Промес не реализовал пенальти с ЦСКА, но после сэйва Акинфеева добил мяч в ворота

Теги Спартак ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Виктор Мозес Квинси Промес Фелипе Мендес Футбол

Квинси Промес не забил с пенальти в матче «Спартака» с ЦСКА.

На 87-й минуте игры 28-го тура Мир РПЛ полузащитник армейцев Фелипе Мендес, пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, зацепил край стопы хавбека красно-белых Виктора Мозеса, и тот упал на газон. Главный судья Сергей Карасев, проконсультировавшись с ВАР, указал на точку.

Промес пробил в левый от себя угол ворот, и голкипер Игорь Акинфеев парировал удар. Мяч отскочил к нидерландцу, который добил его в сетку в падении.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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14 комментариев

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Итачи Учиха
Игорь в порядке, Антоха вытащил игру. Соболев - мудак.

Сводка по игре
+41
-4
+37
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suka1989
Чистый пенальти !
+29
-17
+12
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_SIGNAL _
Ответ suka1989
Чистый пенальти !
Для таких фанатов как вы, а для остальных болельщиков это левый нырок из за спины
+16
-13
+3
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Caustic
Ответ Итачи Учиха
Игорь в порядке, Антоха вытащил игру. Соболев - мудак. Сводка по игре
согласен, только добавлю: Роша - клоун :-)
+5
-2
+3
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T622222
Антоха наш подарок ❤️⚪️🔥
+9
-7
+2
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Caustic
Ответ Пользователь Huawei
Не понимаю почему Бальде с Витьком в запасе держат так долго. Как вышли, игра реально обострилась.И наоборот Зиньковский-человек замена, в старте не впечатляет пока.
да, Соболя можно было менять сразу как завелся.
+2
0
+2
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Curry30
фанаты красавцы, трибуна пустая, уважение мясным. НЕТ ФАНУЙДИ!
+2
-1
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Dooomer
Акинфеев тут красавчик
+1
0
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Павел Колесников
Пенальти в последнее время бьют нестабильно: Кубок против Акрона, против Торпедо, сегодня...
0
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Пользователь Huawei
Не понимаю почему Бальде с Витьком в запасе держат так долго. Как вышли, игра реально обострилась.И наоборот Зиньковский-человек замена, в старте не впечатляет пока.
0
0
0
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spawn0
Акинфеев прыгнул с ленточки до удара.
+1
-1
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Андрей Петров
Ответ _SIGNAL _
Для таких фанатов как вы, а для остальных болельщиков это левый нырок из за спины
Остальной болельщик это ты?))
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Пользователь Huawei
Ответ Caustic
да, Соболя можно было менять сразу как завелся.
Согласен, не владеет собой человек. Пора бы уже повзрослеть.
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