть, он нормальный тренер, но человек он, точно гнилой.
+25
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+19
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Gremlin
Ответ Peter Parker
Тренер ЦСКА Федотов мог бы прислушаться к тренеру Сочи Федотову, который сказал, что если поставили, значит был.
Это другое!
+14
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+13
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Ковид 07.10.52
Учи Федот своих легов русскому, чтобы стучать могли понятно....а не ной в чужом колизее....
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Н.Ф.
Ответ SPB Patriot
А за что Рошу удалили, можете мне объяснить?
Не владея русским, он жестом показал судье то, что ему показал Соболев.
+7
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Ivan Petrov
Конюх он и есть конюх
+7
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Заборостроитель
А верить в Зе до последнего, когда команда второй тайм просто тупо жмется к своим воротам. Это тоже что-то сакральное?
+7
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Gremlin
Ответ Eugene88
Так и не понял, чем именно недоволен федотов? Странно отмененным голом игнатова? Неприличным поведением своего игрока?
За то что не назначили пенальти и не показали ЖК Роше за фол на Соболеве, с которого всё и началось.
+10
-4
+6
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Илья Богданов
Ответ Евгений
Ты считаешь это не значительной ошибкой? Тогда ок
Это значительная ошибка, я не спорю. Точно так же я мог бы разныться из-за «офсайда» Игнатова или первого пенальти, когда в 3 из 4 случаев такое ставят. Это потенциально тоже значительные ошибки.
Но в итоге после обоюдной КК игра все ещё в равных составах при равном счете. У вас не меньше игроков, вас не заставили отыгрываться после левого пенальти, не отняли чистый гол. А у цска примерно после 60 минуты ни одного момента во все ещё равных составах
+7
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Spaten
В Сочи по другому пел 🤡
+6
-1
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Леша Списак
Лысому занесли просто
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Ковид 07.10.52
Ответ SPB Patriot
А за что Рошу удалили, можете мне объяснить?
Стучать не надо без знания языка....Помните Эмменике удалили за жест, который у нас плохой, а у них хороший....
+5
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Ilmenau
Ответ Алексей Полиенков
Никто вашего дельфина удалять не собирался. Ручной карась хотел эпизод тот замять.
Откуда инфа? Вам Карасёв сказал?
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RAMIK
Ответ Евгений
Так Дивеев сыграл в мяч, ногу куда ему девать надо было, щобнину за ухо? Так что чистая симуляция от щобнина
А вот где то за это дают пенальти, а где то нет.
+3
0
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Hug
Ответ SPB Patriot
А за что Рошу удалили, можете мне объяснить?
Отмашка ногой и аплодисменты в адрес судьи
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Ivan Petrov
Ответ SPB Patriot
А за что Рошу удалили, можете мне объяснить?
Все поняли,кроме отъявленных адептов из Санкт Петербурга
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Vladimir Pustilnik
Ответ Peter Parker
Тренер ЦСКА Федотов мог бы прислушаться к тренеру Сочи Федотову, который сказал, что если поставили, значит был.
Как любят говорить в определённых кругах, "вы не понимаете, это другое". Да, и не в лучших кругах.
+2
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crazy_elky
Ответ Алексей Полиенков
Никто вашего дельфина удалять не собирался. Ручной карась хотел эпизод тот замять.
У меня нет дельфина никакого. Я Краснодару симпатизирую если что )
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Борис Кицис
Хоть кого из судей ставь, Карасёв, Кукуян, хоть кто, какими бы регалиями не обладал, нормально судить не умеют. Все говорят, что уровень РПЛ упал, а уровень судейства в разы хуже.
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Альфред
Помню один клоун говорил - что раз судья так решил, значит всё было))))
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