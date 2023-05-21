Соболев о победе «Спартака» над ЦСКА: «🤫 Москва – красно-белая»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Александр Соболев отметил превосходство «Спартака» над ЦСКА (2:1) после дерби.

«2:1. 🤫

Москва – красно-белая», – написал нападающий «Спартака», удаленный за неприличный жест во втором тайме матча 28-го тура Мир РПЛ.

Соболев схватил себя между ног, Роша повторил для арбитров! Безумнейшие удаления в дерби

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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195 комментариев

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ТрактоПоктер
Напомню.
Недавно, после матча с Зенитом, этот клоун рассказывал нам тут, что главные провокаторы РПЛ это Малком с Клаудиньо ....
+376
-19
+357
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KillFish
Постыдился бы что-то комментировать 🤡 🤡 🤡
+234
-13
+221
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Каратель88
У дельфина в голове что происходит вообще ?)))
+212
-13
+199
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Хызыр
Соболев - реинкарнация Дзюбы, только менее профессиональная и более мерзкая
+169
-10
+159
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Роман Буянов
Ответ Хызыр
Соболев - реинкарнация Дзюбы, только менее профессиональная и более мерзкая
Не подумал бы что буду Рукаку оправдывать, но настолько мерзкой грязи он себе не позволял
+137
-4
+133
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Doubler
Блин, Сань, как КБ говорю - полечи голову до следующего сезона, ибо крышак у тебя уже едет конкретно
+84
-6
+78
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Руслан Узденов
как КБ болельщик, обидно, что он вытворяет такие цирковые представления, совсем недалёкий парень - его вся страна смотрит, собственные дети, родители, а он имбецил.
+64
-3
+61
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Egor Aleksandrovich
Ответ Сереня Цветок
дельфин заряжен на борьбу! показал, что у него есть яйца. а вы тут чето начинаете
у него дети, вроде бы есть, они наверняка смотрели матч. приятно им было такое от своего папули видеть на экране? чего ты тут начинаешь)
+46
-1
+45
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Ganibale
Нет чтобы заткнуться и молчать, вылез. Просто без мозгов человек, напрочь!
+33
-2
+31
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ALEKS66
Недавно этот подонок -считающий себя футболистом-интервью давал-ну такой идеальный и пушистый прямо. А на самом деле видно что это за чудовище. Ну родители видать такое воспитание дали-просто неадекватный гаденыш. Соболев -это ПОЗОРИЩЕ Спартака. Если эти -красно-белые его поддержат-все с этим клубом ясно.
+32
-5
+27
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Вадим Черентаев
Ответ Хызыр
Соболев - реинкарнация Дзюбы, только менее профессиональная и более мерзкая
Дзюба похож на какого-то доброго дурачка, а этот злой
+19
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ablexs
Всю жизнь болею за Спартак но такую м***ь не помню в команде.
+19
-1
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_SIGNAL _
Ладно, Дзюба был не так уж и плох. Скучаю даже по тем временам
+15
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Гусеконь
Спартак только с этим днищем теперь будет ассоциироваться
+19
-4
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Egor Misnikov
И ведь этот комментарий значит, что у идиота ни тени раскаяния. Быдло
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ТрактоПоктер
Ответ Евгениий
А кого он спровоцировал? он в открытую роше показал жест
Ну а когда накладка была, он руками размахивал, мол поднимайся ....
Хотя сам упал как подкошенный, когда его Роша чуть в плечо задел ....
Как это называется ?
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морская01
Какой же он мерзкий..
+12
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EnzoAmatera
Ответ Каратель88
У дельфина в голове что происходит вообще ?)))
Не оскорбляйте дельфинов,они умнейшие существа,Соболев к таким даже близко не относится
+12
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Champions 26
а ты мepзкий)
+10
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Shuller18
Ответ Роман Буянов
Не подумал бы что буду Рукаку оправдывать, но настолько мерзкой грязи он себе не позволял
Да какой Дзюба, вы о чем? Он прямо мерзко на поле себя никогда не вёл, скорее за его пределами любил чудить, и то знал рамки
+9
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Дандрей
Ох, как же хорошо, что в своё время не подписал его ЦСКА, были ведь варианты...
Такого .андона ещё поискать
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Diman Stekolshikov
У Спартака было преимущество над ЦСКА в 7 очков, перед возобновлением, сейчас ниже в таблице даже после победы. Соболев показывает непонятные жесты и вообще не уважает соперника и потом будет удивляться почему не везет, вести себя нормально надо и фортуна повернется
+8
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Старик Стариканов
Лучше поблагодарил бы Карасева за победу
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ДМ-1чемпион
Настоящим спартаковцам, должно быть стыдно, что в команде есть такое быдло как Соболев! Он просто конченный идиот.
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
В аренду в Химки его надо отдать. Пусть деревянные члены продаёт.
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