«Moscow сегодня is красно-белый». Абаскаль о победе «Спартака» над ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Квинси Промес Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль на русском языке высказался об итоге матча «Спартака» против ЦСКА (2:1).

– Удача была на вашей стороне сегодня: Акинфеев отбил пенальти, но прямо на Промеса. Вы тренируете пенальти? Особенно с учетом того, сколько 11-метровых «Спартак» не забил этой весной.

– Честно говоря, я не видел пенальти. Впервые в жизни я отвернулся во время исполнения удара. Не спрашивайте почему.

Многие футболисты бьют в один угол всю карьеру. А удачу нужно заслужить. В предыдущих матчах мы заслуживали большего, но удача нам не сопутствовала.

Мы тренируем пенальти. Квинси знает, как нужно бить. Если удар хороший, его невозможно отбить. Наверное, сегодня было не так, я не видел.

Мы тренируемся: и Квинси, и Соболев, и Хлусевич, и Литвинов, и Бальде. Меня удивило, что Зобнин забил с «Торпедо», его не было в списке. Кстати, вчера Промес исполнил 8-10 пенальти и все забил, – заявил главный тренер «Спартака».

В конце пресс-конференции 34-летний испанец сказал: «Moscow сегодня is красно-белый».

Промес не реализовал пенальти с ЦСКА, но после сэйва Акинфеева добил мяч в ворота

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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76 комментариев

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JENNINGS
Очень-очень affordable
+90
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+88
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Emma Nevskaia
ну это смотря какой fabrics
+88
-1
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Филипп Петров
Когда был на его прессухе, удивлялся, как он быстро переключается с испанского на английский. В этот раз решил миксануть с рунглишем))
+35
-3
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ТрактоПоктер
Ответ SPB Patriot
Кто-то понял, за что Рошу удалили?
Moscow сегодня is Карасев
+40
-17
+23
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ЭЮЯ
Ответ Emma Nevskaia
ну это смотря какой fabrics
и дитэйлс
+13
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SPB Patriot
Кто-то понял, за что Рошу удалили?
+25
-12
+13
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Юрий719
Ответ SPB Patriot
Кто-то понял, за что Рошу удалили?
За то что не знает русский язык.
Пытался настучать судьям на Соболева, но не зная языка повторил дважды его жест.
Учить надо великий и могучий!
+12
0
+12
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Ви Ков
Ответ SPB Patriot
Кто-то понял, за что Рошу удалили?
Кохонтосом своим в ответ перемахал
+13
-5
+8
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Дмитрий Новиков
Ответ SPB Patriot
Кто-то понял, за что Рошу удалили?
как и непонятно почему отменили первый гол Спартака
+7
-1
+6
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Vasyamarch91
Ответ SPB Patriot
Кто-то понял, за что Рошу удалили?
Да, за такой же оскорбительный жест
+8
-2
+6
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Roman Araslanov
Лет ми спик фром май харт!
+6
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Peter Parker
Акинфеев отбил прямо на Промеса? Мне вроде показалось, что Антон бил в левый угол, а Игорь отбил в правый и не прямо на Квинси. А в борьбу, которую спартаковец выиграл у Зайнутдинова
+9
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Ветер
Ответ SPB Patriot
Кто-то понял, за что Рошу удалили?
Бегал по полю и показывал всем, что у него есть причиндалы. )))
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Petr Denisov
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Ответ chicha 777
Москва всегда 🔴🔵
Тогда она в печали.😢🤔
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Самый адовый Крикун
Какой нахрен, сегодня? Всегда.
Красно-синих, бело-голубых, красно-зеленых, тлрпедонов, примерно в три раза меньше, чем нас. Москва - красно-белая всегда. Как бы вы не хотели обратного.
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Леонид Романов
Молодец рыжий, верим!
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Petr Denisov
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Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Не Москау, а Карасевскау.
Не Питер, а Санкт-Кукуянбург.
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Эндрю81
Где-то прослезился один Герман Ткаченко.
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Antonio Romangoli
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Ответ Nerazzurri-88
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К беременной жене наверное, чтобы с ней по телефону общаться.
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Petr Denisov
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Ответ Леонид Романов
Молодец рыжий, верим!
Наш самый лучший!
Обыграли ЦСКА достойно.
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Klopov
И тачнул себя за Дик
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Н.Ф.
Ответ SPB Patriot
Кто-то понял, за что Рошу удалили?
Каждый второй понял.
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chicha 777
Москва всегда 🔴🔵
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Petr Denisov
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Ответ Старик Стариканов
Красно-белый Карасев
🤔😅😅😅

Да, точно, а ЦСКА - фарм Спартака.
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sergspartak
Потому что Зобнин - вице капитан и мужик! Такие как он Джикия, Глушаков и Комбаров и нужны! Именно они рояль таскают. И сегодня пеналь можно было на Зобнине ставить, он никогда просто так не валяется!
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