«Moscow сегодня is красно-белый». Абаскаль о победе «Спартака» над ЦСКА

Гильермо Абаскаль на русском языке высказался об итоге матча «Спартака» против ЦСКА (2:1).

– Удача была на вашей стороне сегодня: отбил пенальти, но прямо на . Вы тренируете пенальти? Особенно с учетом того, сколько 11-метровых «Спартак» не забил этой весной.

– Честно говоря, я не видел пенальти. Впервые в жизни я отвернулся во время исполнения удара. Не спрашивайте почему.

Многие футболисты бьют в один угол всю карьеру. А удачу нужно заслужить. В предыдущих матчах мы заслуживали большего, но удача нам не сопутствовала.

Мы тренируем пенальти. Квинси знает, как нужно бить. Если удар хороший, его невозможно отбить. Наверное, сегодня было не так, я не видел.

Мы тренируемся: и Квинси, и Соболев, и Хлусевич, и Литвинов, и Бальде. Меня удивило, что Зобнин забил с «Торпедо», его не было в списке. Кстати, вчера Промес исполнил 8-10 пенальти и все забил, – заявил главный тренер « ».

В конце пресс-конференции 34-летний испанец сказал: «Moscow сегодня is красно-белый».

Промес не реализовал пенальти с ЦСКА, но после сэйва Акинфеева добил мяч в ворота

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!