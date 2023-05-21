Абаскаль о 2:1 с ЦСКА: «Заслуженная победа «Спартака», вернули потерянные весной очки. Горжусь характером парней»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль отметил ошибки «Спартака» в игре с ЦСКА (2:1) в Мир РПЛ.

«Прежде всего, наша победа сегодня заслуженна.

Недопустимо пропускать голы как сегодня, когда наш вратарь выбивает мяч из своей штрафной. Это означает, что все неправильно. Мы должны начинать каждый матч, не давая сопернику моментов, не давая им пространство, но мы начинаем с пропущенного гола. Это надо поправить.

При этом я горжусь командой, характером, который парни показали.

Хочу отметить атмосферу на стадионе. Это было невероятно. Ребята чувствовали наших болельщиков, они им помогли.

Мы соскучились по победам, нам их не хватало. В предыдущих матчах было много моментов, но мы не могли добиться победы. Сегодня мы вернули очки, которые мы потеряли весной. Сейчас время биться, играть в свой футбол, чтобы завершить сезон как можно лучше», – сказал главный тренер «Спартака».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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145 комментариев

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Ravdim
Ответ Трусики Бочкаревой
Поэтому спартак и не любят, давление на судей, лицемеры в руководстве, симулянты на поле
Федотов и его футболисты начали требовать карточки с первых минут, а давление на судей оказывает Спартак.
Л-лицемерие
+204
-106
+98
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fhp594bfcp
Ты лучше бы Соболеву объяснил, что он после таких тупых жестов команду подводит. Посади его на лавку для профилактики.
+104
-12
+92
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Caniball
Ответ MishaFCZ
Комментарий удален модератором
А где ты был, когда Зенит не по правилам второй гол Спартаку забивал?!
Наверняка радовался.
Не кричал же: отмените, гол не по правилам!
+81
-18
+63
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Генадий Филимонов
Ответ Трусики Бочкаревой
Поэтому спартак и не любят, давление на судей, лицемеры в руководстве, симулянты на поле
Посмотрите на этого фаната Зенита
НУ как можно быть таким? Его комментарий:

5 минут назад | К новости «Спартак» не обратился в комитет по этике из-за заряда «Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!» Кержакова:
Трусики Бочкаревой: "Потому что на правду не обижаются"

Вот он! Культурный наш!
+80
-24
+56
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Трусики Бочкаревой
Поэтому спартак и не любят, давление на судей, лицемеры в руководстве, симулянты на поле
+131
-98
+33
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LOTOS16-49
Карась дно
+20
-4
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Neromog
Ответ fhp594bfcp
Ты лучше бы Соболеву объяснил, что он после таких тупых жестов команду подводит. Посади его на лавку для профилактики.
«Однозначно, 100% он будет наказан. То, что сделал Соболев, не соответствует тем ценностям, которые есть в «Спартаке». Если такое повторится, человек не будет играть. Прежде всего, это уважение, это воспитание.

Это уже случилось второй раз, Мартинс тоже был наказан за свое поведение в прошлом. Если это будет повторяться, то они будут смотреть футбол на скамейке», – сказал Абаскаль («Матч ТВ»)
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Алексей Иванов
С победой красно-белые!!!!
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Александр Кузнецов
Конечно после чудачества бригады лысого (незасчитанный гол Игнатова, отсутствие пенальти на Зобнине и удаление Роши, хотя даже и здесь все не в пользу Спартака было) на второй план отошло самое главное: по игре Спартак был сильнее, ноль вопросов
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Murod Umarov
какая же она заслуженная, команда актёров и симулятов.
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Peter Parker
Ответ Дмитрий Махаев
Вафли в судейскую не забудьте занести, к чаю...
Думаешь, что после этого начнут засчитывать моменты как гол Игнатова?
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Three Days Grace
Ответ Никита Марков
А куда он побежал после финального свистка? На пресс-конференцию? Так после предыдущего тура есть сомнения, что он готов общаться. В раздевалку к команде? Так они минут 10 будут обниматься и аплодировать на поле. Не знаю, меня давно так не бомбило после футбола. Отвратительная команда, и Карасёв с ними
Согласен, чистый гол Игнатова украли. Или это не считается?)
+9
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Bartez1986
Пожалуй, по судейству есть вопросы у ЦСКА. Но по игре Спартак был лучше сегодня. И в первом тайме, и до двойного удаления. И при 10 на 10 переигрывал. Заминусуют, конечно, ну да ладно
+19
-15
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tim_master
Ответ Трусики Бочкаревой
Поэтому спартак и не любят, давление на судей, лицемеры в руководстве, симулянты на поле
Когда судейские решения против Спартака, такие как ты рады, для вас всё норм. Ну и кто в таком случае настоящие лицемеры? В зеркало не пробовали смотреть?)
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Caniball
Ответ Bartez1986
Пожалуй, по судейству есть вопросы у ЦСКА. Но по игре Спартак был лучше сегодня. И в первом тайме, и до двойного удаления. И при 10 на 10 переигрывал. Заминусуют, конечно, ну да ладно
А гол Игнатова, где не было вне игры?!
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balander09
Ответ fhp594bfcp
Ты лучше бы Соболеву объяснил, что он после таких тупых жестов команду подводит. Посади его на лавку для профилактики.
играть два матча, дисквал будет матчей на 5 минимум
в след сезоне нужен новый ЦФ, Шамар скорее всего уйдет, а кривозубый будет на трибуне
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Вадим flanec
Ответ Трусики Бочкаревой
Поэтому спартак и не любят, давление на судей, лицемеры в руководстве, симулянты на поле
Зобнин тоже симулировал наступ от Дивеева?
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Генадий Филимонов
Ответ Генадий Филимонов
Посмотрите на этого фаната Зенита НУ как можно быть таким? Его комментарий: 5 минут назад | К новости «Спартак» не обратился в комитет по этике из-за заряда «Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!» Кержакова: Трусики Бочкаревой: "Потому что на правду не обижаются" Вот он! Культурный наш!
И таких 90% из тех, кто сейчас оскорбляют Соболева.
Лицемерные, которые, видимо, живут по заповедям божьим.
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Spartakus1984
Ответ Трусики Бочкаревой
Поэтому спартак и не любят, давление на судей, лицемеры в руководстве, симулянты на поле
Кто не любит?Пол страны любит.
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Мукунку хороший
Соболева осуждаю.. Судья поплыл..Как всегда..Но это дерби.. Спартаку повезло.. С победой КБ!!!
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Пользователь Huawei
Ответ Ravdim
Федотов и его футболисты начали требовать карточки с первых минут, а давление на судей оказывает Спартак. Л-лицемерие
Федотов вообще мерский типок, при любом сталкновении размахивал типа жёлтую дайте, а когда цска нарушал, руки в стороны разводил.
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ruy9obryb590
Ответ ruy9obryb590
Конечно он радовался. Лицемерие в крови у таких
Вспомните генку флюгера и жест Эменике. Старый лицемер как и все они с берегов Невы
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КБ Сергей
Ответ fhp594bfcp
Ты лучше бы Соболеву объяснил, что он после таких тупых жестов команду подводит. Посади его на лавку для профилактики.
Его и так посадят, ибо дисквалификация на пару матчей ему обеспечена и до конца чемпионата он играть уже не будет. А вот оштрафовать серьёзно, его надо обязательно.
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wlad wasew
Зоодерби удалось.
Дельфин прыгнул на новый уровень.
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ruy9obryb590
Ответ Caniball
А где ты был, когда Зенит не по правилам второй гол Спартаку забивал?! Наверняка радовался. Не кричал же: отмените, гол не по правилам!
Конечно он радовался. Лицемерие в крови у таких
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