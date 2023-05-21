Абаскаль о 2:1 с ЦСКА: «Заслуженная победа «Спартака», вернули потерянные весной очки. Горжусь характером парней»
Гильермо Абаскаль отметил ошибки «Спартака» в игре с ЦСКА (2:1) в Мир РПЛ.
«Прежде всего, наша победа сегодня заслуженна.
Недопустимо пропускать голы как сегодня, когда наш вратарь выбивает мяч из своей штрафной. Это означает, что все неправильно. Мы должны начинать каждый матч, не давая сопернику моментов, не давая им пространство, но мы начинаем с пропущенного гола. Это надо поправить.
При этом я горжусь командой, характером, который парни показали.
Хочу отметить атмосферу на стадионе. Это было невероятно. Ребята чувствовали наших болельщиков, они им помогли.
Мы соскучились по победам, нам их не хватало. В предыдущих матчах было много моментов, но мы не могли добиться победы. Сегодня мы вернули очки, которые мы потеряли весной. Сейчас время биться, играть в свой футбол, чтобы завершить сезон как можно лучше», – сказал главный тренер «Спартака».
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Л-лицемерие
Наверняка радовался.
Не кричал же: отмените, гол не по правилам!
НУ как можно быть таким? Его комментарий:
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Вот он! Культурный наш!
Это уже случилось второй раз, Мартинс тоже был наказан за свое поведение в прошлом. Если это будет повторяться, то они будут смотреть футбол на скамейке», – сказал Абаскаль («Матч ТВ»)
в след сезоне нужен новый ЦФ, Шамар скорее всего уйдет, а кривозубый будет на трибуне
Лицемерные, которые, видимо, живут по заповедям божьим.
Дельфин прыгнул на новый уровень.