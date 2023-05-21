Федотов об ошибках судей: «Нужно дальше образовываться. Или причины другие какие‑то, сакральные»

Владимир Федотов считает, что судьям нужно поднимать уровень, чтобы не совершать ошибок.

На 65-й минуте форвард «Спартака» Александр Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон.

Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии. Роша развел руками и призвал судей посмотреть повтор, повторив жест Соболева.

– Если говорить глобально про эпизод с удалением. Вы не считаете, что в регламент нужно внести момент, чтобы судьи могли объяснять свои решения? Ведь мы все вместе не понимаем, за что удален Роша.

– Да, мы тоже в недоумении. Чисто выигранное единоборство. Мы сейчас каждый эпизод просматриваем. Игра в мяч, судью приглашают смотреть на предмет 11‑метрового… Второй раз – никто никого не приглашает. Нам тоже интересно, почему так происходит.

– Что сделать, чтобы таких ошибок стало меньше?

– Интересный вопрос. Наверное, образовываться. Учиться дальше. Или здесь другие причины какие‑то... сакральные. Могу предположить, какое будет оправдание (по итогам разбора).

Бразилец, наверное, говорил, потом показал то, что показали ему. Была пауза, он не понимал, что происходит. Он где‑то там прикоснулся, объясняя, что ему показали. Вот, наверное, как‑то так, – сказал тренер ЦСКА.

Напомним, матч «Спартак» – ЦСКА обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!