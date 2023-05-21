Гильермо Абаскаль отметил ошибки «Спартака» в игре с ЦСКА (2:1) в Мир РПЛ.

«Прежде всего, наша победа сегодня заслуженна.

Недопустимо пропускать голы как сегодня, когда наш вратарь выбивает мяч из своей штрафной. Это означает, что все неправильно. Мы должны начинать каждый матч, не давая сопернику моментов, не давая им пространство, но мы начинаем с пропущенного гола. Это надо поправить.

При этом я горжусь командой, характером, который парни показали.

Хочу отметить атмосферу на стадионе. Это было невероятно. Ребята чувствовали наших болельщиков, они им помогли.

Мы соскучились по победам, нам их не хватало. В предыдущих матчах было много моментов, но мы не могли добиться победы. Сегодня мы вернули очки, которые мы потеряли весной. Сейчас время биться, играть в свой футбол, чтобы завершить сезон как можно лучше», – сказал главный тренер « ».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!