«Moscow сегодня is красно-белый». Абаскаль о победе «Спартака» над ЦСКА
Гильермо Абаскаль на русском языке высказался об итоге матча «Спартака» против ЦСКА (2:1).
– Удача была на вашей стороне сегодня: Акинфеев отбил пенальти, но прямо на Промеса. Вы тренируете пенальти? Особенно с учетом того, сколько 11-метровых «Спартак» не забил этой весной.
– Честно говоря, я не видел пенальти. Впервые в жизни я отвернулся во время исполнения удара. Не спрашивайте почему.
Многие футболисты бьют в один угол всю карьеру. А удачу нужно заслужить. В предыдущих матчах мы заслуживали большего, но удача нам не сопутствовала.
Мы тренируем пенальти. Квинси знает, как нужно бить. Если удар хороший, его невозможно отбить. Наверное, сегодня было не так, я не видел.
Мы тренируемся: и Квинси, и Соболев, и Хлусевич, и Литвинов, и Бальде. Меня удивило, что Зобнин забил с «Торпедо», его не было в списке. Кстати, вчера Промес исполнил 8-10 пенальти и все забил, – заявил главный тренер «Спартака».
В конце пресс-конференции 34-летний испанец сказал: «Moscow сегодня is красно-белый».
Промес не реализовал пенальти с ЦСКА, но после сэйва Акинфеева добил мяч в ворота
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Пытался настучать судьям на Соболева, но не зная языка повторил дважды его жест.
Учить надо великий и могучий!
Красно-синих, бело-голубых, красно-зеленых, тлрпедонов, примерно в три раза меньше, чем нас. Москва - красно-белая всегда. Как бы вы не хотели обратного.
Обыграли ЦСКА достойно.
Да, точно, а ЦСКА - фарм Спартака.