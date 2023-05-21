Промес не реализовал пенальти с ЦСКА, но после сэйва Акинфеева добил мяч в ворота

Квинси Промес не забил с пенальти в матче «Спартака» с ЦСКА.

На 87-й минуте игры 28-го тура Мир РПЛ полузащитник армейцев Фелипе Мендес, пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, зацепил край стопы хавбека красно-белых Виктора Мозеса, и тот упал на газон. Главный судья Сергей Карасев, проконсультировавшись с ВАР, указал на точку.

Промес пробил в левый от себя угол ворот, и голкипер Игорь Акинфеев парировал удар. Мяч отскочил к нидерландцу, который добил его в сетку в падении.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!