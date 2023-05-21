Соболев о победе «Спартака» над ЦСКА: «🤫 Москва – красно-белая»
Александр Соболев отметил превосходство «Спартака» над ЦСКА (2:1) после дерби.
«2:1. 🤫
Москва – красно-белая», – написал нападающий «Спартака», удаленный за неприличный жест во втором тайме матча 28-го тура Мир РПЛ.
Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Недавно, после матча с Зенитом, этот клоун рассказывал нам тут, что главные провокаторы РПЛ это Малком с Клаудиньо ....
Хотя сам упал как подкошенный, когда его Роша чуть в плечо задел ....
Как это называется ?
Такого .андона ещё поискать